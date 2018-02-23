 Украинской части польского "исторического" закона нужна определенная умеренность, - вице-спикер Сейма Польши

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", - заявил Р.Терлецкий в эфире телеканала TVP Info в четверг.

При этом, по его словам, в деле "украинской части закона возможно определенное уточнение". "Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", - сказал Р.Терлецкий.

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Ранее в интервью еженедельнику Sieci Р.Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". "Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", - отметил он.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.



6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.