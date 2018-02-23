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Все про:закон (2385) история (1381) Польша (4168)

 Украинской части польского "исторического" закона нужна определенная умеренность, - вице-спикер Сейма Польши

Вице-спикер Сейма Польши, председатель клуба правящей партии "Право и справедливость" Рышард Терлецкий заявляет о возможном внесении поправок в закон об Институте национальной памяти и отмечает, что его части, касающейся украинцев, нужна определенная умеренность

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Похоже, что изменения Закон об ИНП были правильными, поскольку до сих пор у польского государства не было инструментов для преследования подобных преступлений и теперь оно получает определенный инструмент, теоретическую возможность преследования лиц, которые лгут о польской истории", - заявил Р.Терлецкий в эфире телеканала TVP Info в четверг.

При этом, по его словам, в деле "украинской части закона возможно определенное уточнение". "Этой украинской части, по правде говоря, больше всего нужна определенная умеренность. Закон пролежал год в ящиках именно в связи с расширением категорий, добавлением слов, увеличением юридической путаницы. Казалось, что в конце этого лежания документ не будет очень чувствительными, хотя эта украинская часть для украинцев является тяжелой. Но Украина также приняла подобный закон, хотя там речь не идет о мере наказания, однако речь идет о преступлении за то, что кто-то ставит под сомнение заслуги тех, кто боролся с коммунистами, но также совершал преступления против поляков", - сказал Р.Терлецкий.

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Ранее в интервью еженедельнику Sieci Р.Терлецкий сказал, что "закон лежал на полке в течение целого года в связи с украинским, а не израильским вопросом". "Вогнал в это нас движение Кукиз-15, который постоянно пытался обострить поправки по делу Украину, не соглашаясь на любую мягкую форму", - отметил он.

Напомним, 26 января польский Сейм поддержал поправку в закон об Институте национальной памяти. На ее основе вводится наказание за приписывание польскому народу преступлений, совершенных Третьим Рейхом и других преступлений против человечества, мира и военных преступлений, а также за пропаганду так называемой "бандеровской идеологии". Наказание предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Президент Польши Анджей Дуда пообещал тщательно проанализировать данный закон.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши. Критически о законе высказывались в МИД Украины.

В Израиле документ вызвал бурю негодования. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна "не будет мириться с искажением правды, переписыванием истории или отрицанием Холокоста". Большинство депутатов Кнессета поддержали израильский законопроект, предложенный 31 января, согласно которому одобренный сенаторами Польши документ признается незаконным отрицанием Холокоста. Представитель Госдепа США Хизер Нойерт выразила опасения, что закон может навредить свободе слова в Польше, отметив, что формулировка "польские лагеря смерти" действительно является неточной и вводящей в заблуждение.

6 февраля Анжей Дуда подписал скандальный закон и отправил его в Конституционный суд.

Источник: https://censor.net.ua/n3052237
 
 
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===Такой была трагическая история Ривки Гликман и двух ее сыновей, которые в 1942 году нашли укрытие в доме Михаила Кузика, поляка, жителя Домброва-Трановска. До 1944 года он держал их взаперти, пока они ему платили. Но за три месяца до того, как в этот район вошли советские войска, деньги у них закончились, и он зарубил всех троих топором. «Евреи, которые прятались по другую сторону той же улицы, слышали предсмертные крики, и наутро выяснили, что Гликманы мертвы», - свидетельствовал после войны Ицхак Штиглиц, уроженец этих мест.===

===В немецких архивах сохранились и документы о том, как солдаты вермахта вставали на защиту евреев от местных жителей. Показательна история погрома в городке Гонендз близ знаменитой крепости Осовец. По свидетельствам чудом выживших очевидцев, евреев убивали металлическими прутьями и полуживыми сбрасывали в яму. В итоге представители местной еврейской общины бежали за помощью в немецкую комендатуру, умоляя спасти их.

В итоге вмешательства немцев "еврейский вопрос" был решен кардинально - немцы задержали 70 погромщиков, из которых 17 было расстреляно - не за убийства евреев, а за грабеж их имущества, которое формально считалось собственностью Третьего рейха.===

===Но польский историк Мирослав Трычик, автор книги "Города смерти: соседские еврейские погромы", развенчал и эту мифологию, убедительно доказав, что все еврейские погромы тщательно готовились местными полицейскими и подпольными военизированными организациями "патриотов". ===
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ну это и ежу понятно бздят наши соседи(Польша, Венгрия) что Украину раша подомнёт под себя а бандеровская идеология это тот исторический зацеп на основаии которого можно провести передел територий...... не стоит накалятся по этому поводу(это касается всех учястников, и нам тоже) а подписать пакт который будет уважать историю и териториальную целостность каждого государства друг к другу и "униможливити"(хорошее слово) тереториальные притензии подписантов....
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А Вам что, Заключительного акта Хельсинского соглашения мало? Там как раз эти самые "территориальные претензии" аннулированы, на территории всей Европы... Или, вы думаете, ПРОСТО ТАК Россию рожей тыкают в ООН за аннексию Крыма?
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не мало, это что бы сбить лишний пафос и суету с этого вопросаи....... "чем больше бумаги тем чище наша жо....."
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Вообще в ах** от этих поляк...Вначале яро и упрямо понапринимают,а потом уже разбираются ну просто сказочные идиоты Украинской части польского "исторического" закона нужна определенная умеренность, - вице-спикер Сейма Польши - Цензор.НЕТ 8357
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Сначала насрали себе на коврик.....теперь задумались про горшок у кровати.Лучше бы вы своё рвение, дэбилы у власти, направили на Катынь-2,а не два славянских народа в такой момент лбами сталкивали на радость козломордии. При желании и на ровном гору найти можно,время нашли.Главное,чтобы люди не повелись на этих интриганов провластных.А то, что в истории стран претензий выписать можно друг другу....не вопрос.притом любых,особенно соседей.Чем думали идиоты.....а может и на прикупе у кой-кого.
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Кстати поляки героизируют военного преступника Ромуальда Райса по кличке Бурый. Который совершал массовые убийства белорусского населения. Институт национальной памяти Польши ранее признал, что этот бурый - военный преступник, а теперь его реабилитировали. А поляки еще и марши устраивают с его портретами на местах его "подвигов", то есть на глазах потомков его жертв:
https://www.youtube.com/watch?v=w3HIlxN6_A8
https://news.tut.by/economics/582260.html
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и шо?! уже все увидели некоторое польське гауно..
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Пусть поляки поймут, что не может быть монополии на правду! Истина определяется в споре, а не в вине. Нужно жить по принципу - кто старое помнет, тому глаз вон, а кто забудет, тому оба!
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Надмірна пихатість ще вилізе тим панам боком...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраинской части польского "исторического" закона нужна определенная умеренность, - вице-спикер Сейма Польши
 
 
 
 
 
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