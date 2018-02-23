 ВСУ в этом году получат танки "Оплот" и новейшие ПТРК "Стугна" и "Корсар", - Муженко

Об этом сообщил Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ.

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"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", – сказал Виктор Муженко.



Говоря о противотанковых системах начальник Генштаба пояснил, что "в основе это будут средства отечественного производства", речь идет о противотанковых комплексах "Стугна", "Корсар", которые уже испытаны ВСУ.



"Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже до конца текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", – отметил Муженко.



Отвечая на вопрос корреспондента об американских ПТРК "Джавелин", Виктор Муженко сказал, что предоставление США Украине этих противотанковых ракетных комплексов "во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

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"Хотя наши комплексы – и "Корсар" и "Стугна" – немного отличаются (от "Джавелениов". – Ред.) по принципам применения, по принципам наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", – отметил Муженко.



Он также заверил, что Вооруженные Силы Украины получают "широкий диапазон вооружения и военной техники. Речь идет как о новых образцах вооружения и военной техники, так и о модернизированных и восстановленных".