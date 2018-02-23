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 Политика Украины
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 ВСУ в этом году получат танки "Оплот" и новейшие ПТРК "Стугна" и "Корсар", - Муженко

Противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар" украинского производства и танки "Оплот" повысят обороноспособность Вооруженных сил Украины в этом году.

Об этом сообщил Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ.

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"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", – сказал Виктор Муженко.

Говоря о противотанковых системах начальник Генштаба пояснил, что "в основе это будут средства отечественного производства", речь идет о противотанковых комплексах "Стугна", "Корсар", которые уже испытаны ВСУ.

"Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже до конца текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", – отметил Муженко.

Отвечая на вопрос корреспондента об американских ПТРК "Джавелин", Виктор Муженко сказал, что предоставление США Украине этих противотанковых ракетных комплексов "во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".

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"Хотя наши комплексы – и "Корсар" и "Стугна" – немного отличаются (от "Джавелениов". – Ред.) по принципам применения, по принципам наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", – отметил Муженко.

Он также заверил, что Вооруженные Силы Украины получают "широкий диапазон вооружения и военной техники. Речь идет как о новых образцах вооружения и военной техники, так и о модернизированных и восстановленных".

Источник: https://censor.net.ua/n3052235
 
 
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в ССР оружия и техники было в 8 раз больше чем в Германии.Можно было вооружить 8 крупнейших стран мира на 22 июня 1941 года.но Сралин умудрился за полгода отдать 6 республик ССР с населением 80 миллионов человек...и 70 % промышленного потенциала дохлого СССРа..
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А еслиб не было кацапов, то зачем бы всё это надо?
Кто нападёт на Украину или Беларусь, кроме кацапов, ответьте?
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за "Русь усрусь" топишь?... не хватает Путена для поддержки штанов?!
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Напасть могут и поляки, и венгры, и румыны и даже молдоване, если будешь слабым.
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Ребята за свои кровные покупают запчасти на авто и это на передовой практично ! А то будет "догана " и их лишат надбавок , которые больше чем зарплата у контрактника! А заказанная запчас поступает на рембазу через!!! месяц.Вот и делают из трёх бтров один на ходу! А он про "оплоты" мэлэ!
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ДЖИЛИКИ ждал еще при абамке и ОПЛОТЫ тогда же !!! думал какие там КОНТРАКТЫ когда на РОДИНУ напали ???? а когда пошли ДОГОВОРНЯКИ ((((( в апреле ВоВ уже закончится , а мы СВОЕ оружие бойцам так и недали ((((( ЛЮДИ о чеи еще говорить ??? вчера ДЕВЧУШКУ - МЕДИКА убили ((((( или МЫ поем ГИМН УКРАИНЫ или печем киевские торты на росию ((((
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Если бы ты, Граздич, научился внятно излагать свои мысли, то можно было бы с тобой согласиться.
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Израильтяне мочат арабов, патамушта содержат 12 танковых дивизий. Вот на это Украина и должна ориентироваться.
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у Израиля 4 танковые бригады ( одна из них учебная) - по мобразвёртыванию 11 бронтанковых бригад
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весело наблюдать, как кацапотролли пытаются выжать из украинцев хоть мизерную информацию о реальных поставках нового оружия в войска, чтобы тут же на полусогнутых постучаться к начальнику и ПЕРВЫМ доложить
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Боюсь эту информацию они и так получают раньше, чем Муженко.
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"Оплотами" в городских условиях не повоюешь, а " Джавелины" дадут,если будет агрессия
с территории РФ. Раньше надо было думать,когда уехали " контрактники" в Сирию.
В Лугандонии есть даже 2 экипажа--женские, а танко-ремонтные заводы Украины забитыТ-64.
У руководства нет желания закончить войну. А " Стугну " и подобные лепили в Китай
на " Луче" ещё в 2006 году.
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Не зрада, но перемога "со слезами на глазах" (с). На 5-м году войны начальник генштаба сообщает, что армия возможно наконец получит пару новых танков.
И как после этого смеяться над тагильским заводом-"банкротом"?
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А у Украины есть 40 или хотя бы 10-15 млрд. дол в год на закупку вооружений?
И так на протяжении лет 5-7, что бы провести перевооружение на все новое?
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То-то, что нет. По этому приходится донашивать и перешивать, что от предыдущих поколений досталось. Но при этом численность бригад всех родов СВ выросла в несколько раз.
А на Оплоты перевооружаться уже поздно. Он стремительно устаревает. Так, для поддержки танкостроителей, будут закупать 15-20 танков в год. Это максимум возможностей.
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Получат - это будущее время...., 4-ре года об этом говорят во время войны....
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Когда я вижу панорамный прицел того Оплота, то напрашиваются нехорошие мысли. А если снайпер туда решит бахнуть, то не промажет, и любой минометный обстрел осколками сделает его слепым в два счета.
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Оплот целится со скольких километров?
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Тут следовало бы отметить, что дальность прицельной стрельбы - не является в данном случае аргументом. Танк оружие атаки, а при атаке можно и не заметить угрозу пока сам не подъедешь к ней слишком близко.
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На Т - 90 тоже есть много чего куда не надо стрелять. Однако его покупают сотнями.

ЗСУ цього року отримають танки "Оплот" і новітні ПТРК "Стугна" і "Корсар", - Муженко - Цензор.НЕТ 2871
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подкину кацапам инфу: Джавелины не будут размещены на донбасском фронте, у них совсем другое предназначение
не секрет, что одним из оперативных планов кремля является провоцирование столкновений на Донбассе, доведение их уровня до полноценных боёв, обвинение ВСУ в начале наступления на города в ОРДЛО с массовой гибелью мирняка и, ВНИМАНИЕ! - вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений колонн бронетанковой техники с задачей зайти в тыл силам АТО
частью сил выйти на рубеж р.Днепр и окружить Киев
именно этот план постоянно не даёт заснуть доморощенным стратегам из Мордора
поэтому когда их танки и бмп будут вспыхивать словно спички ещё в батальонных колоннах, до развёртывания в боевые порядки, - пусть не обижаются
американские инструкторы работают на совесть
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Поинтересуйтесь дальностью стрельбы из Джавелина, а потом пишите БРЕД.
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Не розумію збудження в коментарях під новиною.. Українці, хто б як з нас не ставився до пана муженка, та до начальника над паном муженко - а що поганого в тому, що в ЗСУ з'являться "Оплоти", "Стугни" та "Корсари"? Жалієте майбутніх смажених бурятів? Всьому повинна бути міра..
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По-переше, то не новий танк. І з масою дурні, яка не усунена. Дивись статтю на Цензорі. По-друге - для чого поспішати - йде війна, можна ще чотири роки почекати...
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Ага, те що бариги можуть продати, віддадуть ЗСУ? От трубу для міномету за пів мільона це саме то, ще рюкзачки.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВСУ в этом году получат танки "Оплот" и новейшие ПТРК "Стугна" и "Корсар", - Муженко
 
 
 
 
 
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