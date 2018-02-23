 ВСУ в этом году получат танки "Оплот" и новейшие ПТРК "Стугна" и "Корсар", - Муженко

Об этом сообщил Радио Свобода начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает Цензор.НЕТ.
"Танки "Оплот" приняты на вооружение. Мы ожидали в конце прошлого года – начале 2018 года получения таких танков, но, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей нашей оборонной промышленности, мы предполагаем, что такие танки получим до конца 2018 года", – сказал Виктор Муженко.
Говоря о противотанковых системах начальник Генштаба пояснил, что "в основе это будут средства отечественного производства", речь идет о противотанковых комплексах "Стугна", "Корсар", которые уже испытаны ВСУ.
"Это современное и мощное вооружение. Уже определено, какие подразделения каким комплексом должны быть оснащены. И уже до конца текущего года мы существенно повысим свою противотанковую оборону", – отметил Муженко.
Отвечая на вопрос корреспондента об американских ПТРК "Джавелин", Виктор Муженко сказал, что предоставление США Украине этих противотанковых ракетных комплексов "во-первых, поднимет психологическую устойчивость личного состава, а во-вторых, достаточно серьезно оснастит подразделения".
"Хотя наши комплексы – и "Корсар" и "Стугна" – немного отличаются (от "Джавелениов". – Ред.) по принципам применения, по принципам наведения, но они имеют большую дальность поражения и большие мощности. Но они не исключают друг друга, они могут только друг друга дополнять", – отметил Муженко.
Он также заверил, что Вооруженные Силы Украины получают "широкий диапазон вооружения и военной техники. Речь идет как о новых образцах вооружения и военной техники, так и о модернизированных и восстановленных".
Кто нападёт на Украину или Беларусь, кроме кацапов, ответьте?
с территории РФ. Раньше надо было думать,когда уехали " контрактники" в Сирию.
В Лугандонии есть даже 2 экипажа--женские, а танко-ремонтные заводы Украины забитыТ-64.
У руководства нет желания закончить войну. А " Стугну " и подобные лепили в Китай
на " Луче" ещё в 2006 году.
И как после этого смеяться над тагильским заводом-"банкротом"?
И так на протяжении лет 5-7, что бы провести перевооружение на все новое?
А на Оплоты перевооружаться уже поздно. Он стремительно устаревает. Так, для поддержки танкостроителей, будут закупать 15-20 танков в год. Это максимум возможностей.
не секрет, что одним из оперативных планов кремля является провоцирование столкновений на Донбассе, доведение их уровня до полноценных боёв, обвинение ВСУ в начале наступления на города в ОРДЛО с массовой гибелью мирняка и, ВНИМАНИЕ! - вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений колонн бронетанковой техники с задачей зайти в тыл силам АТО
частью сил выйти на рубеж р.Днепр и окружить Киев
именно этот план постоянно не даёт заснуть доморощенным стратегам из Мордора
поэтому когда их танки и бмп будут вспыхивать словно спички ещё в батальонных колоннах, до развёртывания в боевые порядки, - пусть не обижаются
американские инструкторы работают на совесть