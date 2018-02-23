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 Напряжение на линии соприкосновения несколько ослабло. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Луганским, - штаб АТО

Сегодня напряжение вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксировано 3 обстрела позиций украинских защитников со стороны российско-оккупационных войск. В результате этих действий не пострадал ни один украинский защитник.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наемники обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Луганского и Новотроицкого, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3052234
 
 
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це пакращення вже сьогодні чи кінець війни?
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Судячи з того що в законі про деокупацію Донбасу немає ані слова про війну та застосування ЗСУ в бойових діях - це капітуляція порошенка!
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Обстановка на фронте регулируется в зависимости от подгорание дупы у Пётра,Тоисть Михо вывезли за границу,ситуация ослабленная.
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Сьгодні після 20 години орки в Первомайску на Луганщіні..випросили ))) в Лисичанскьку від ,,ответки"... аж земля гуділа
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНапряжение на линии соприкосновения несколько ослабло. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Луганским, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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