 Напряжение на линии соприкосновения несколько ослабло. Враг обстрелял из минометов наши позиции под Луганским, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении противник применил 82 мм минометы и гранатометы по нашим опорным пунктам возле Луганского. Из вооружения БМП враг обстреливал защитников Троицкого, а из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вел огонь по защитникам Новоалександровки.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник предпримет вооруженные провокации.

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