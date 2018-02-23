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 Экономика
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Все про:уголь (712) Кононенко (333)

 Проблемы на "Селидиввугилля" возникли из-за непрозрачной структуры собственности, - Кононенко

Проблема с постоянной задержкой выплаты заработной платы шахтерам "Селидиввугилля" связана с непрозрачной системой собственности в самом государственном предприятии, где часть рядов оказалась в частных руках.

 Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.

"Что касается шахт "Селидиввугилля", то проблема этого предприятия в том, что там непрозрачная собственность. В целом комплекс принадлежит государству, но там есть частные лавки, принадлежащие другим собственникам. Из-за непрозрачной собственности и возникают различные схемы и механизмы по добыче угля. И возникает такая ситуация, что прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры, которые работают на государство, не получают зарплаты", - сказал Игорь Кононенко, отвечая на вопрос ведущих о ситуации в Минэнергоугля, где шахтеры объявили голодовку из-за того, что угольные пласты продают частным структурам.

Народный депутат также сообщил, что по его информации вопрос выплаты заработной платы шахтерам "Селидиввугилля" уже решен и через день-два будет урегулирован.

"Я не сторонник реприватизации, но в таких ситуациях, которая сложилась на "Селидиввугилля", надо посмотреть, каким образом те ряды попали в частные руки. И возможно законно решить вопрос реприватизации, и дальше искать ответственного инвестора. Поскольку государство, на мой взгляд, является плохим и неэффективным собственником", - заявил в эфире Игорь Кононенко и отметил, что механизм привлечении инвесторов из соглашения о разделе продукции можно использовать и в рамках угледобывающих предприятий.

Также читайте: Украинский уголь должен стать приоритетом, – советник министра энергетики

Источник: https://censor.net.ua/n3052232
 
 
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Вопрос : когда начали продавать пласты частным структурам? При какой власти?
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а влада у нас весь час одна і таж сама - влада олігархату !
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А когда регистрировали предпрразве не была видна "не прозрачность"?
Теперь того, кто не увидел - на нары, улучшать зрение
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На госпредприятиях растут частные руки, которые работать не хотят, а "разводят как котят"
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О, Кононенко давно не слышали!
Великий экономист и мыслитель решил высказаться!
Ждем, скоро Ложка Ложкин разродится со своими мыслями!
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Хочется спросить, Кононенко: а с 2013 по 2018 год ты на какой планете проживал? Точно на Земле и в Украине? Тебя не беспокоила 5 лет "непрозрачность"????
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Когда я вижу эту рожу, то думаю только нехорошее. Только он открывает рот, сразу меж слов идет "хочу отжать" или "хочу украсть" или "хочу откат" Проблемы на "Селидиввугилля" возникли из-за непрозрачной структуры собственности, - Кононенко - Цензор.НЕТ 5555
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по-ходу, ещё в 2010-м году держстату отменили учёт предприятий по формам собственности.
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звичайно - їм тільки того і треба , аби люди мовчали
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NNN

Ви можливо не будете здивовані. але цім виродкам давно вже фіолетово
на все. що ми говоримо і знаємо про них.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаПроблемы на "Селидиввугилля" возникли из-за непрозрачной структуры собственности, - Кононенко
 
 
 
 
 
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