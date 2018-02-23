 Проблемы на "Селидиввугилля" возникли из-за непрозрачной структуры собственности, - Кононенко

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко.
"Что касается шахт "Селидиввугилля", то проблема этого предприятия в том, что там непрозрачная собственность. В целом комплекс принадлежит государству, но там есть частные лавки, принадлежащие другим собственникам. Из-за непрозрачной собственности и возникают различные схемы и механизмы по добыче угля. И возникает такая ситуация, что прибыль вымывается на частные структуры, а шахтеры, которые работают на государство, не получают зарплаты", - сказал Игорь Кононенко, отвечая на вопрос ведущих о ситуации в Минэнергоугля, где шахтеры объявили голодовку из-за того, что угольные пласты продают частным структурам.
Народный депутат также сообщил, что по его информации вопрос выплаты заработной платы шахтерам "Селидиввугилля" уже решен и через день-два будет урегулирован.
"Я не сторонник реприватизации, но в таких ситуациях, которая сложилась на "Селидиввугилля", надо посмотреть, каким образом те ряды попали в частные руки. И возможно законно решить вопрос реприватизации, и дальше искать ответственного инвестора. Поскольку государство, на мой взгляд, является плохим и неэффективным собственником", - заявил в эфире Игорь Кононенко и отметил, что механизм привлечении инвесторов из соглашения о разделе продукции можно использовать и в рамках угледобывающих предприятий.
куди не глянь - все гібридне Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский
Теперь того, кто не увидел - на нары, улучшать зрение
Великий экономист и мыслитель решил высказаться!
Ждем, скоро
ЛожкаЛожкин разродится со своими мыслями!
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Хочется спросить, Кононенко: а с 2013 по 2018 год ты на какой планете проживал? Точно на Земле и в Украине? Тебя не беспокоила 5 лет "непрозрачность"????
Ви можливо не будете здивовані. але цім виродкам давно вже фіолетово
на все. що ми говоримо і знаємо про них.