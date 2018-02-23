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 "Проникнутый ненавистью закон": Госдума страны-агрессора выступила с заявлением по закону о деоккупации Донбасса

Фракции Государственной Думы России выступили с заявлением в связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Парламентскую газету.

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"Верховная Рада Украины 18 января 2018 года, в очередную годовщину исторической Переяславской рады, приняла внесенный Президентом Украины Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Этот Закон, лживо именуемый его авторами "законом о реинтеграции Донбасса", объявляет Российскую Федерацию "страной-агрессором", непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — "временно оккупированными территориями" и предоставляет Президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны. Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал принятый Верховной Радой закон", - говорится в заявлении.

"Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного Закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных Минских соглашений об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств. В принятом документе отсутствует даже упоминание о Минских соглашениях. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против государственного переворота на Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, никакой всеобъемлющей амнистии для участников событий на Юго-Востоке Украины. Отказывая населению Донецкой и Луганской областей в гражданских правах, возлагая на Российскую Федерацию всю ответственность за социально-экономическое положение Донбасса в созданных Киевом условиях войны и блокады, Верховная Рада Украины готова признавать только рождение и смерть людей в зоне конфликта", - отметили российские парламентарии.

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"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить. Депутаты Государственной Думы, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами. Депутаты Государственной Думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины. Никакие соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине", - говорится в заявлении.

Также было обнародовано "особое мнение" фракции ЛДПР: "​Поддерживая Заявление Фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации "В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", перечеркивающего Минские соглашения об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины", фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России выражает особое мнение и считает, что необходимо дополнить указанное Заявление абзацем о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г., ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 42-ФЗ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон о деоккупации Донбасса "поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины", - Лавров

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса. 23 февраля закон о деоккупации Донбасса был опубликован в парламентской газете.

Ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях, "полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах".

Источник: https://censor.net.ua/n3052230
 
 
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Кроме военной прокуратуры, за военные преступления, никто дела не ведет. То, что сказал Матиос, то и есть.
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зачем ты под дурака косишь? Или ты не косишь?
1. ВСУ, СБУ- это не военные спецслужбы
2. 15 пленных вата-десантников
Украина. Пленные десантники РФ о том как попали в Украину, 30/0814.
3. Пленных российских десантников обменяли на 63 бойцов Нацгвардии Украины

поэтому, слушай, кацап- не показывай свою тупость, мы и так знаем, что кацапы тупые, лишний раз это демонстрировать не нужно
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Тебе сказано про военную прокуратуру. Не понял - помолчи, за умного сойдешь. Какие десантники? Их судили? Арестовывали? Они сидят?. А их просто поменяли? Не было пленных десантников, юридически были приблуды, нигде не значащиеся.
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нет, их не судили. А вот Витю Агеева не только судили, но и срок дали немалый, 14 лет. Почитай.
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Вот видишь, есть три осужденных, а остальное бла-бла-бла. И Витю никто менять не собирается, сам поперся за приключениями, и он их нашел. Пусть сидит.
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кацап,при чем тут военная прокуратура?
Если ты глуп- то не пытайся выдать себя за умного
матиос и слова не сказал про военную прокуратуру- ему был поставлен четкий вопрос "сколько кацапов задержали военные спецслужбы"
он ответил
"военные спецслужбы при разных обстоятельствах задержали 11 кацапов"
где тут слова про "военную прокуратуру"?
поэтому, кацап- оставь свои глупые фантазии о "военной прокуратуре" и о том что "юридически не было никаких пленных десантников"
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Ты знаешь, для общения с тобой надо терпение, у меня оно есть (пока). Ключевое слово военные спецслужбы. Матиос военный прокурор. Все наработки военных спецслужб. идут в военную прокуратуру, они же осуществляют оперативное сопровождение дела.
Ну уж чтобы совсем понятно было, дело ГРУшников не могло попасть к Луценко. Информация Матиоса конечная. нет там десантников, значит их нет. Понятно? и не спрашивай где море.
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Лапоть, прокомментируй кто управлял РСЗО Торнадо,Бук или Буратино которые были зафиксированы ОБСЕ на Донбассе?Тоже трактористы и шахтеры?А генерал Асапов брат которого признал что то год ошивался на Донбасе в статусе ихтамнета?
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Та ты шо????Сам придумал?Или это в Ольгино такие кураторы-затейники?
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Этот закон - прямой путь к широкомасштабной войне на Донбассе. Хорошо ли это? Для родственников, будущих, 200-300-х, а их будет в десятки раз больше чем сейчас, думаю. не очень.
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исходя из логики госдуры - оккупация, нападение регулярных войск без обьявления войны, обстрелы с рашки, сбитие боинга, геноцид украинского и татарского населения - это не агрессия, массовые убийства, захват зданий, при руководстве и прямом вторжении росиян - это не нападение и не терроризм, при этом козломордые требуют амнистии, каких - то особых прав по результатам необьявленной войны и указывают как депутатам Украины писать законы.
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что пингвины конченные жопа подгорает? о какой гражданской войне вы говорите? заберите своих уродов соотечественников и все закончится само собой
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Товарооборот
с агрессором растёт... Жертва
агрессии (Украина) намерена закупать газ у агрессора... Театр
абсурда...
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Жертву агрессии обязал закупать газ у агрессора международный арбитраж.
Дешевая манипуляция.
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"...у Москвы был вариант «А» - захват Украины, и вариант «Б» - поддержание состояния замороженного конфликта, как это сделано в Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье или Нагорном Карабахе. То есть, Москва даже не думала мирно уходить из Донбасса, но всяческими уловками планировала оставить ситуацию в режиме «как есть». Но в отличие от Молдовы, Грузии или Азербайджана, Украина показала, что не собирается подыгрывать в таком варианте остановленного конфликта. Если сами россияне оттуда не уйдут, мы уже готовы их либо выставить, либо оставить в виде чернозема. Но в отличие от состояния предыдущих лет, мы уже можем это делать, невзирая на угрозу вторжения противника в формате «большого наступления», ибо мы уже не те, да и враг не тот". http://defence-line.org/2018/02/zakon-chast-4/
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Расеяне ще раз доказали що мета мінських домовленностей "інтегрувати" дамбас з особливим статусом та впливати на політику України тримати в орбіті расеї.
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Петька пролетит рано или поздно, куда бежать-то.
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Ну, значит правильный закон!
Если х@йловате так пердаки разворотило... "Проникнутый ненавистью закон": Госдума страны-агрессора выступила с заявлением по закону о деоккупации Донбасса - Цензор.НЕТ 3693
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Киевская Русь, татаро-монгольская орда наступает:
- Эй, за крепостной стеной, сдавайтесь! Нас орда!
- А нас рать и полк!


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После того, как Россия заплатила последний долг СССР Боснии и Герцеговине, пропал смысл ее существования.(с)
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А Закон разрешающий использовать кацапскую армию в Украине, типа был проникнутый любовью и обожанием?))
тупые кацапы как всегда)
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" Браты"- оккупанты начали возмущаться! Значит хоть что то эти рукой-водители делают для страны. "Пройнятий ненавистю закон": Держдума країни-агресора виступила із заявою щодо закону про деокупацію Донбасу - Цензор.НЕТ 5570
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Логика примитивных дебилов...
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Кому это "нам"?... Уточни... кем уполномочен...
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"Проникнутый ненавистью закон..." А напала на Украину свинота рогатая, обстреливая со своей территории, убивая и пытая украинцев наверно "с любовью"??
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Интересно, а на каком основании госдума дала разрешение на ввод воиск в Украину ?
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не госдума, а совет федерации, верхняя палата. Думу и не спрашивали тогда вовсе.
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Илья Пономарев говорил что на основании письма Януковича, которого теперь никогда не существовало.
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Как сами жопу украинцам 50лет лизали уже забыли? Помнят! Отсюда и ненависть.
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Шановні кацапи ! Про яку таку ненависть ви мямлите ? Ми вас дуже любим. Не хилюйтесь - ми вас не больно заріжемо - чик і ви вже на небесах. Це саме від любові до вас - ну щоб ви довго не мучались. Ви ж самі розумієте що від самого факту вашого існування на цій планеті одні лише проблеми для оточуючих та і для вас самих мука.
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Да, кацапы, мы вас ненавидим, и это не новость.
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Хорошо у кацапов горит,значит все правильно делаем!
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это значит только то что русню нужно просто убивать.
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Та вас п.дарасів потрібно вішати на кожній гіляці, особливо після того як ви вбили медсестру 23 роки яка надавала допомогу цівільним, ще щось можуть казати падли.
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Я и раньше знал, что кацапы людишки неважные,много отзывов в армии слышал от прибалтов,наших западенцев,казахов,азербайджанцев...Но я и в страшном сне не мог подумать,что все это ПРАВДА !!! Когда на тихую информацию ,полученную в течение 2-х лет службы наложилась агрессия против нас, стало ясно - ОДНОЗНАЧНО ВЫРОДКИ !!!
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Зрадогівнюки теж вже майже місяць як серуть своїми гнєвними "заявами" про закон тут на цензорі. Зі свинособаками у нис повна емоуійна гармонія..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Проникнутый ненавистью закон": Госдума страны-агрессора выступила с заявлением по закону о деоккупации Донбасса
 
 
 
 
 
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