 "Проникнутый ненавистью закон": Госдума страны-агрессора выступила с заявлением по закону о деоккупации Донбасса

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Парламентскую газету.

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"Верховная Рада Украины 18 января 2018 года, в очередную годовщину исторической Переяславской рады, приняла внесенный Президентом Украины Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Этот Закон, лживо именуемый его авторами "законом о реинтеграции Донбасса", объявляет Российскую Федерацию "страной-агрессором", непризнанные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику — "временно оккупированными территориями" и предоставляет Президенту Украины бесконтрольное право использовать вооруженные силы страны против сограждан в Донбассе и любой части Украины без объявления войны. Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал принятый Верховной Радой закон", - говорится в заявлении.

"Депутаты Верховной Рады Украины в процессе обсуждения и принятия указанного Закона не оставили никаких сомнений в том, что их целями являются срыв международно признанных Минских соглашений об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины и отказ от принятых в рамках этих соглашений украинской стороной обязательств. В принятом документе отсутствует даже упоминание о Минских соглашениях. Закон исключает возможность переговоров властей Украины с представителями Донбасса, выступившими, как известно, против государственного переворота на Украине в 2014 году, а также не предусматривает никакого особого статуса для территорий, население которых восстало против переворота, никакой всеобъемлющей амнистии для участников событий на Юго-Востоке Украины. Отказывая населению Донецкой и Луганской областей в гражданских правах, возлагая на Российскую Федерацию всю ответственность за социально-экономическое положение Донбасса в созданных Киевом условиях войны и блокады, Верховная Рада Украины готова признавать только рождение и смерть людей в зоне конфликта", - отметили российские парламентарии.

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"Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации с негодованием отмечают, что проникнутый ненавистью Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" ведет к войне, а не к миру. Он прямо направлен против Российской Федерации и российских соотечественников на Украине и свидетельствует о желании обезлюдить земли, на которых проживает несколько миллионов человек, дать новый импульс охоте на ведьм на Украине. Этого нельзя допустить. Депутаты Государственной Думы, неизменно выступая за поиск мирных путей урегулирования конфликта на основе Минских соглашений, призывают власти Украины задуматься о своей ответственности и отказаться от новых планов расправы над собственными гражданами. Депутаты Государственной Думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины. Никакие соображения "сдерживания России", столь популярные в последние годы на Западе, не могут оправдать попустительства возобновлению масштабной гражданской войны и продолжению репрессий на Украине", - говорится в заявлении.

Также было обнародовано "особое мнение" фракции ЛДПР: "​Поддерживая Заявление Фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации "В связи с принятием Верховной Радой Украины Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", перечеркивающего Минские соглашения об урегулировании конфликта на Юго-Востоке Украины", фракция Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России выражает особое мнение и считает, что необходимо дополнить указанное Заявление абзацем о постановке вопроса о необходимости прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 г., ратифицированного Российской Федерацией Федеральным законом от 2 марта 1999 г. № 42-ФЗ".

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Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.



Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.



6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.



За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.



Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".



Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса. 23 февраля закон о деоккупации Донбасса был опубликован в парламентской газете.

Ранее, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что этот закон создает правовые и организационные условия для восстановления территориальной целостности Украины в Донецкой и Луганской областях, "полностью перечеркивает попытки РФ замаскировать войну против Украины под "миротворческую операцию" и значительно усиливает позиции нашей страны в международных судах".