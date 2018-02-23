 Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Монастырского, много сил до сих пор преднамеренно или непреднамеренно пытаются противостоять реальному "запуску" этого правоохранительного органа, из-за чего сложилась непростая с юридической точки зрения ситуация.
"Напомню, после 20 ноября 2017 года в государстве сложилась интересная юридическая ситуация, когда была введена в действие норма о подследственности ГБР, но ГБР еще не заработало. При этом органы прокуратуры, которые до сих пор расследовали данную категорию преступлений, потеряли полномочия досудебного расследования новых производств (после 20 ноября 2017 года)", - написал он.
При этом, отмечает Монастырский, в этой ситуации "наши правоохранительные органы, конечно, решили как действовать".
"Большинство новых производств, которые должна расследовать ГБР, расследуют другие правоохранительные органы, кроме прокуратуры (де-юре). На днях Генеральный прокурор заявил о создании в ГПУ Департамента процессуального руководства уголовных производств, которые расследуются ГБР и органом, который временно исполняет его функции. По факту планируется, что именно прокуроры этого департамента будут расследовать производства ГБР, подменяя собой следователей. Это вынужденный шаг, но достаточно рискованный с точки зрения законности. Впоследствии, через год-полтора, прогнозирую развал в судах многих дел подследственных ГБР. Не исключено, что некоторые из этих дел станут предметом рассмотрения и в ЕСПЧ", - говорит член конкурсной комиссии по формированию ГБР, добавляя, что затягивание с созданием ГБР напрямую влияет на нарушение прав многих людей, в первую очередь, пострадавших от преступлений правоохранителей, военных, которых совершается достаточно много.
"Сегодня благодаря недействующем ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, когда одна часть "вытягивает" другую, причем на довольно сомнительных правовых основаниях", - резюмирует Монастырский.
(искренне недоумевая) - а невже став розумним ?
Мужской род
Животное или растение, полученное от скрещивания представителей разных пород, сортов, видов и т. п
https://www.facebook.com/yakovlev.danylo/videos/579498109078127/
- На вас нет никаких идентификационных элементов. На законное требование предоставить для ознакомления служебные удостоверения или хотя бы жетоны вы грубо и с насмешками отказываетесь. Если вы побьёте людей незаконно, как вас потом можно будет идентифицировать?
Мусорёнок - бывший "беркутёнок":
- Шо значит - незаконно?
Занавес...