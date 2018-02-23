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 Политика Украины
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Все про:Государственное бюро расследований (106) Монастырский (1)

 Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский

Член конкурсной комиссии по формированию Государственного бюро расследований Денис Монастырский считает, что из-за де-юре созданного, но де-факто неработающего бюро, много подследственных ему дел развалятся впоследствии в судах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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По словам Монастырского, много сил до сих пор преднамеренно или непреднамеренно пытаются противостоять реальному "запуску" этого правоохранительного органа, из-за чего сложилась непростая с юридической точки зрения ситуация.

"Напомню, после 20 ноября 2017 года в государстве сложилась интересная юридическая ситуация, когда была введена в действие норма о подследственности ГБР, но ГБР еще не заработало. При этом органы прокуратуры, которые до сих пор расследовали данную категорию преступлений, потеряли полномочия досудебного расследования новых производств (после 20 ноября 2017 года)", - написал он.

При этом, отмечает Монастырский, в этой ситуации "наши правоохранительные органы, конечно, решили как действовать".

"Большинство новых производств, которые должна расследовать ГБР, расследуют другие правоохранительные органы, кроме прокуратуры (де-юре). На днях Генеральный прокурор заявил о создании в ГПУ Департамента процессуального руководства уголовных производств, которые расследуются ГБР и органом, который временно исполняет его функции. По факту планируется, что именно прокуроры этого департамента будут расследовать производства ГБР, подменяя собой следователей. Это вынужденный шаг, но достаточно рискованный с точки зрения законности. Впоследствии, через год-полтора, прогнозирую развал в судах многих дел подследственных ГБР. Не исключено, что некоторые из этих дел станут предметом рассмотрения и в ЕСПЧ", - говорит член конкурсной комиссии по формированию ГБР, добавляя, что затягивание с созданием ГБР напрямую влияет на нарушение прав многих людей, в первую очередь, пострадавших от преступлений правоохранителей, военных, которых совершается достаточно много.

"Сегодня благодаря недействующем ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, когда одна часть "вытягивает" другую, причем на довольно сомнительных правовых основаниях", - резюмирует Монастырский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052226
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А с таким с таким составом руководителей ДБР что то поменяется???
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Хороший вопрос. Ключевой. Уже назначены отпетые коррупционеры, а через пару лет вся страна будет искренне недоумевать - почему у нас нет реальных результатов в борьбе с коррупцией.
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"искренне недоумевать" - схоже це єдине , що українці навчились робити за 26 років ... Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский - Цензор.НЕТ 3318
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Знов "ва всьом вінаватий глупий народ"? Українці вчились робити виключно те, чому їх вчила влада.
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это мантра, особенно перед выборами. Займёмся самобичеванием. И ещё типа ВСЕ они одинаковые и нмчего не поменяется.и поэтому выбирайте нынешних упырей! Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский - Цензор.НЕТ 5621
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Знов "ва всьом вінаватий глупий народ"?

(искренне недоумевая) - а невже став розумним ? Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский - Цензор.НЕТ 9249
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Бути дурним і бути обдуреним - різні речі.
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а бути вічно обдуреним і бути просто дурним - хіба не одне і теж ..?
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Що переважить - 100кг чи 1т? З того моменту, як тобі вклали у мізки кацапський пропагандонський догмат "ва всьом вінаватий глупий народ" і ти почав його тиражувати, ти став частиною тієї 1т і однією з детальок всієї машини обдурювання цього народу.
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однозначно - на западе люди такие же как и у нас - если можно и взятку возьмут и кинут(как прокурор Борщь) но им это делать законы не дают у нас это впереди и да жил я там долго и не оператором совковой лопаты работал
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ГИБРИ́Д

Мужской род

Животное или растение, полученное от скрещивания представителей разных пород, сортов, видов и т. п
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у нас вааабще вся власть гибридная офшорник +сектант+ продавец труселей ..итд, они нам такие реформы лепят
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"Из-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский" - и слава богу, что буксует, ГБР - это очередное детище шоколадного Пахана, как и НАПК во главе с Корчак, и созданы эти службы для того, чтобы мешать и саботировать работу НАБУ и САП, чем раньше их ликвидировать, тем лучше для народа Украины.
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Гражданин Украины:
- На вас нет никаких идентификационных элементов. На законное требование предоставить для ознакомления служебные удостоверения или хотя бы жетоны вы грубо и с насмешками отказываетесь. Если вы побьёте людей незаконно, как вас потом можно будет идентифицировать?
Мусорёнок - бывший "беркутёнок":
- Шо значит - незаконно?
Занавес...
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Когда Украинцев начнут выбирать и ставить на должностя? Это какое-то жидовское иго с государстве...
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Ну так для того це гбр і задумувалось,щоб потім всі справи похєрить.Труба всім, кароч...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за пробуксовки с запуском ГБР в Украине действует гибридная правоохранительная система, - член конкурсной комиссии Монастырский
 
 
 
 
 
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