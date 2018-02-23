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 Общество
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Все про:Амосова (14) медуниверситет (10)

 Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой: четыре голоса против одного

В повестку очередного заседание наблюдательного совета Национального медицинского университета имени Александра Богомольца, состоявшегося сегодня, 23 февраля, были внесены дополнения.

По словам председателя этого органа - известного политика, дипломата и публициста Юрия Щербака такое решение было принято в связи с непростой ситуацией, которая сложилась в последние дни вокруг функционирования данного высшего учебного заведения.

Как отметил Щербак, это касается срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Е.Амосовой, сообщают Українські новини.

 Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой: четыре голоса против одного 01
Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой: четыре голоса против одного 02

"В данной ситуации необходимо, в первую очередь, прекратить политический спекуляции вокруг нормально и продуктивно работающего вуза. Произошел конфликт двух хозяйствующих субъектов. Поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы и суд установит истину. А те деструктивные силы, которые пытаются политизировать ситуацию, пытаются реализовать исключительно свои корыстные замыслы", - отметил Ю. Щербак.

Выступившая перед членами наблюдательного совета, в состав которых с нынешнего заседания вошли известный общественный деятель и ученый, в прошлом - диссидент Иосиф Зисельс и популярный театральный режиссер Виталий Малахов, ректор НМУ Екатерина Амосова представила развернутый отчет деятельности Медуниверситета за минувший год. Представителям данного контролирующего органа было доложено об увеличении профессионального уровня профессорско-преподавательского состава ВУЗа, повышении требования как к уровню знаний абитуриентов медуниверситета, так и его студентов, что является высокой степенью ответственности медуниверситета перед обществом за подготавливаемые медицинские кадры. Ректор Амосова отметила, что среди ближайших задач коллектива руководимого ею вуза остается повышение стандартов образования и приведения его уровня до лучших мировых образцов.

Члены наблюдательного совета полностью приняли отчет доктора Екатерины Амосовой. Своим решением члены наблюдательного совета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца, направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения и усиления контроля над работой деканата по работе с иностранными студентами. Этот пункт напрямую связан с ситуацией, которая сложилась после трагического исчезновения студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.

А вот пункт решения заседания набсовета НМУ о "выражении полного доверия и поддержки ректору Е. Амосовой в исполнении уставных задач НМУ имени А.А. Богомольца и отстаивании собственного права на труд в должности ректора" вызвал определенные противоречия среди членов данного общественного органа. Не взирая на решение члена совета и народного депутата Анны Гопко не поддерживать этот пункт, он таки был принят большинством голосов присутствовавших.

Кстати, именно депутат Гопко имела намерение провести на заседание наблюдательного совета заместителя министра здравоохранения А.Линчевского, которого адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий считает одним из виновников срыва экзаменов в НМУ. Однако студенческие активисты, которые с 20 февраля объявили о начала бессрочной акции по блокированию помещения ректората медуниверситета, воспротивились пропустить чиновника Минздрава в здание руководства университета.

Как сообщали Українські Новини, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.

Источник: https://censor.net.ua/n3052224
 
 
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Украина летит со страшной скоростью в пропасть а тут про голоса ...сейчас должен быть слышен только один голос и это ГОЛОС НАРОДА ,если нет ,то скорей всего мы Украину профукаем ...
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Закрити цю криміналну клоаку - НМУ Богомольця! Закрити і продати всі будівлі, корупцію потрібно випалювати напалмом! Влада має показати що вона рішуче бореться з корупцією, або влада має йти геть!
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какие фамилии: Богомолец... Амосова... а на поверку - всё это всего лишь манипуляция именами отцов. ко всем этим "родословным" надо давно уже попристальнее приглядеться.
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Це медичні клани, медична мафія яку можна винищити тільки закривши київський медичний університет! Досить цього кумовства, вже довели медицину в Україні до рівня африканського шаманства, тільки шаман коштує дешевше ніж ці фейкові лікарі! Загибель дівчинки туркменки має покласти край цьому безладу та корупції! Нам не потрібна медична мафія, медична реформа має починатись з реформи медичної освіти, а медичній освіті потрібно щеплення від корупції! НМУ Богомольця мають закрити, керівництво віддати під суд, а всі інші керівники медичних закладів та університетів мають зрозуміти, що з ними не будуть цацкатись і вони підуть під суд ще скорше!
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Так вы её уже профукали! А мы нашу Украину будем строить и укреплять, не смотря ни на что
будем двигаться вперёд!Слава Україні! Смерть ворогам!
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Ну-да,ну-да,Нашу Украину ещё Ющенко строить начал ,хам и мальдивсий чмошник продолжили строительство Наглядова рада НМУ ім. Богомольця висловила підтримку ректору Амосовій: чотири голоси проти одного - Цензор.НЕТ 9064ещё чуток и строить будет нечего ,хотя они сами построились нихило ,кто в испании,кто в англии,кто во франции,а такие дураки,как ты им помогают.
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Насколько я понимаю, пи#да медицине с такими поддержками.
Ёханый бабай, а где ж мы будем лечиться? Хотя КП "Ритуал", который повсеместно внедряется в Украине вместо медицины, это тоже своего рода лечение. От всего.
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Дык нашли кого спращивать! Это же подельники! Вы студентов поспрашивайте!!!
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Все члены Совета это одна шайка А ректорша держится на должнрсти ьлагодаря имени своего ртца
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И ещё Она куратор левой диссертации Марины Офшоренко, подружки.
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Мафия безсмертная! Удивляет только Юрий Щербак,он то туда зачем полез...Продался?
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ну не хочет медицинская мафия меняться им и так хорошо - со всеми согласен кто выше написал - везде кланы и идет полный саботаж реформ
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Не ожидал от Ю. Щербака такого уровня бесхребетности. Наверное, серьёзно болен и не хочет портить отношения со взяточниками. Или того хуже, сам задействован в коррупционных схемах. Не надо пан Щербак прикидываться шлангом. Всем всё давно понятно. Переходящее все возможные границы бездушия, продемонстрированные так называемыми медиками из богомольца, переполнили чашу терпения многих киевлян. Ждём от власти самых суровых мер наказания, вплоть до разгона всего руководства данного вуза и закрытия этого вуза как одного из самых опасных очагов коррупции в нашей стране.
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мафия ..всех нужно на кол)) есть категория "иностранцев", которые не учатся а только платят деньги за корочки и за всев т.ч. и за продление. А есть которые реально учаться и хабарей не платят....как погибшая девочка.. При Амосовой стали заставлять платить хабари всех ...
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Не ожидал от Ю. Щербака такого уровня бесхребетности. Наверное, серьёзно болен и не хочет портить отношения со взяточниками. Или того хуже, сам задействован в коррупционных схемах. Не надо пан Щербак прикидываться шлангом. Всем всё давно понятно. Переходящее все возможные границы бездушия, продемонстрированные так называемыми медиками из богомольца, переполнили чашу терпения многих киевлян. Ждём от власти самых суровых мер наказания, вплоть до разгона всего руководства данного вуза и закрытия этого вуза как одного из самых опасных очагов коррупции в нашей стране.
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Образованных медиков в стартовавшей реформе образования может не остаться вообще. Вместо образования со школьной скамьи навязали компетенции. Тупо исполнять свои компетенции нужно роботам на благо работодателя. Думать тут не надо, образно мыслить тоже ни к чему. Образованность в помойку, а вместо нее - девять уровней Компетенций со 2-го по 4-ый класс СШ.
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І тітушок не наймали, свої студери постаралися. Це ж коли чергуєш з 20 числа блокуючи ректорат, то явно ж не учишся, так? Але мабуть тариф за успішну здачу буде понижений, або навіть обнулений.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой: четыре голоса против одного
 
 
 
 
 
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