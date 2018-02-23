 Наблюдательный совет НМУ им. Богомольца выразил поддержку ректору Амосовой: четыре голоса против одного

По словам председателя этого органа - известного политика, дипломата и публициста Юрия Щербака такое решение было принято в связи с непростой ситуацией, которая сложилась в последние дни вокруг функционирования данного высшего учебного заведения.

Как отметил Щербак, это касается срыва сдачи студентами-третьекурсниками НМУ лицензионного интегрированного экзамена "Крок.1 Стоматология" и последовавшего временного (на две недели) отстранения от исполнения обязанностей ректора Е.Амосовой, сообщают Українські новини.





"В данной ситуации необходимо, в первую очередь, прекратить политический спекуляции вокруг нормально и продуктивно работающего вуза. Произошел конфликт двух хозяйствующих субъектов. Поданы соответствующие заявления в правоохранительные органы и суд установит истину. А те деструктивные силы, которые пытаются политизировать ситуацию, пытаются реализовать исключительно свои корыстные замыслы", - отметил Ю. Щербак.

Выступившая перед членами наблюдательного совета, в состав которых с нынешнего заседания вошли известный общественный деятель и ученый, в прошлом - диссидент Иосиф Зисельс и популярный театральный режиссер Виталий Малахов, ректор НМУ Екатерина Амосова представила развернутый отчет деятельности Медуниверситета за минувший год. Представителям данного контролирующего органа было доложено об увеличении профессионального уровня профессорско-преподавательского состава ВУЗа, повышении требования как к уровню знаний абитуриентов медуниверситета, так и его студентов, что является высокой степенью ответственности медуниверситета перед обществом за подготавливаемые медицинские кадры. Ректор Амосова отметила, что среди ближайших задач коллектива руководимого ею вуза остается повышение стандартов образования и приведения его уровня до лучших мировых образцов.

Члены наблюдательного совета полностью приняли отчет доктора Екатерины Амосовой. Своим решением члены наблюдательного совета решили поддержать все меры, инициированные руководством НМУ имени А. Богомольца, направленные на обеспечение бесперебойной работы заведения и усиления контроля над работой деканата по работе с иностранными студентами. Этот пункт напрямую связан с ситуацией, которая сложилась после трагического исчезновения студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.

А вот пункт решения заседания набсовета НМУ о "выражении полного доверия и поддержки ректору Е. Амосовой в исполнении уставных задач НМУ имени А.А. Богомольца и отстаивании собственного права на труд в должности ректора" вызвал определенные противоречия среди членов данного общественного органа. Не взирая на решение члена совета и народного депутата Анны Гопко не поддерживать этот пункт, он таки был принят большинством голосов присутствовавших.

Кстати, именно депутат Гопко имела намерение провести на заседание наблюдательного совета заместителя министра здравоохранения А.Линчевского, которого адвокат Е.Амосовой Валентин Гвоздий считает одним из виновников срыва экзаменов в НМУ. Однако студенческие активисты, которые с 20 февраля объявили о начала бессрочной акции по блокированию помещения ректората медуниверситета, воспротивились пропустить чиновника Минздрава в здание руководства университета.

Как сообщали Українські Новини, согласно распоряжению Министерства здравоохранения Украины ректор Национального медицинского университета имени Александра Богомольца Екатерина Амосова временно (на две недели) отстранена от выполнения своих служебных обязанностей.