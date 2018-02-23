 Омбудсмен обратилась в Нацполицию по факту действий правоохранителей в Оболонском райсуде

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице омбудсмена в соцсети Facebook.

Читайте: Президент считает действия силовиков в Оболонском суде Киева недопустимыми, - Цеголко принес извинения журналистам

"Из сообщений СМИ следует, что 21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалась вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, действия полиции свидетельствуют о "необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола".

Также в письме омбудсмена выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека.

Как сообщалось ранее, журналисты, присутсвующие в суде, где должен был свидетельствовать Порошенко, утверждали, что охрана президента обыскивала девушек, искали представительниц Фемен.