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 Политика Украины
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 Омбудсмен обратилась в Нацполицию по факту действий правоохранителей в Оболонском райсуде

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека (омбудсмен) Валерия Лутковская направила обращение в Главное управление Национальной полиции в г.Киеве и Оболонское управление Национальной полиции в г.Киеве о проведении служебного расследования по факту совершения сотрудниками полиции действий, унижающих достоинство женщин и являющихся дискриминационными по признаку пола.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице омбудсмена в соцсети Facebook.

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"Из сообщений СМИ следует, что 21 февраля 2018 года с целью принятия мер безопасности во время рассмотрения дела о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича в Оболонском районном суде Киева правоохранители проводили дополнительный осмотр женщин-посетительниц, в частности журналисток. Женщин обязывали снимать верхнюю одежду. При этом на пятом этаже, где находился зал заседаний №15 и рассматривалась вышеуказанные дело, некоторых женщин просили пройти с сотрудницами полиции в отдельную комнату, обнажиться и продемонстрировать отсутствие надписей на теле. При этом мужчин-посетителей правоохранители просили показывать вещи и документы", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, действия полиции свидетельствуют о "необоснованном отличительном к ним отношении, унижении их достоинства, которые привели к дискриминации женщин по признаку пола".

Также в письме омбудсмена выражена просьба обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с сотрудниками полиции о необходимости соблюдения принципа недискриминации в своей работе.

Вопрос находится на контроле Уполномоченного по правам человека.

Как сообщалось ранее, журналисты, присутсвующие в суде, где должен был свидетельствовать Порошенко, утверждали, что охрана президента обыскивала девушек, искали представительниц Фемен.

Омбудсмен обратилась в Нацполицию по факту действий правоохранителей в Оболонском райсуде 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052217
 
 
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ребята (Украинцы), а вы полностью или частично довераите этой женщине??
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К ВР, комитетам ВР, уполномоченным ВР, уровень доверия невысок.
Но в данном случае, она права.
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не більше ніж віновніку таржества тобто десь так 0,01%
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такие вещи без заказа с верху не делают, ответ будет примерно такой.... виноватые понесли дисциплинарное наказание Омбудсмен обратилась в Нацполицию по факту действий правоохранителей в Оболонском райсуде - Цензор.НЕТ 7430
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Виноватые понесли дисциплинарное премирование.
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Отвратительный,мерзкий,ужасающий цирк напоминающий ,какие-то безумные пляски на мёртвых телах ,это именно то,что происходит сейчас в Украине и виновники всего этого МЫ ВСЕ !!!
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Странно, меня одного донимает вопрос- почему мужики голыми сиськами не светят на всяческих... гм.. "мероприятиях"? Уж тем более, с надписями. И что, теперь г-жа омбудсмен сможет предложить более действенный метод от провокаторш? Или не сможет? Или тоже голимо пиарится?
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...в Нацполицию по факту действий правоохранителей...МАРАЗМ КРЕПЧАЛ ...
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Идет массовое нарушение прав несовершеннолетних, бойцов АТО, молодых матерей, потерпевших и обвиняемых, грабеж земель и лесов, а эта кобыла озаботилась вон чем. Получается что дискриминации по признаку пола не было б, если бы мужчин тоже в суде заставили бы обнажаться, а не только проверяли документы и вещи./так следует из изложения фабулы потрясающего нарушения прав/
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Судя по заявлению Лутковской причина была в: " - Мужчина предъявите документы и проходите в зал суда. - А досмотреть? Как девок смотреть - так да, а меня - даже не потрогать? Ну, противный, ты еще пожалеешь, я самой Лутковской жаловаться буду!!!! Совсем оборзели полицаи!"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОмбудсмен обратилась в Нацполицию по факту действий правоохранителей в Оболонском райсуде
 
 
 
 
 
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