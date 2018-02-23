 При попытке похитить 9-летнего мальчика с детской площадки задержан ранее судимый за педофилию мужчина, - прокуратура Харьковщины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул ему на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тащить. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию", - рассказал руководителя местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Злоумышленником оказался мужчина, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 г. вернулся из мест лишения свободы.

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Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 УК Украины и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.