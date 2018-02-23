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Все про:дети (2953) киднеппинг (11) педофил (364) похищение (1236) прокуратура (2982) Харьковщина (1084)

 При попытке похитить 9-летнего мальчика с детской площадки задержан ранее судимый за педофилию мужчина, - прокуратура Харьковщины

В Харьковской области местный житель задержал мужчину, пытавшегося похитить его 9-летнего сына с детской площадки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул ему на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тащить. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь. Освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию", - рассказал руководителя местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Злоумышленником оказался мужчина, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 г. вернулся из мест лишения свободы.

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Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 УК Украины и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей.

Сейчас следователи проверяют причастность злоумышленника к аналогичным преступлениям.

Источник: https://censor.net.ua/n3052081
 
 
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У петушка рецидив? Значит только падение со шконки "вылечит".
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ну если первая ходка не вылечила вторая тоже не вылечит
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таких если выпускать, то только после кастрации
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Молодец папа мальчика! Сдержался, чтоб не убить эту мразь на месте.
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Чего проще кастрировать химически этого больного урода? Один укольчик, и усё.
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Но сначала очком на бутылку. Желательно из-под шампанского
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А как вам такое. Попытка изнасилования девочки (4 года) в купе поезда Одесса-Днепр. Папа отбил и начал убивать насильника. Наряда полиции в поезде не было. Договорились, что в Запорожье его примут. Но, на вокзале никакого наряда не было. Спасибо неравнодушным, которые помогли "образумить" негодяя
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Отрубить член скоту...по самую шею....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПри попытке похитить 9-летнего мальчика с детской площадки задержан ранее судимый за педофилию мужчина, - прокуратура Харьковщины
 
 
 
 
 
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