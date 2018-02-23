 С сегодняшнего дня во всех районах Киева заработают дополнительные 24 пункта обогрева, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.
"Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева введут в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов", - сказано в сообщении.
Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Обратиться в такой пункт может каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.
Также сообщается, что помещения пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где посетители могут отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь (в помещениях есть аптечки).
Со списком адресов, где находятся пункты обогрева, можно ознакомиться по ссылке.
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- Коля, ты?! Новый русский в ответ:
- Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились - то-се, о жизни, новый русский и говорит:
- А у меня последнее время что-то все наперекосяк - "Мерс" вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
- А я, Коля, уже три дня не ел...
- Ну, брат, так нельзя - заставлять себя нужно!