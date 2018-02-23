 С сегодняшнего дня во всех районах Киева заработают дополнительные 24 пункта обогрева, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева введут в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов", - сказано в сообщении.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Обратиться в такой пункт может каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

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Также сообщается, что помещения пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где посетители могут отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь (в помещениях есть аптечки).

Со списком адресов, где находятся пункты обогрева, можно ознакомиться по ссылке.