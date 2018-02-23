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 Киевские новости
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Все про:КГГА (1948) Киев (15423) морозы (155)

 С сегодняшнего дня во всех районах Киева заработают дополнительные 24 пункта обогрева, - КГГА

С 23 февраля в всех районах столицы будут развернуты дополнительные 24 пункта обогрева в связи с резким снижением температуры воздуха. Такое решение принято Постоянной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА (Протокол № 11 от 20.02.18).

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА.

"Всего на период сильных морозов в Киеве будут работать 44 пункта обогрева, 18 из которых - в круглосуточном режиме. Дополнительные пункты обогрева введут в действие с 7:00 23 февраля на период сильных морозов", - сказано в сообщении.

Пункты обогрева располагаются в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных подразделениях Департамента социальной политики. Обратиться в такой пункт может каждый, кто нуждается в помощи в морозные дни.

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Также сообщается, что помещения пунктов обогрева оборудованы специальными местами для сидения, где посетители могут отдохнуть, выпить горячего чая, согреться, а также получить первую домедицинскую помощь (в помещениях есть аптечки).

Со списком адресов, где находятся пункты обогрева, можно ознакомиться по ссылке.

Источник: https://censor.net.ua/n3052079
 
 
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"можно ознакомиться по ссьілке"

Безхатьки обов"язково скористуються цим посиланням.)))
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Каток и лыжня, лучший пункт обогрева. Еще зимняя рыбалка, десяток лунок, и пар со спины.
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Идет новый русский по улице. У стены сидит нищий.
- Коля, ты?! Новый русский в ответ:
- Петя! Сколько лет, сколько зим! В натуре, со школы не виделись! В общем, разговорились - то-се, о жизни, новый русский и говорит:
- А у меня последнее время что-то все наперекосяк - "Мерс" вчера разбил, жена надоела, джакузи протекает... А ты-то как?
- А я, Коля, уже три дня не ел...
- Ну, брат, так нельзя - заставлять себя нужно!
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Скакать, скакать и скакать!!! Пердячий пар вам в помощь младшие братья по разуму, нищеброды!!!
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиС сегодняшнего дня во всех районах Киева заработают дополнительные 24 пункта обогрева, - КГГА
 
 
 
 
 
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