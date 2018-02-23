 Закон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.

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Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.



Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.



6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.



За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.



Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".



Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса.