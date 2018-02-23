 Закон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.
Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.
6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.
За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.
Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".
Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.
20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса.
Бо для чого тоді приймали.
В законе указано, что Верховная Рада дает свое согласие на решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии. Также дается согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями.
В частности, для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии предлагается разрешить привлечение сил и средств (личного состава, оружия, боевой техники, специальных и других материально-технических средств) ВСУ, Службы безопасности Украины и внешней разведки, Государственной пограничной службы, Госслужб транспорта, спецсвязи и по чрезвычайным ситуациям, Управления госохраны, МВД, Нацполиции и Нацгвардии
Закон закрепляет положение о том, что Украина не несет ответственности за противоправные действия России, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса.
Кроме того, в отношении России в документе употребляется термин "государство-агрессор", а оккупационная администрация определена как вооруженные силы, другие военные формирования, государственные органы России и подконтрольные ей самопровозглашенные органы.
Временная оккупация части Донбасса нелегитимна и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных сил и других военных формирований, оккупационной администрации является незаконной, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт недействительный и не создает правовых последствийРАМОЧНЫЙ ЗАКОН =№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Более подробное регулирование осуществляется актами Кабінетом Міністрів України и ВР
бо тута брехун на брехуні і брехуном править....
Вас це не турбуе, знаю - мене трохі....
як завжди с повагою до Вас.3-15.
1. До (во время) выборов путина
2. До (во время) ЧМ по футболу
Если Украина не воспользуется такими шансами то потом раша не позволит это сделать...
Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".
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И эти люди меня банят???
До речі, якби ти проаналізував голосування, то побачив би, що опоблок не голосує в унісон з БПП лише в єдиному випадку - коли голосів і так вистачає. ну треба ж маскуватися
А якщо важко щось зрозуміти - мене запитай
Я же и говорю - манипулятор! Статью он цитирует с результатами первого чтения. Читай и извиняйся, раз в гугле забанили!
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16610
То ти вже стверджуєш, що Йуля нічим не відрізняється від БПП? Ти що, з бодуна?
Мне вообще кажется что это его сын гыгы
А в этих законах о 'деоккупации' есть всепоглощающее стремление Порошенко вернуть себе возможность торговать с оккупированными территориями. Терять бабки не любит гарант
4 ч ·
Доброе утро, друзья.
Пятница. Чем заканчиваем неделю?
Кольцо сжимается:
Ученые из Национального института авиационных исследований США подтвердили взрыв на борту самолета Качиньского, разбившегося под Смоленском.
"Хорватский" Закон начинает действовать - АТО заканчивается:
Закон по Донбассу предусматривает переход от АТО к операции Объединенных сил по деоккупации.
Немного Витрины:
"Укрзализныця" и General Electric сегодня подпишут договор о сотрудничестве. Я о нем (договоре) писал ранее - поставки 30 локомотивов, организация совместного производства в Украине, выход на рынки третьих стран.
Бонус-новость:
Компания Илона Маска SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США ракету-носитель Falcon 9 с первыми двумя спутниками для раздачи интернета.