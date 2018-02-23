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 Политика Украины
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 Закон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины"

Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в пятницу опубликован в парламентском издании "Голос Украины".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

С текстом Закона можно ознакомиться по ссылке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Управление обороной на восточной границе будет срочно перестроено созданием оперативного штаба, - Порошенко

Напомним, Законопроект №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" внес президент Петр Порошенко 4 октября.

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности 5 октября одобрил законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", рекомендовав его к принятию в первом чтении.

6 октября Верховная Рада утвердила президентский законопроект в первом чтении.

За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

Законопроект должен создать новую правовую основу для решения задачи по отражению вражеской агрессии на Донбассе, а в перспективе - для восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной границы.

20 февраля 2018 года Порошенко подписал закон о деоккупации Донбасса.

Источник: https://censor.net.ua/n3052075
 
 
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Щось має змінитися у нашій тактиці..
Бо для чого тоді приймали.
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Безусловно. Голоса радикаков при принятии очередного такого закона будут стоить уже дороже Закон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины" - Цензор.НЕТ 2586
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Я мала на увазі військову сферу, а не політичні манівці.
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Тепер стане тільки гірше. Закон не дає військовим права стріляти в терористів, але дає право правоохоронцям та тітушкам стріляти у всіх хто буде блокувати дороги та залізниці для припинення торгівлі з окупантами! Цей закон порушує Конституцію України і має бути відмінений негайно!
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Применение ВСУ для сдерживания и отпора российской агрессии на Донбассе
В законе указано, что Верховная Рада дает свое согласие на решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии. Также дается согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями.
В частности, для обеспечения национальной безопасности и обороны, сдерживания российской агрессии предлагается разрешить привлечение сил и средств (личного состава, оружия, боевой техники, специальных и других материально-технических средств) ВСУ, Службы безопасности Украины и внешней разведки, Государственной пограничной службы, Госслужб транспорта, спецсвязи и по чрезвычайным ситуациям, Управления госохраны, МВД, Нацполиции и Нацгвардии
Закон закрепляет положение о том, что Украина не несет ответственности за противоправные действия России, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донбасса.
Кроме того, в отношении России в документе употребляется термин "государство-агрессор", а оккупационная администрация определена как вооруженные силы, другие военные формирования, государственные органы России и подконтрольные ей самопровозглашенные органы.
Временная оккупация части Донбасса нелегитимна и не создает для РФ никаких территориальных прав, а деятельность российских вооруженных сил и других военных формирований, оккупационной администрации является незаконной, и любой выданный в связи с такой деятельностью акт недействительный и не создает правовых последствийРАМОЧНЫЙ ЗАКОН =№ 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Более подробное регулирование осуществляется актами Кабінетом Міністрів України и ВР
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Майже нічого не зміниться. Зміниться структура командування.
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Как и от всех законов за последние 3 года: тупой пиар и имитация работы.
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Легітимізація того, що там роблять ЗСУ в першу чергу. Та можливість продовжити законотворчість на базі цього рамкового закону. Про те, що рашка тепер для нас "країна-агресор" на законних підставах не треба нагадувати? І це без оголошення війни, що дуже важливо.
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Т.е. мы признаем что у нас отжали территории, но должностные лица вопреки Конституции не приняли (и даже не пытались) надлежащих мер по обеспечению суверенитета и территориальной целостности страны ? Вы это хотели сказать ? Импичмент ?
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Тобто владні обличчя не мобілізували тебе, не дали сучасну амуніцію та зброю, та не відправили на фронт воювати за землю України?
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Законом о полиции Петя как и обещал "очистил милицию", законом о докупации-как и обещал закончил АТО за 2 недели, человек слова, что тут говорить.
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в 2014 году за 2 недели с 5 000 солдат оставшимся верными Присяге Народу Украины?Откуда ты такое откопал?
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Это Вы меня спрашиваете ? Спросите того кто обещал перед выборами. Он же чем то думал, когда такое говорил. Он не дурак, он думал что говорил, т.к. знал что дураков которые на это поведутся будет достаточно чтобы ему получить кресло президента.
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в стратегіі більш хотілося би бачіти змін...
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та блін, пішов на другу вітку,
бо тута брехун на брехуні і брехуном править....
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зрозуміло лише одне-весь цей час у структурі керування ато були зайві люди, а сам процес прийняття рішень був неповороткий та затяжний.
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в мене і до Вас, Ксенію, тож трохі думка змінилася.
Вас це не турбуе, знаю - мене трохі....
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Ваше ставлення до когось справа особиста, я на це вплинути ніяк не можу і подобатись всім не зобов'язана.
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РАБссия прислала на Дамбасс 200 офицеров ВАГНЕРНЕТов...
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В Украины есть 2 момента для реализации этого закона:
1. До (во время) выборов путина
2. До (во время) ЧМ по футболу
Если Украина не воспользуется такими шансами то потом раша не позволит это сделать...
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я ш, конешно, понимаю, что Нано... но неужто в нарасеянском командовании дебилы сидят? нехорошо недооценивать врага.
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Все, алени, готовьтесь к земле. Петр Алексеевич теперь деоккупирует Донбасс с Крымом и займется Сирией.
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Плешивый Педофил уже не Крысадэнт РАБссии..,после дохлости ВАГНЕРНЕТов в Сирии его посадили на Мильдоний... Закон про деокупацію Донбасу опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 6и Боярышку
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За принятие президентского варианта законопроекта по деоккупации Донбасса за основу проголосовали 114 нардепов от фракции "БПП", 71 нардеп от "НФ", 17 нардепов от Радикальной партии, 12 нардепов от группы "Воли народа" и 19 внефракционных депутатов.

Ни одного голоса в поддержку данного законопроекта не дали фракции "Батькивщины", "Оппоблока", "Самопомочи" и группы "Воля народа".

===========
И эти люди меня банят???


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А нашо опозиції голосувати за цей закон? Бо всі перелічені тобою партії- це ЄДИНА опозиція. Не дивна "компашка"?
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Ти читати вмієш? Я виділив нестиковки. У першому реченні 12 нардепів з Волі Народу - за. Вдругому реченні від Волі Народу - жодного за.
До речі, якби ти проаналізував голосування, то побачив би, що опоблок не голосує в унісон з БПП лише в єдиному випадку - коли голосів і так вистачає. ну треба ж маскуватися
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Вміти читати та вміти аналізувати прочитане- різні речі. А помилки редакції сайту- то не моя проблема.
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Ну то вчися аналізувати прочитане, може й стане у пригоді колись цей навичок.
А якщо важко щось зрозуміти - мене запитай
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свят-свят... ти такого налiпиш, що й на голову не натягнеш.
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Та не все й треба на голову натягувати, наприклад нацюцюрник...
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Манипулятор хренов! Зачем миллион раз повторять результаты за голосование в первом чтении? Найти итоги за закон в целом слабо?
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Слышь, клоун, я процитировал часть статьи, порохоботы п@доры
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http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16610
Я же и говорю - манипулятор! Статью он цитирует с результатами первого чтения. Читай и извиняйся, раз в гугле забанили!
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Финальное голосование за этот закон. "В частности, за закон проголосовали 123 депутата от "Блока Петра Порошенко", 76 от "Народного фронта", 17 от Радикальной партии Ляшко, 22 от "Самопомочи" и 15 от "Батькивщины". В то же время, фракция "Оппозиционного блока" не голосовала в полном составе". Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/2352448-rada-prinyala-zakon-o-deokkupatsii-donbassa.html Если кто-то тебя и банит, то только за то, что не умеешь пользоваться первоисточниками.
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На заборе тоже много пишут. Вот итоги этого голосования на сайте ВР:
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=16610
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Я тебе про статью! Про нечетко написанную статью! Я вообще-то к админам обращался, кулинеясно???
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Мене більше цікавлять не "закони" які приймає шоколадна банда а те скільки наших воїнів загинуло і покалічено за вчорашній день. І от коли ці повідомлення зведуться до нуля тоді можна буде повірити в якісь шоколадні "закони" - а так це нічого іншого як бізнес на війні де можна безконтрольно продавати все що завгодно і за виручені криваві бабки спокійно гріти своє жирне пузо на Мальдівах за 500 000$ на тиждень!
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а свой только картинки постишь - люди хоть вышли...
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Він у відкриту відстоює інтереси росії, ширить її пропаганду.
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У наших властей нет никаких претензий к Мураеву, не раскачивай лодку
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Так і в Юлі немає до нього претензій... Лише підтримка.
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А, зрозумів... Юля насправді може легко відкрити на ньго кримінальну справу та посадити... не знав
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Вона може не підтримувати канал Мураєва грошима, та не робить цього.
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А ще Йулька пригнала поліцаїв на захист 112 каналу від українців, звичайно всі все пам'ятають
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А ще мило поспілкувалася з послом рашки, угумс...
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Посол рашки ще у 2014 одразу після парламентських виборів був запршений на перші збори щойно сформовоної БПП. Це коли туди Філатова (ворога рашки) який був від БПП не пустили, а посла рашки радо запросили.
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То це була зрада України? І чим тоді Юля від них відрізняється? Ти дійсно визначний аналітеХ...
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Чому зрада? Нема ніякої зради. Просто бізнес
То ти вже стверджуєш, що Йуля нічим не відрізняється від БПП? Ти що, з бодуна?
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Ще раз напишу на форумі особисто для тебе- вважаю ВСІХ політиків лише інструментами. І використовую ті інструменти, які можуть принести користь Україні. Особистість цих інструментів мене не цікавить- це лише залізяччя.
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У студії Савіка Шустера Президент України Петро Порошенко сказав наступне (дослівно): "Я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі... Але я віддам життя за те, щоб вона (програма Шустера) була!
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Он не сказал ЧТО СВОЮ ЖИЗНЬ! А так уже сколько жизней загублено.
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Мураев сам говорил что вывозил Азарова из страны
Мне вообще кажется что это его сын гыгы
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Сайтер kamikadzedead вчера просил в Ютьюбе чтобы Чмо КГБэшное РАБссия избрала еще на 6 лет для полного развала РАБссии....,Димка всегда оригинальный хлопиц Закон про деокупацію Донбасу опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 8072
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Нужно было кучерявого декоммунизировать ещё после котлов и предательства им Киборгов, а теперь он вот - своими законами Донбасс деоккупирует! Создал фейковое министерство оккупированных территорий, не признал даже рашку официально стороной конфликта, теперь вот строчит какие- то неоднозначные ( или однозначные?) законы.
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Alter Nator, эта лживая речь Порошенко о том как он умрет за программу шустера с последующим исчезновением самой программы шустера и Савика из Украины - есть яркая характеристика ху из мистер Порошенко на самом деле.
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Полная аналогия с этим же Законом о "деоккупации"
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Кстати, фильм -ху из мистер путин - документальный фильм , не показал ни один канал кроме Савика.
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так что там показали такого что люди не знали? то что путин боиться нато? и типа придумал что с ним борется? или то что врет весь фильм?
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а что ты знаешь о Хуйле - чего другие не знают...?
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До речі, в Законі нема жодного слова про саму "Деокупацію". Насправді Закон регламентує торгівлю з кремлядми, а не деокупацію українських земель
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Сергей Викторович, нужно понимать время, когда был показан этот фильм. Когда некоторые индивидуумы даже слова кривого не говорили о путине. Когда в параллельной реальности погибали украинцы на войне и одновременно работали заводы президента в рашке и налоги с этих заводов укрепляли армию врага.
А в этих законах о 'деоккупации' есть всепоглощающее стремление Порошенко вернуть себе возможность торговать с оккупированными территориями. Терять бабки не любит гарант
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А назначили уже "крайнего" генерала на которого чуть что не так всех собак повесят? Гарант ловко переложил свою ответственность..... Закон про деокупацію Донбасу опубліковано в "Голосі України" - Цензор.НЕТ 1438
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Опять вам неразумным, брошенным уже ЕС, петюня скоро устроит вторую серию гробов с Луганска и Донецка.
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Поучи свою жену щи варить из ботвы. Без сопливых слопатоедов разберёмся...не в первый раз.
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та ничо,кацапляндия с радостью примет те гробы...бабы еще нарожают
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Олег Пономарь
4 ч ·

Доброе утро, друзья.
Пятница. Чем заканчиваем неделю?
Кольцо сжимается:

Ученые из Национального института авиационных исследований США подтвердили взрыв на борту самолета Качиньского, разбившегося под Смоленском.

"Хорватский" Закон начинает действовать - АТО заканчивается:
Закон по Донбассу предусматривает переход от АТО к операции Объединенных сил по деоккупации.

Немного Витрины:
"Укрзализныця" и General Electric сегодня подпишут договор о сотрудничестве. Я о нем (договоре) писал ранее - поставки 30 локомотивов, организация совместного производства в Украине, выход на рынки третьих стран.

Бонус-новость:
Компания Илона Маска SpaceX 22 февраля запустила с базы Ванденберг ВВС США ракету-носитель Falcon 9 с первыми двумя спутниками для раздачи интернета.
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Закон вже піписано і вступив в силу але свинособачі і зрадогівнючі пердачки все ніяк не охолонуть.. де обіцяний синоптиками сніг?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о деоккупации Донбасса опубликован в "Голосе Украины"
 
 
 
 
 
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