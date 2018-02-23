 Враг осуществил 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным штаба, на луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Там противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку от Луганского и Троицкого. Несколько вражеских мин калибром 82-мм разорвались возле Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по позициям украинских сил вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку от Гладосово и Лозового. Также из вооружения БМП и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был ранен, - штаб АТО

"В общем за минувшие сутки враг осуществил 19 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.

Напомним, 21 февраля российские наемники 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.