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 Враг осуществил 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб

За прошедшие сутки силы агрессора продолжили обстрелы позиций украинской армии по вооружению, которое давно должно быть отведенным от линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным штаба, на луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Там противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку от Луганского и Троицкого. Несколько вражеских мин калибром 82-мм разорвались возле Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты целились по позициям украинских сил вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку от Гладосово и Лозового. Также из вооружения БМП и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Новоалександровки.

На донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по нашим позициям вблизи Новотроицкого и Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был ранен, - штаб АТО

"В общем за минувшие сутки враг осуществил 19 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.

Враг осуществил 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб 01

Напомним, 21 февраля российские наемники 20 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3052074
 
 
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Так багато голову Гідру не вбити, нажаль.
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А кто реально знает сколько там запасных Ворог здійснив 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 9101 хуйлопукиных
Ворог здійснив 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 3149
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Гідра це не лише хУЙЛО, це ВСЕ керівництво рашистської імперії.
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Это так. Но только ИСТОРИЯ свидетельствует о другом. Нерон, Грозный, Кромвель , Гитлер, Муссолини, Сталин. Как главарь дух испустит его холуи сразу шелковыми становятся. Ворог здійснив 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 2659 Те которые выжили, разумеется
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Після смерті Сталіна СРСР розвалився? Щось змінив у зовнішній політиці?
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кривавий палач Йосиф Броз Тито раптово перетворився на порядну и поважну людину...
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Не тупи, Сашко! При чем тут страна и тиран? Ни Римская империя, ни Мрскрвское княжество, ни Англия, ни Италия с Германией, ни твой любимый совок, после смерти правящего людоеда, ни куда не делись.
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"Не умничай", "не тупи"- мені мовчки тобі вподобайки тицяти? Ти диви... Корона не тисне?
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Ну точно как девчонка. Ты же в нете, а тут "на войне, как на войне"
Ворог здійснив 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 6805
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Якесь нове формулювання- прицільні обстріли.
Раніше вони були неприцільними, а навмання?
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Таке формулювання використовується вже весь поточний рік. Раніше давали кількість всіх обстрілів- і прицільних, і неприцільних.
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Минометы - да. АГС - согласен. Но из РПГ и БМП по площадям? Так не бывает
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Шурик! Не умничай, не твое это. Лучше гимн или флаг Украины выложи. Пусть кацапедам украинские Крым и Донбасс поперек горла станут

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Экий ты обидчивый, чес слово, как девчонка Ворог здійснив 19 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 120- та 82-мм міномети, гранатомети і озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 8944. Я ж не решаю, а предлагаю. И при чем тут форум?
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А кому ты сейчас вопрос задаешь, мне или форуму.?
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У першу чергу завжди ставлю питання собі. Як хтось розпочне дискусію, то разом йдемо шукати істину. Дуелі мене вже не цікавлять.
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Так разом це дует або трiо xb rdfhntn/ Шось думки в тебе з ранку плутаються. Святкуешь?
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Поїхав я на фірму- мені з тобою спілкуватися не цікаво. Бай.
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Хех! Ти ще скажи з пістолетів.)) Я кажу які бувають обстріли. Читай уважно.
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Во-во. Читай внимательно. Или процитировать? В любом случае - прицельно
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Ничего странного. Прицельно значит есть убитые и раненые в ВСУ. .Если нет то как бы мимо
Такая вот заморочка у пресс-цента АТО
23.02.18 07:15 За прошедшие сутки один украинский воин погиб, еще один был ранен, - штаб АТО
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ща педро переформатує ато, і як непідставить другу щоку....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг осуществил 19 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 120- и 82-мм минометы, гранатометы и вооружение БМП, - штаб
 
 
 
 
 
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