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 Политика Украины, Экономика
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Все про:зарплата (1688) Кабмин (10315) минимальная зарплата (127) Розенко (548)

 Минимальная заработная плата может быть повышена до 4 100 грн по итогам 1 квартала, - Розенко

Повышение минимальной заработной платы до 4 100 грн может произойти по окончании 1 квартала 2018 года.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3 723 гривны, и я лично полностью поддерживаю инициативу Президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это нужно сделать, - по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4 100 грн ", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2018 году прожиточный минимум вырастет на 10-12%, - Розенко

Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому "картина у нас достаточно реалистичная".

"Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", - резюмировал вице-премьер-министр.

Читайте: Впервые за последние 10-15 лет мы завершили 2017-й почти без долгов по зарплате в бюджетной сфере, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3052070
 
 
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Я переживаю за морду розенки. Еще одного "повышения" она может не пережить. И так уже трещит и в камеру не влазит.
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я ж вам говорил, что на обещании поднятия пенсий для отставников они не остановятся.
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Пусть повышают! все укладывается в класическую инфляционную спираль повышение пенсий мин ЗП (на самом деле повышение налогов). Плюс уже пошел бред потому что мин ЗП они повышают а остальное нет уже так сказать доктора и медсестры получают примерно одинаково а после очередного повышения ЗП доктора и уборщицы будет одинаковой! так что вперед побольше маразма и побольше напечатаных фантиков. Потому что данное повышение экономикой не обеспечено следовательно будут печатать!! Больше фантиков быстрее станем милионерами!!
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Минимальная зп в рост => налоги на бизнес втч на производителей в рост втч налог на зп и на недвигу на землю за каждый кв.м зданий и магазинов => с/с в рост с учетом того, что тарифы на электричество и газ планируют поднимать еще до умопомрачительных размеров => рост цен => обнищание население; падение конкурентоспособности на внешних рынках => падение реального ввп, уменьшение рабочих мест падение экономики и рост курса доллара.

Этим все они добиваются только того, что у них зп растет и если у простого человека рост 400 грн, то у них из-за того что зп растет десятки тысяч гривен. Плюс растет номинальный ввп на бумаге, т.к зп гос служащих входит в расчет!
Как же достали эти упыри!
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ну, а чего вы хотели в стране, где нет экономики, безбожно крадут госчиновники и не дают кредитов?
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Нахрена такие "повышения", если после них потом цены в магазинах в два раза вырастут?
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Помянем ФОП, одну из куриц несущих яйца режут... Какая следующая?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальная заработная плата может быть повышена до 4 100 грн по итогам 1 квартала, - Розенко
 
 
 
 
 
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