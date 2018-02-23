 Минимальная заработная плата может быть повышена до 4 100 грн по итогам 1 квартала, - Розенко

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3 723 гривны, и я лично полностью поддерживаю инициативу Президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда это нужно сделать, - по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4 100 грн ", - сказал чиновник.
Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому "картина у нас достаточно реалистичная".
"Я надеюсь, по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем", - резюмировал вице-премьер-министр.
Этим все они добиваются только того, что у них зп растет и если у простого человека рост 400 грн, то у них из-за того что зп растет десятки тысяч гривен. Плюс растет номинальный ввп на бумаге, т.к зп гос служащих входит в расчет!
Как же достали эти упыри!