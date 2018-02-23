 Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика в то время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", - в ходе брифинга заявила Гедере Науерт, пресс-секретарь Госдепа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завтра на Житомирщине проведут в последний путь Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе. ФОТО

Науерт в четверг также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает руководить подконтрольными ей силами в Донбассе.

"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", - также заявила Науерт.

Читайте: Госдеп США не владеет информацией об отправке Javelin в Украину, - Нойерт