 Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика в то время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", - в ходе брифинга заявила Гедере Науерт, пресс-секретарь Госдепа.
Науерт в четверг также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает руководить подконтрольными ей силами в Донбассе.
"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", - также заявила Науерт.
Только, когда дело дойдёт до ООН, то кацапня вам там вето продемонстрирует, как-бы своеобразный фак.
Пока рашку санкциями не задавят, что она будет из кожи лезть и умолять о каких-либо сдвигах, толку не будет.
А санкции, пока - очень и очень вялые. Трамп Конгрессу рапортует одно, а на деле - ничего не хочет усиливать. Хорошо, хоть Пентагон от него независим и расбомбил ихтамнетов, не спрашивая разрешения...
Напротив. Совершенно напротив. Эти войска расположатся на линии разграничения. И никакая бухая срань, безнаказанно, более не выстрелит. И ничего более. Не следует чушь пороть.
никто нигде не расположится пока кацапская срань не уберется за свой поребрик.
ну или ее не вынудят ето сделать...
Генсеку пенделя что ли надо дать ?
Опа! Почему так???
Напротив. Совершенно напротив. Эти войска расположатся на линии разграничения. И никакая бухая срань, безнаказанно, более не выстрелит. И ничего более. Не следует чушь пороть.
Он дело говорит.
Это хорватский сценарий.
надеюсь они плавно перельются в умное железо, на кацапню прижмурить - пора уже вроде....
"Тайное детство байстрюка Вовы Хуйла.
Вся официальная биография Хуйла ложь!"
https://www.youtube.com/watch?v=ZoTPyn9DLWg&
А я сначала подумал, что это фото из совремённой Рацеи. Очень похоже (фото 2) - только сейчас контёйнеры для мусора посовременнее. И кондишн на доме появился:
Интересное обращение.
https://censoru.net/25014-ty-vresh-my-tam-umiraem-rossiyskiy-desantnik-rezko-obratilsya-k-putinu-iz-za-ukrainy-video.html
Ты врешь, что в Украине наших солдат нету!...
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Даремна трата часу. Афган показав, поки не отримали по пиці і не полетіли "чорні тюльпани", ніякі заклики не діяли. Чим більше буде ватних трупів, тим швидше вони заспокояться. Це подібне до того, що відбувається на Близькому Сході між євреями і арабами. Коли араби вчиняють провокацію чи терористичний акт, то євреї їх мочать по повній програмі і араби потім починають скиглити - обізають.
Так повинно бути і тут, провокація вати - забирай мертву вату