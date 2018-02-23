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 Политика Украины, За рубежом
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 Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию

Государственный департамент США прокомментировал гибель на Донбассе 23-летней медсестры Сабины Галицкой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжает конфликт, который уже унес более 10 000 жизней. Вчера мы получили сообщение об убийстве 23-летнего украинского медика в то время, когда она пыталась помочь гражданским вблизи линии конфликта. Этот инцидент напоминает, что конфликт в Восточной Украине свирепствует дальше. Гражданские и спасатели ежедневно сталкиваются с реальной опасностью", - в ходе брифинга заявила Гедере Науерт, пресс-секретарь Госдепа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Завтра на Житомирщине проведут в последний путь Сабину Галицкую, погибшую на Донбассе. ФОТО

Науерт в четверг также подчеркнула, что именно Россия создала конфликт на востоке Украины в 2014-м году и продолжает руководить подконтрольными ей силами в Донбассе.

"Россия много раз продемонстрировала, что может положить конец насилию, когда пожелает. США в очередной раз призывает Россию приказать своим ставленникам полностью соблюдать режим прекращения огня, отвести силы и тяжелое вооружение из Восточной Украины и согласиться на активную миротворческую миссию ООН", - также заявила Науерт.

Читайте: Госдеп США не владеет информацией об отправке Javelin в Украину, - Нойерт

Источник: https://censor.net.ua/n3052069
 
 
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Да-да, призывайте...
Только, когда дело дойдёт до ООН, то кацапня вам там вето продемонстрирует, как-бы своеобразный фак.
Пока рашку санкциями не задавят, что она будет из кожи лезть и умолять о каких-либо сдвигах, толку не будет.
А санкции, пока - очень и очень вялые. Трамп Конгрессу рапортует одно, а на деле - ничего не хочет усиливать. Хорошо, хоть Пентагон от него независим и расбомбил ихтамнетов, не спрашивая разрешения...
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А я, как всегда, призываю: согласитесь с Фуйлом. С его требованием о миротворцах на линии разграничения. Я, мариуполец- срать хотел на это ОРДЛО. Тут говорят- земля наша. Не спорю. Наша. А на ней- выводок весьма опасных особей. Кто-то хочет- что??? Войну, до победного конца??? Вот реально: это лучше того, чтобы забыть об этом кошмаре? Кто-то хочет взять Донецк штурмом??? Кто? Бессмертный, небось. Ну... пусть попробует.
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Якщо ще короче, то війська ООН дадуть легітимність хуйлу далі захоплювати Україну і першим буде Маріуполь.
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Опа! Почему так???

Напротив. Совершенно напротив. Эти войска расположатся на линии разграничения. И никакая бухая срань, безнаказанно, более не выстрелит. И ничего более. Не следует чушь пороть.
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Ну не выстрелит, а дальше что? Украина будет торговать своей территорией? Может Украине согласится с оккупацией Крыма, отдать Харьковскую область и Днепр? А на линии разграничения войска ООН поставить, чтоб на оккупированных территориях руские мрази себя вольготней чувствоали?
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Саме тому, що наступною вимогою буде участь російських миротворців, які не будуть бачити обстріли Маріуполя.
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Дай черту палец, а он и всю руку отхватит. La plus mauvaise roue du charfait toujours le plus grand bruit.
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И будут стоять эти миротворцы десятилетиями, как между Сев. и ЮЖ. Кореями! Не думаю, что это приемлемый вариант! Но и война надоела хуже горькой редьки! Надо вводить эмбарго на нефть, может тогда путлер одумается! Ведь применялось эмбарго против совка за Афган, ведь помогло!
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ау?
никто нигде не расположится пока кацапская срань не уберется за свой поребрик.
ну или ее не вынудят ето сделать...
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Надо просто выполнить устав ООН и лишить рашу права вето.
Генсеку пенделя что ли надо дать ?
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На это США не пойдут. Т.к. по логике им тоже нужно будет в таком случае отказаться от права вето...
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Добре, що США починає поступово розуміти суть війни на Донбасі. Але в ЄС поки нема повного розуміння цієї війни, та і важко зрозуміти війну, де жертва торгує з агресором. Тому я вважаю що і нам треба осягнути реальність цієї війни та побачити настрої значної частини українського суспільства, в якому є байдужість до загибелі таких, як Сабіна Галицька.
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Це суспільство байдуже до багатьох речей, крім Україна має талант чи Х-фактора.
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Сколько можно призывать ?Давно пора утилизировать взбесившихся кремлядских людоедов !Усаму бен-Ладена смогли же !
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Андрей Шевченко 73396fdd
Опа! Почему так???

Напротив. Совершенно напротив. Эти войска расположатся на линии разграничения. И никакая бухая срань, безнаказанно, более не выстрелит. И ничего более. Не следует чушь пороть.

Он дело говорит.
Это хорватский сценарий.
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или юго-осетинский
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Скорее корейский или абхазский/югоосетинский.
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Пока деньги у РФ не закончатся, все эти призывы и озабоченности до фени.
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А они и не закончатся пока будет продаваться их нефть игаз
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Зачем приводить тело в порядок если душу разьедает коррупция ?
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Наступит день,когда поступит последнее китайское предупреждение и получится что ВАГНЕРНЕТов ТАМ НЕТ,на НЕТ и Суда НЕТ....нет
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Коррупция на РАБссии уже пабедила Навального и его жену с братом..Борцуны блин Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 2029Дерипаска,Рыбка и Усманов с Плешивый Педофилом против Коррупции.. Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 2029
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спасибо госдепу зa призывы .
надеюсь они плавно перельются в умное железо, на кацапню прижмурить - пора уже вроде....
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Рекомендую интервью с автором книги о детстве Хуйла. Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 720
"Тайное детство байстрюка Вовы Хуйла.
Вся официальная биография Хуйла ложь!"
https://www.youtube.com/watch?v=ZoTPyn9DLWg&﻿
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День защитника Украины - 14 октября спалился ты кацап
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Оказывается, эта картина (фото 1) художника Ивана Владимирова написана в 1929 году. "Поиски съедобного в помойной яме" называется.
А я сначала подумал, что это фото из совремённой Рацеи. Очень похоже (фото 2) - только сейчас контёйнеры для мусора посовременнее. И кондишн на доме появился:

Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 3666

Госдепартамент США призвал Россию остановить обстрелы на Донбассе и согласиться на миротворческую миссию - Цензор.НЕТ 7441
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то путін їх всіх змушує? нехай не брешуть і про братів забудуть.
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В Сирии "призывы" эффективнее. Это еще при том,что до кацапни туго доходит. Надо повторять.
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"...США в очередной раз призывает Россию..."
***
Даремна трата часу. Афган показав, поки не отримали по пиці і не полетіли "чорні тюльпани", ніякі заклики не діяли. Чим більше буде ватних трупів, тим швидше вони заспокояться. Це подібне до того, що відбувається на Близькому Сході між євреями і арабами. Коли араби вчиняють провокацію чи терористичний акт, то євреї їх мочать по повній програмі і араби потім починають скиглити - обізають.
Так повинно бути і тут, провокація вати - забирай мертву вату
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проблема не в США и раисе, а в том, что США не хочет кормить украинских коррупционеров, а украинский народ не против.
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"Конь", тебе подковы тоже надо на гвоздик вешать рядом с лаврухиными...
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Миротворцями в Україні можуть бути лише війська НАТО. У поляків, прибалтів стоять війська НАТО і там мир.
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