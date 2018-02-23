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Все про:болельщики (241) Киев (15423) Лига Европы (111) Нацполиция (6957)

 Четыре человека, забросавших камнями автобус с болельщиками АЕКа, задержаны в Киеве, - Нацполиция

В Киеве перед футбольным матчем Лиги Европы "Динамо" - АЕК неизвестные забросали камнями и снежками автобус болельщиков греческой команды.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четырех человек, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

Пострадавших в результате инцидента среди греческих болельщиков нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3052068
 
 
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Дикари и ублюдки ,таких надо подержать в сизо с месяц, причём каждый день выписывая п-ы как рецепт, что бы более не хотелось
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Совершенно согласен. Могли ведь убить кого-то? Запросто. Кстати, кацы- отличились! В Бильбао погиб офицер полиции. Вся его вина в том, что власть пыталась воспрепятствовать проникновению на стадион кретинов- ультрасов "Спартака"мацковского. А знаете почему? У них просто не было билетов. Я- ненавижу ультрасов! Любых. Они- они из убийц Футбола.
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баски и кацапы не сошлись во мнении, кто из них больше поддерживает ДНР )) Полицейского жаль, но фактом избиения фанатов ДНР очень доволен )
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Баски кстати встретили москвичей с лозунгами "фашисты", поддержка дыр это фанаты Бетиса, баски против мокшей уже года.
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Все ультрасы без исключения в мире идиоты и являются не без опасными для окружающих в любой точке земного шара и делить их на наших и чужих так же само глупо, как тараканов на подвиды
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Камнями, это уже не ультрас, а дикие обезьяны.
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У меня есть новость позитивнее: Киевсовет отказался выделять из горбюджета 25 млн. грн. на проведение лиги Чемпионов в Киеве (прием официальных делегаций и размещение на улицах флажков с футбольной символикой). Как будто в стране не идет война и живем в достатке, что бы просто сдуру выбрасывать эти 25 млн. грн. Особо цинично, что деньги предполагалось выделить по программе "молодежь и спорт". То есть вместо ремонта спортплощадок хотели кормить-поить гостей ( а я напомню, что 0,5 литровые бутылки с простой водой закупалась по 95 грн к Евровидению 2017).
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Российский фанат, находившийся в розыске за нападение на английского болельщика во время Евро-2016 во Франции, был арестован в Германии, когда следовал на матч Лиги Европы "Атлетик" - "Спартак". Его подозревают в причастности к беспорядкам в Марселе перед матчем ЕВРО-2016 Россия - Англия (1:1). 31-летнего мужчину обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 51-летнему англичанину. Последний получил тяжелые травмы головы после удара металлическим прутом, а его левая половина тела была парализована.
Как сообщает BBC, напавшему на него россиянину грозит до 15 лет в тюрьме во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.
"Похоже, он не рассчитывал на слаженную деятельность европейских органов правопорядка. Теперь он сидит в тюрьме в Мюнхене", - сообщается в заявлении полиции.
Французские власти выдали международный ордер на арест подозреваемого в прошлом году, сообщил представитель полиции Германии.
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15 годков, в это уже наказание, не то что у нас за подобное
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Лучше бы забросали камнями динамовский автобус за такую игру.
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После следующей игры так и сделают)
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Действительно идиоты. Уж лучше бы автобус с футбалерами Дырнамо забросали. И не камнями, а дерьмом Четыре человека, забросавших камнями автобус с болельщиками АЕКа, задержаны в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4001 за "классный" матч против греков
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И эта страна хочет в ЕС.
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а какое тебе, ватнику, дело до Украины и ЕС? Ваш удел таежный тупик

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в феврале футбол высочайшего класса не бывает.Раскачка до апреля будет.
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Походу это скорее всего кремлёвская титушня. Давайте их казним, чтоб кремлёвским неповадно было.
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Звичайна справа. Сам бачив як проводжали болільників програвшої команди і кидали каміння в автобус. Кілька вікон розбили.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетыре человека, забросавших камнями автобус с болельщиками АЕКа, задержаны в Киеве, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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