 Четыре человека, забросавших камнями автобус с болельщиками АЕКа, задержаны в Киеве, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.

За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четырех человек, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки.

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Пострадавших в результате инцидента среди греческих болельщиков нет.