 Четыре человека, забросавших камнями автобус с болельщиками АЕКа, задержаны в Киеве, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Около 19.00 во время движения автобуса болельщиков ФК "АЕК" к НСК "Олимпийский" неизвестные из хулиганских побуждений камнями и снежками повредили окна правой стороны транспортного средства", - говорится в сообщении.
За совершение данного правонарушения сотрудники полиции задержали четырех человек, их доставили в управление полиции для предоставления их действиям правовой оценки.
Пострадавших в результате инцидента среди греческих болельщиков нет.
Как сообщает BBC, напавшему на него россиянину грозит до 15 лет в тюрьме во Франции за покушение на убийство и нанесение тяжких телесных повреждений.
"Похоже, он не рассчитывал на слаженную деятельность европейских органов правопорядка. Теперь он сидит в тюрьме в Мюнхене", - сообщается в заявлении полиции.
Французские власти выдали международный ордер на арест подозреваемого в прошлом году, сообщил представитель полиции Германии.