 Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за позиции России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал четко понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции. Он назвал ряд пунктов, в которые Россия хотела бы внести изменения, но детальное содержание их пока неизвестно..
По данным дипломатов, после дальнейших консультаций резолюция, возможно, будет проголосована в пятницу.
Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.
попытайтесь еще раз убийц и засранцев заставить не убивать и не срать
с делегированым вами же им правом вето.
Расея же право вето взяла себе сама как "правоприемница СССР", хоть таковой ее никто не назначал (просто никто не возражал ибо они взяли обязательство вернуть долги совка), а сейчас уже поздно
А какое это имеет отношение к Калке, где татары разбили князей Руси?
вроде и неплохо, что представители всех стран иногда собираются пивка с ботоксными рыбами попить и переговорить о делах.
хрен с вами - собирайтесь.
но почему 5 ооней ровнее всех остальных и любая из них может заблокировать все,
что ей не нравится и послать сотню другую остальных ооней?
Что не так в датском королевстве.
"пять постоянных членов: Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция"
значит распускайте оон - оно (игра букв, так получается ,
ни на что не способное образование,
а раз так, то у меня нет желания платить за их ланчи....
ровных таких оонях, то где сев. корея и израиль?
давайте уже и им право вето,
у кацапов есть - чего етим незя?
оонь - вонь.
А почему они тогда основатели ООН ?
Просто - страны обладающие ядерным оружием законно.
Если БМ не выполнен значит Украине надо вернуть ядерный статус и дать право вето.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто росія воює, але приймає резолюції в Раді Безпеки ООН як зацікавлена сторона
Возвращай статус,я не против.
Я говорю как должно быть по закону.
А то что кто то этого не допустит это другой вопрос.
Джебхат ан-Нусра[10] (араб. جبهة النصرة لأهل الشام) - отделение международной исламистской террористическойорганизации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана[11][12][13][14].
Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее успешных среди повстанческих группировок. Признана террористической организацией Австралией[15], Великобританией[16][17], Ираном[18], ООН[19][20], Канадой[21], Новой Зеландией[22], ОАЭ[23], Россией[24][25][26], Саудовской Аравией[27], США[28], Турцией[20][29] и Францией[30].
Ну так чё? Выгнали уже