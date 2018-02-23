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Все про:резолюция (197) Россия (68141) Сирия (2433) Совбез ООН (593)

 Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за позиции России

Совет Безопасности ООН во время специального заседания в четверг, 22 февраля, из-за позиции России не смог принять проект резолюции по Сирии, которая предусматривает 30-дневное прекращение огня и делает возможной доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирного населения из Восточной Гуты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал четко понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции. Он назвал ряд пунктов, в которые Россия хотела бы внести изменения, но детальное содержание их пока неизвестно..

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По данным дипломатов, после дальнейших консультаций резолюция, возможно, будет проголосована в пятницу.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.

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Источник: https://censor.net.ua/n3052067
 
 
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не унывать, оонь,
попытайтесь еще раз убийц и засранцев заставить не убивать и не срать
с делегированым вами же им правом вето.
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Право вето им никто не делигировал - право вето себе назначили страны основатели ООН (в.т. США, СССР, Великобритания, Китай)

Расея же право вето взяла себе сама как "правоприемница СССР", хоть таковой ее никто не назначал (просто никто не возражал ибо они взяли обязательство вернуть долги совка), а сейчас уже поздно
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"правоприемник" совка оказался сукою той еще...
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Это показывает лишь импотенцию стран запада. Не хотите признавать агрессора участником конфликта и лишать его права вето, как заинтересованную сторону? - Значит, не хотите. Тогда агрессор будет гадить вам на голову и вытирать об вас ноги. Но, так вам и надо...
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Озабоченность это как-то слабовато. Может все-таки красная линия?
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А зачем они вообще принимают эти резолюции, прекрасно понимая, что Россия будет против. Носят воду в решете, "делом" заняты. Не проще решето заменить на ведро - изменить правила ООН, если они хотят реальную пользу человечеству приносить?
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ведь это не просто так, это добавляется к делу.
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А сколько десятков/сотен лет можно формировать дело?
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иногда хочется сказать - давай отступим от правил и договоров, но тогда такие права и козыри получят и лишнехромосомных, чьи диды ваевале.
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а теперь, перед сном, мне хотелося бы услышать байку о миротворцах
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К сожалению ООН бесполезная организация в настоящее время, по аналогии как и любой компьютер или мобильник 90 годов не актуальна , её срочно необходимо реформировать и принимать проекты большинством, хотя бы в пересчёте 80 на 20, чего вполне достаточно с учётом раша-подобных стран
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Нєту у вас мєтодов на Костю Саприкіна, ги...
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Методы есть .но они малопривлекательны. Например: Калка-Куликово,Нарва-Полтава,Прут-Измаил-Рымник-Плевна,Аустерлиц-Бородино-Лейпциг-Париж,Брест- Киев-Сталинград-Курск-Берлин.
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А можна уточнити місце Куликовської битви?
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Куликово поле? Это там, где верный вассал Хана Золотой Орды Тохтамыша правитель улуса Моксель Дмитрий по поручению своего сюзерена разбил сепаратиста Мамая?
А какое это имеет отношение к Калке, где татары разбили князей Руси?
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Москалик коли празнгуєте перемогу у Першій світовій війнв не сьогодні часом?)))
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к оони двоякое отношение.
вроде и неплохо, что представители всех стран иногда собираются пивка с ботоксными рыбами попить и переговорить о делах.
хрен с вами - собирайтесь.
но почему 5 ооней ровнее всех остальных и любая из них может заблокировать все,
что ей не нравится и послать сотню другую остальных ооней?
Что не так в датском королевстве.
"пять постоянных членов: Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция"
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думаете что ето можно изменить? Сомневаюсь.
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Это страны победившие во Второй мировой войне и обладающие ядерным оружием.
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и?
значит распускайте оон - оно (игра букв, так получается ,
ни на что не способное образование,
а раз так, то у меня нет желания платить за их ланчи....
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как скажете. завтра пойдём и распустим.
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распустишь - сообщи, шо бы я не пропустил самое главное....
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и даже если мы говорим о ядерных державах в совбезе оон,
ровных таких оонях, то где сев. корея и израиль?
давайте уже и им право вето,
у кацапов есть - чего етим незя?
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Израиль и Корея не признаны ООН как страны с ядерным статусом. В Совбез могла -бы войти Индия,но американцы этого никогда не допустят по очевидным политическим причинам. Им не нужны ещё одни "хинди-рус пхай-пхай" в Совбезе.
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фарс продолжается, а цена сотни жизней...
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Наверное хотят согласовать совместную резолюцию по Африну. Провинцию,которую уже больше месяца бомбит и обстреливает Турция,а частично уже оккупировала.
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Сябро, а Украина и Беларусь это не страны победившие во второй мировой ?
А почему они тогда основатели ООН ?
Просто - страны обладающие ядерным оружием законно.
Если БМ не выполнен значит Украине надо вернуть ядерный статус и дать право вето.
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Возвращай статус,я не против.
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Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. Источник: https://censor.net.ua/n3052067

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Тобто росія воює, але приймає резолюції в Раді Безпеки ООН як зацікавлена сторона Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за позиции России - Цензор.НЕТ 5607
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Та вона там не агрессор , а по приглашению Яасада.
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Второе Алеппо. Но про Алеппо все уже забыли, забудут скоро и про Восточную Гуту. Перед этим немного поболтают в ООН
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Казлы в огороде чувствуют себя хозяевами
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А теперь после этой новости снова послушаем сказку презика о миротворцах.
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сябро
Возвращай статус,я не против.

Я говорю как должно быть по закону.
А то что кто то этого не допустит это другой вопрос.
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Целуйте рашистов и путлера в задницу !С гитлером тоже панькались
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за 23 лютого біжи в казламордію, у козаків день - Покрова. От уїбан
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ООН-АБСОЛЮТНО-БЕСПОЛЕЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ!!!!!КОТОРАЯ НИЧЕГО НЕ РЕШАЕТ!!!
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С каких пор "Джебхат ан-Нусра" стала повстанцами ?

Джебхат ан-Нусра[10] (араб. جبهة النصرة لأهل الشام‎) - отделение международной исламистской террористическойорганизации «Аль-Каида» на территории Сирии и Ливана[11][12][13][14].
Группировка основана 23 января 2012 года во время гражданской войны в Сирии. С тех пор она рассматривается как одна из наиболее успешных среди повстанческих группировок. Признана террористической организацией Австралией[15], Великобританией[16][17], Ираном[18], ООН[19][20], Канадой[21], Новой Зеландией[22], ОАЭ[23], Россией[24][25][26], Саудовской Аравией[27], США[28], Турцией[20][29] и Францией[30].
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Вот найти бы щас пару постов от упоротых стецьков (жаль архива нет), что писали,с пеной у рта, что рашку выгонят из оон, судьбу лиги наций..
Ну так чё? Выгнали уже
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Не выгонят. Китай за пару-тройку очередных ТОРов в Сибири свое вето наложат
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за позиции России
 
 
 
 
 
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