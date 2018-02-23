 Совбез ООН не смог принять резолюцию по Сирии из-за позиции России

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя дал четко понять, что Москва не поддержит проект представленной Швецией и Кувейтом резолюции. Он назвал ряд пунктов, в которые Россия хотела бы внести изменения, но детальное содержание их пока неизвестно..

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений

По данным дипломатов, после дальнейших консультаций резолюция, возможно, будет проголосована в пятницу.

Восточная Гута является последним анклавом недалеко от сирийской столицы, который находится под контролем повстанцев, среди которых преобладает исламистская группа "Джебхат ан-Нусра". Район окружен со всех сторон войсками Башара Асада и подразделениями его союзников. От авиаударов и обстрелов в Восточной Гуте за последние пять дней, по последним данным, погибли уже более 400 гражданских.

Также смотрите: РФ усиливает группировку в Сирии, испытывая новейшие истребители Су-57, - CIT. ВИДЕО+ФОТО