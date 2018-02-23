 Новый глава "Укроборонпрома" Букин пообещал сократить управленческий аппарат госконцерна

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Будут изменения управленческого аппарата, оптимизация, сокращение управленческого аппарата. Я хочу, чтобы предприятие почувствовало "добавленную стоимость" от органов управления", - заявил Букин журналистам в четверг, 22 февраля.
Глава госконцерна не стал называть имен, но заверил, что кадровые изменения будут обязательно.
Букин также дал предварительную оценку экономического состояния концерна.
"Экономическое состояние улучшилось, что показывает общедоступная статистика. Средняя заработная плата на предприятиях повысилась. Однако есть пространство для развития", - отметил он.
Говоря о структуре доходов "Укроборонпрома", Букин указал на то, что львиную долю прибыли концерна обеспечивают зарубежные заказы. "10-15% – это государственный оборонный заказ, 85% - экспортные поставки", - уточнил новый руководитель концерна.
Как сообщалось, 21 февраля президент Петр Порошенко назначил гендиректором "Укроборонпрома" бывшего главу "Укрспецэкспорта" Павла Букина.
Хто ж на його місце став? Ой, Павло Букін... Кум Дмитра Перегудова, директора "Укроборонпрому" у Саламатіна при Януковичі. Того самого, якого СБУ в 2013 році взяло, коли він своєму шефу в Москву віз валізу з 600 тисяч баксів. Ці парочка удвох очолювала експорт оборонної промисловості України (про яку можна подивитись навіть в голлівудському бойовику "Збройний барон" з Ніколасом Кейджем - настільки професіонали нею успішно керували) з далекого 1997 року, ще з Кучми. Обидва настільки незамінні, що прийшли в експорт зброї при Кучмі, отримали підвищення при Ющенку, очолили всю оборонку при Януковичі і при Сивому лідері, як бачимо, теж не пропали - точніше не пропав Паша Букін, а Перегудов спокійно живе собі в Парижі на відсоток від того, що свого часу забезпечив Саламатіну і його кремлівським кураторам.
Мегапрофесіонали, незамінні спеціалісти. Слів нема. Коли ж уже Батю дочекаємось назад?
Речь не идет о бронетехнике - о сырье для нее.
И да, тут шведы таки были "нейтральные", шо мама не горюй,
примерно как Беларусь сегодня.
и где разгружaть - равна нулю.
наверное ето все таки к владельцам компании,
которая занимается перевозками с места на место невостребованой руды...
А в чем будет оптимизация ? Когда в Украине говорят про оптимизацию , то это означает только одно - ГЛОБАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО .