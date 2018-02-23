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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кадры (447) Укроборонпром (444) Букин_Павел (1)

 Новый глава "Укроборонпрома" Букин пообещал сократить управленческий аппарат госконцерна

Новоназначенный генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин пообещал провести кадровые изменения и оптимизацию управленческого аппарата компании в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Будут изменения управленческого аппарата, оптимизация, сокращение управленческого аппарата. Я хочу, чтобы предприятие почувствовало "добавленную стоимость" от органов управления", - заявил Букин журналистам в четверг, 22 февраля.

Глава госконцерна не стал называть имен, но заверил, что кадровые изменения будут обязательно.

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Букин также дал предварительную оценку экономического состояния концерна.

"Экономическое состояние улучшилось, что показывает общедоступная статистика. Средняя заработная плата на предприятиях повысилась. Однако есть пространство для развития", - отметил он.

Говоря о структуре доходов "Укроборонпрома", Букин указал на то, что львиную долю прибыли концерна обеспечивают зарубежные заказы. "10-15% – это государственный оборонный заказ, 85% - экспортные поставки", - уточнил новый руководитель концерна.

Читайте: Наличие представителя США в набсовете "Укроборонпрома" повысит прозрачность и эффективность работы госконцерна, - Порошенко

Как сообщалось, 21 февраля президент Петр Порошенко назначил гендиректором "Укроборонпрома" бывшего главу "Укрспецэкспорта" Павла Букина.

Источник: https://censor.net.ua/n3052066
 
 
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Роман Романов - шістка в порошенківському бізнесі ще з дев'яностих, працював на Свинарчука по розвитку дилерської мережі автосалонів. Щоб зняти такого з найжирніших потоків в державі - треба було або нашому Сивому Лідеру дуже сильно затиснути якесь болюче місце, або "махнутись" на щось дуже вагоме. Ну і Романова теж, звісно, ніхто чіпати не буде - подумаєш, якісь там зловживання, ну хто за таке видатних професіоналів саджає?
Хто ж на його місце став? Ой, Павло Букін... Кум Дмитра Перегудова, директора "Укроборонпрому" у Саламатіна при Януковичі. Того самого, якого СБУ в 2013 році взяло, коли він своєму шефу в Москву віз валізу з 600 тисяч баксів. Ці парочка удвох очолювала експорт оборонної промисловості України (про яку можна подивитись навіть в голлівудському бойовику "Збройний барон" з Ніколасом Кейджем - настільки професіонали нею успішно керували) з далекого 1997 року, ще з Кучми. Обидва настільки незамінні, що прийшли в експорт зброї при Кучмі, отримали підвищення при Ющенку, очолили всю оборонку при Януковичі і при Сивому лідері, як бачимо, теж не пропали - точніше не пропав Паша Букін, а Перегудов спокійно живе собі в Парижі на відсоток від того, що свого часу забезпечив Саламатіну і його кремлівським кураторам.
Мегапрофесіонали, незамінні спеціалісти. Слів нема. Коли ж уже Батю дочекаємось назад?
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Для начальника управления мусором хотели сказать?
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"...Однако есть пространство для развития", - отметил он.
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Я вот не упомню, чтобы Рейх или СССР, в процессе войны, что-то производили на экспорт, точнее- не что-то, а именно бронетехнику. Правда, "Шкода" работала 100% на экспорт, так сказать, если это можно назвать экспортом... В общем,я так понял, что: Чудны Дела Твои Боже Милостивый.
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Не. "Шкода" это Т-37, Т-38... А ещё её работников награждал лично Доктор Философии. За доблестный труд. Знаками Отличия Рейха. Пока Гейдриха не грохнули.
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"...Именно шведская железная руда была лучшим для Гитлера сырьем. Ведь эта руда содержала 60 процентов чистого железа, в то время, как руда, получаемая немецкой военной машиной из других мест, содержала лишь 30 процентов железа. Понятно, что производство военной техники из металла, выплавленного из шведской руды, обходилось казне Третьего рейха гораздо дешевле."

Речь не идет о бронетехнике - о сырье для нее.
И да, тут шведы таки были "нейтральные", шо мама не горюй,
примерно как Беларусь сегодня.
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Вот сейчас я- простаиваю. Причина: в партии руды для Украины, которую мы были должны переработать, вкралась ошибка. Содержание магния не 27% а 21%. И вот... лежит огромная куча, на причале. Около 40 тысяч тонн. Её надо срочно кому-то втюхать, дабы разгрузить причал... Кому??? Наверное- Китаю.
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моя компетенция в плане какой рудой и какие сухозгрузы загружать
и где разгружaть - равна нулю.
наверное ето все таки к владельцам компании,
которая занимается перевозками с места на место невостребованой руды...
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В результате наберут новых, ещё больше, чем было.
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" Новоназначенный генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Павел Букин пообещал провести кадровые изменения и оптимизацию управленческого аппарата компании в ближайшее время "

А в чем будет оптимизация ? Когда в Украине говорят про оптимизацию , то это означает только одно - ГЛОБАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО .
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Букин начал с обещаний, это хороший знак!
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Да,чужих 20 кумов уволит а своих 15 назначит...
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і дураку понятно що цих уволить і своїх набере. толк від цього буде?
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Этот Букин при яныке был замом, теперь начальник. Шоколадно-региональная банда не уйдет сама.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый глава "Укроборонпрома" Букин пообещал сократить управленческий аппарат госконцерна
 
 
 
 
 
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