 Интерпол не разыскивает лиц, причастных к убийствам во время массовых акций, - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
"Ни один из фигурантов списка, "черного списока" ЕС в отношении экс-чиновников Украины, его данные не зафиксированы в информационных базах Интерпола. Это связано как с наличием определенных недостатков украинского законодательства, так и с соответствующими правилами устава Интерпола", - отметил Енин.
Он уточнил, что структура базируется на определенных принципах, которые, в частности, не предусматривают поиска по каналам Интерпола экс-чиновников и лиц, причастных к насильственным преступлениям, совершенных во время революций.
"Даже, предположим, что Интерпол поставил бы "красные карточки" по отношению указанных лиц. Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковиче, выдаст нам указанных лиц. Безусловно, что нет", - заявил заместитель генпрокурора.
Это потужная 149 я реформа.
По их сведениям, это местный житель, родившийся в Сербии.
Местные СМИ Черногории назвали имя нападавшего на посольство США. По их данным, это 43-летний Далибор Яукович
безусловно нет.
Но если бы ети, с "красной карточкой",
где кроме кацапии появились, то были бы обраслечены в секунду.
Просто надо как то оправдать косяки и безграмотность.