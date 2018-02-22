 Интерпол не разыскивает лиц, причастных к убийствам во время массовых акций, - замгенпрокурора Енин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Ни один из фигурантов списка, "черного списока" ЕС в отношении экс-чиновников Украины, его данные не зафиксированы в информационных базах Интерпола. Это связано как с наличием определенных недостатков украинского законодательства, так и с соответствующими правилами устава Интерпола", - отметил Енин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство подельников Януковича сняты с международного розыска по линии Интерпола, - Горбатюк

Он уточнил, что структура базируется на определенных принципах, которые, в частности, не предусматривают поиска по каналам Интерпола экс-чиновников и лиц, причастных к насильственным преступлениям, совершенных во время революций.

"Даже, предположим, что Интерпол поставил бы "красные карточки" по отношению указанных лиц. Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковиче, выдаст нам указанных лиц. Безусловно, что нет", - заявил заместитель генпрокурора.

Также читайте: Янукович был куклой в руках Кремля. Он своим министрам давал "по морде", но силовиками, фактически, не руководил, - экс-посол Литвы в Украине Вайтекунас