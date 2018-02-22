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Все про:Интерпол (392) Янукович (30212) Енин (82)

 Интерпол не разыскивает лиц, причастных к убийствам во время массовых акций, - замгенпрокурора Енин

Принципы работы Интерпола не предусматривают розыска экс-чиновников и лиц, причастных к убийствам во время массовых беспорядков и протестов. Такими организация считает и соратников Виктора Януковича, поэтому у базах международного розыска данные о них отсутствуют.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "5 канала" сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

"Ни один из фигурантов списка, "черного списока" ЕС в отношении экс-чиновников Украины, его данные не зафиксированы в информационных базах Интерпола. Это связано как с наличием определенных недостатков украинского законодательства, так и с соответствующими правилами устава Интерпола", - отметил Енин.

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Он уточнил, что структура базируется на определенных принципах, которые, в частности, не предусматривают поиска по каналам Интерпола экс-чиновников и лиц, причастных к насильственным преступлениям, совершенных во время революций.

"Даже, предположим, что Интерпол поставил бы "красные карточки" по отношению указанных лиц. Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковиче, выдаст нам указанных лиц. Безусловно, что нет", - заявил заместитель генпрокурора.

Также читайте: Янукович был куклой в руках Кремля. Он своим министрам давал "по морде", но силовиками, фактически, не руководил, - экс-посол Литвы в Украине Вайтекунас

Источник: https://censor.net.ua/n3052065
 
 
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чоколадна перемога ,відпустили і вже не розшукують
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несомненно.
Это потужная 149 я реформа.
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"Принципы работы Интерпола не предусматривают розыска экс-чиновников и лиц, причастных к убийствам во время массовых беспорядков" - нас уже настойчиво подводят к тому, что Майдан был "массовыми беспорядками". Не сопротивлением гражданского общества устроенному государственному террору, а тем, что утверждает и пукин - началом внутреннего конфликта, который, как следствие, перерос в гражданскую войну.
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интересно, сербы все вата или есть одельные случаии.

По их сведениям, это местный житель, родившийся в Сербии.

Местные СМИ Черногории назвали имя нападавшего на посольство США. По их данным, это 43-летний Далибор Яукович

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думаю ето не отдельные случаи, к сожалению...
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Детский лепет. Рассказал бы лучше, как собственный украинский суд дает домашний арест начальнику Беркута, стрелявшего в людей. ГПУ - собрание клоунов, включая главного. Объявили национальное предательство и депортировали в Польшу. Правовые импотенты...
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"Есть хотя бы один процент вероятности, что Российская Федерация, на территории которой скрывается 99% руководителей Януковиче, выдаст нам указанных лиц. Безусловно, что нет".
безусловно нет.
Но если бы ети, с "красной карточкой",
где кроме кацапии появились, то были бы обраслечены в секунду.
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Далеко смотреть не надо, все преступники Майдана ошиваются в Украине.
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Лично мне кажется что он врет.
Просто надо как то оправдать косяки и безграмотность.
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Это не косяки и безграмотность. Это серьёзная и продуманная работа по выведению российских спецслужб из-под обвинений в причастности к преступлениям на Майдане.
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В Украине нет прокуратуры, есть коррумпированная контора за государственный счёт крышуюшая казнокрадство в Украине и пора эту контору сравнять с землёй.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИнтерпол не разыскивает лиц, причастных к убийствам во время массовых акций, - замгенпрокурора Енин
 
 
 
 
 
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