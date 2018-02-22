 29 человек заболело корью на Житомирщине

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В области продолжает расти количество заболевших корью. За последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев. Всего по состоянию на 22.02.2018 г. корью заболело 29 человек, в том числе 14 взрослых и 15 детей", - сообщают в областном лабораторном центре.

Больше всего больных зафиксировано в городе Житомир (22 случая), Попельнянском (4 случая), Андрушевском, Житомирском и Чудновском районах – по 1 случаю.

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Специалисты констатируют, что наиболее уязвимыми являются возрастные категории детей до года и 5-9 лет. При этом в 86% случаях у больных отсутствовали прививки.