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Все про:болезнь (416) Житомирщина (522) прививка (63) корь (68)

 29 человек заболело корью на Житомирщине

За последнюю неделю в Житомирской области зарегистрировано 12 новых случаев кори.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В области продолжает расти количество заболевших корью. За последнюю неделю зарегистрировано 12 случаев. Всего по состоянию на 22.02.2018 г. корью заболело 29 человек, в том числе 14 взрослых и 15 детей", - сообщают в областном лабораторном центре.

Больше всего больных зафиксировано в городе Житомир (22 случая), Попельнянском (4 случая), Андрушевском, Житомирском и Чудновском районах – по 1 случаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в 2017 году заняла третье место в Европе по заболеваемости корью

Специалисты констатируют, что наиболее уязвимыми являются возрастные категории детей до года и 5-9 лет. При этом в 86% случаях у больных отсутствовали прививки.

Источник: https://censor.net.ua/n3052064
 
 
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на совести И.О. супрун
жаль что только на совести

такой беспредел твориться как можно назначать на должность от которой зависит здоровье и жизни людей человека с не понятным оброзованием и еще столько держать её в И. О.

Гройсман должен ответить за этот беспредел, он назначал, с него и спрос
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровье29 человек заболело корью на Житомирщине
 
 
 
 
 
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