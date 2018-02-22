 Умер народный артист Украины Анатолий Решетников

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Актеру было 94 года.

Решетников в 1948 году закончил Киевский театральный институт. Сразу после окончания обучения начал работать в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки. Член Национального союза театральных деятелей Украины.

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Играл в спектаклях: "Каминный хозяин", "В пуще", "Дядя Ваня", "Варшавская мелодия" и прочее. С 1973 года также занимался и преподавательской деятельностью - работал в Киевском институте театрального искусства (доцент кафедры мастерства актера).

Написал книгу-воспоминаний "Театр - мое предназначение" (Киев, издательство "Абрис", 2002).

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