 "Требуем от Москаля публичных извинений", - женщины-политики осудили нецензурное выражение главы Закарпатской ОГА в адрес и.о. главы Минздрава Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в их заявлениях.

В заявлении МФО "Рівні можливості" говорится: "Категорически осуждаем поведение главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, который позволил себе во время заседания нецензурно выругаться в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

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Напоминаем господину Москалю, что согласно ст.3 Конституции Украины, честь и достоинство человека признаются наивысшими социальными ценностями!

Требуем от Геннадия Москаля публичных извинений и в будущем во время своих выступлений придерживаться этических и правовых норм, гарантирующих уважение к человеческой чести, достоинству и профессиональной репутации!

Обращаемся к Администрация Президента Украины и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы с требованием привлечь Председателя Закарпатской государственной администрации Москаля Г.Г. к дисциплинарной ответственности в соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

Вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила: "В парламенте сексистские высказывания получают возмущение коллег, но это не приводит ни к каким действиям регламентного комитета в отношении нарушителей.

Нарушения прав человека, дискриминация унижением женщин-журналисток при личном их обыске не вызвали никакой реакции руководства Нацполиции.

А должностное лицо высокого уровня - председатель Закарпатской облгосадминистрации - позволяет себе публичное нецензурное оскорблениеа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как член правительства Украины, решительно осуждаю такое поведение, считаю его категорически неприемлемым!"

Она продолжила: "Более того, считаю, что это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника. А об этике общения как таковой вообще, кажется, забыли.

Согласно законодательству, Г. Москаль сути совершил хулиганский поступок, который подпадает под определение статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Недостаток законодательства - оскорбили многих, а обратиться за защитой может только тот, на кого непосредственно была направлена ​​оскорбление. То есть более широкой защиты общества наше законодательное поле, к сожалению, не предлагает.

Ну а упомянутая статья 173 влечет за мелкое хулиганство - наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Что решит судья, если такое обращение таки будет?"