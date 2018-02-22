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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:мат (54) Москаль (1770) Климпуш-Цинцадзе (222) Супрун Ульяна (221) Войцеховская Светлана (1) Ионова (1)

 "Требуем от Москаля публичных извинений", - женщины-политики осудили нецензурное выражение главы Закарпатской ОГА в адрес и.о. главы Минздрава Супрун

Межфракционное объединение депутатов по вопросам гендерного равенства "Рівні можливості" и вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе осудили нецензурное высказывание председателя Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля в адрес руководителя Министерства здравоохранения Ульяны Супрун во время сессии областного совета.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом говорится в их заявлениях. 

В заявлении МФО "Рівні можливості" говорится: "Категорически осуждаем поведение главы Закарпатской облгосадминистрации Геннадия Москаля, который позволил себе во время заседания нецензурно выругаться в адрес и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Це шо за #банута, вибачайте!?... Ну, скільки ми можемо дебілів в уряді терпіти!?", - Москаль о заявлении Супрун. ВИДЕО

Напоминаем господину Москалю, что согласно ст.3 Конституции Украины, честь и достоинство человека признаются наивысшими социальными ценностями!

Требуем от Геннадия Москаля публичных извинений и в будущем во время своих выступлений придерживаться этических и правовых норм, гарантирующих уважение к человеческой чести, достоинству и профессиональной репутации!

Обращаемся к Администрация Президента Украины и Национального агентства Украины по вопросам государственной службы  с требованием привлечь Председателя Закарпатской государственной администрации Москаля Г.Г. к дисциплинарной ответственности в соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

Вице-премьер министр Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила: "В парламенте сексистские высказывания получают возмущение коллег, но это не приводит ни к каким действиям регламентного комитета в отношении нарушителей.

Нарушения прав человека, дискриминация  унижением женщин-журналисток при личном их обыске не вызвали никакой реакции руководства Нацполиции.

А должностное лицо высокого уровня - председатель Закарпатской облгосадминистрации - позволяет себе публичное нецензурное оскорблениеа и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Как член правительства Украины, решительно осуждаю такое поведение, считаю его категорически неприемлемым!"

Она продолжила: "Более того, считаю, что это оскорбление не только министра, но и всех в обществе, кто не хочет слышать нецензурщину. Не говоря уже о том, что она звучит от чиновника. А об этике общения как таковой вообще, кажется, забыли.

Согласно законодательству, Г. Москаль сути совершил хулиганский поступок, который подпадает под определение статьи 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Мелкое хулиганство".

Недостаток законодательства - оскорбили многих, а обратиться за защитой может только тот, на кого непосредственно была направлена ​​оскорбление. То есть более широкой защиты общества наше законодательное поле, к сожалению, не предлагает.

Ну а упомянутая статья 173 влечет за мелкое хулиганство - наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Что решит судья, если такое обращение таки будет?"

Источник: https://censor.net.ua/n3052062
 
 
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Москаля підтримую, не московита!!!!
😀
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аж так матюки полюбляєш?
не личить політику, керівнику так себе поводити, на заході його кар'єра цими словами би і закінчилась.
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Москаль мент хоть и бывший они все так общаются. Ну сказал и что.
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Бачу тут всіх аж пре від манери "спілкуватись" Москаля... а ще на кацарилих киваємо (((
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К сожалению сейчас этот норма поведения, что в политике, что на тв и тд. Похоже брав был путин про адиннарод.
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Это конечно не дипломатично со стороны Москаля так говорить, но гораздо хуже когда из за *банутого политика(министра, чиновника) страдают миллионы людей.
Так что тут я его полностью поддерживаю и не считаю что тут был наезд на женщин. Он же не говорил, что "женщины *банутые", он сказал "Супрун *банутая", т.е. это касается исключительно Супрун!
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Але бабам пофіг ,у них йододефіцит і часом буває навіть політ фруктової мушки роздратовує їх до рівня бенгальської тигриці!
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Нехай потурбується ,що до статусу в.о. і закордонного громадянства. Пані Клімпуш-Цинцадзе,ідіть статечно і красиво в сад!
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коли прихвостні шоколдадні в оболонському суді сіськи перевіряли - нормально, а тільки назвав козу їб@нутою - вибачення подавай?
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Эти бабы действительно ёбнутые! Москаль сразу же извинился. Прямая речь:"Це шо за #банута, вибачайте!?"

Тупые, ёбнутые бабы....
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Вот когда коту не хер делать он яйца лижет , вот и этой безмозглой курице вроде заняться больше не чем , в стране война идет , в социальной сфере бунт назревает со дня на день , так что лучше пусть реально делать что нибудь начнет , а не пиарится на высосанных из пальца поводах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Требуем от Москаля публичных извинений", - женщины-политики осудили нецензурное выражение главы Закарпатской ОГА в адрес и.о. главы Минздрава Супрун
 
 
 
 
 
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