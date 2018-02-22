 Жители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.
Согласно документам территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ, в прошлом году регион покинули почти 64 тысячи человек. Из них за границу перебрались 7 608 омичей. Большинство переехали в Казахстан (4 721 человек) и Украину (696 человек). 320 жителей Омской области уехали в Германию, 27 человек — в Грузию, 20 человек — в США, 11 — в Канаду.
В сравнении с 2016 годом миграционная убыль в регионе выросла почти на 66 процентов. Отмечается, что большинство эмигрантов — россияне трудоспособного возраста.
По предварительной оценке, численность населения Омской области на 1 января 2018 года составляла 1 959 600 человек.
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Умерщвление украинцев и замена их на русских.
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Кровавая оккупационная война развязана проклятыми кремлёвскими фашистами сильно сказалась на лояльности украинцев к своему соседу - врагу оккупанту которого они стали ненавидеть. С 2014 года количество наших сограждан, которые посещают ставшей вражеской РФ, очень сильно сокращается. В 2013 году более 6 млн украинцев посетили РФ, то в 2015-м - уже 4 млн. в 2016-м только 2,1 млн украинцев. А в 2017 -м по данным Миграционной службы РФ, на территории России ещё очень сильно сократился контингент украинцев трудоспособного возраста. Уже через пару лет днём с огнём будет не найти украинцев посетивших нашего лютого врага оккупанта проклятую вражескую фашистскую Россию.
Эксперты банковского сектора отмечают, что в 2017 году только 20 % денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные и центральные области Украины. Что подсказывает что львиная доля посещающих фашистскую вражескую педерацию паРАШУ это в основном кровавые бандиты сепаратисты - террористы и их семьи, близкие и родственники в основном с оккупированных украинских территорий и из Юго - Востока Украины.
Насладись лучше видосиком про российское будущее, для меня вы кстати еще лет за 6-7 до войны такой вот вид приняли :
https://www.youtube.com/watch?v=lm0lmy1uE8A