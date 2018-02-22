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 Жители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину

Жители Омска и области начали массово переезжать жить в Казахстан и в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документам территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ, в прошлом году регион покинули почти 64 тысячи человек. Из них за границу перебрались 7 608 омичей. Большинство переехали в Казахстан (4 721 человек) и Украину (696 человек). 320 жителей Омской области уехали в Германию, 27 человек — в Грузию, 20 человек — в США, 11 — в Канаду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В прошлом году Израиль принял 7,2 тыс. репатриантов из Украины

В сравнении с 2016 годом миграционная убыль в регионе выросла почти на 66 процентов. Отмечается, что большинство эмигрантов — россияне трудоспособного возраста.

По предварительной оценке, численность населения Омской области на 1 января 2018 года составляла 1 959 600 человек.

Также читайте: В прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. 100 тысяч покидает страну ежемесячно, - Климкин

Источник: https://censor.net.ua/n3052061
 
 
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Ну Омск же вроде ваш, какой там жуз был?
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Согласно всероссийской переписи населения лапотной паРаши в 2010 году в Омской области проживали замаскированные ещё в 18 веке под якобы русских москали - 85,8%, казахи - 4,1%, украинцы - 2,7%, немцы - 2,6%, татары - 2,2%. Армяне составляли 0,4 %,....... Получается что в .Омске украинцев почти нет, ясно что идет к нам в основном всякая казломордая вата , разные сепаратюги поддерживающие кремлёвских фашистов )(уйла ...А такого лапотного счастья у нас на Востоке Украины не счесть хоть завались и они ну не как не хотят отчалить в свою родную паРашу где уже давно построен их любимый руцький мир.
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Уже раньше приезжали . В Украине издана уникальная карта "Голодомор 1932 -1933 годов", специальные карательные мероприятия палачей НКВД, которые искуст - голодомором обрекали Украинцев на гибель, жестокую смерть, но и дороги переселения на вымершие территории людей из лапотной России. Из Белорусской ССР в Одесскую область - 68 эшелонов, в Днепр -125 эшелонов, из Горького в Одесскую - 141 эшелон, из центрально региона России в Харьковскую область -188 эшелонов. Из Ивановской в Донецк - 147 эшелонов и много много других мокалей и эшелонов, которые пока не удалось установить. На карте указано переселение за один только месяц. Переселяли коней, коров, овец, завозили кур и другой скот, переселяли целые колхозы с техникой и инвентарем. Переселяли русских учителей, украинские поголовно были истреблены. Много миллионов переселенных! Переселялись семьями, с детьми, все родственники, двоюродные, троюродные. Тысячи украинских сел стояло полностью пустых, на половину были пустые города, после замученных голодом миллионов украинцев, заселялись пришлые москали -кацапы с лапотной паРАШИ. И миллион россиян заселилось за 6 месяцев (зима-весна)!!! За такой короткий срок и такое большое количество массового убийства Украинцев, большой гений - палач был кровавый Сталин. Даже Гитлер завидовал этому факту и посылал лидеров Гестапо, СС в кровавый СССР в НКВД до войны перенимать коммуно - фашистский - московский опыт, уничтожения целого украинского народа. Вот почему в Украине и стал такой пророссийским наш родной украинский Юго- восток. Украина: Западная. 5 - 10 %, Централльная. 10 - 15 %, Южная. 15 - 20 %, Восточная. 30 - 40 %, Крым свыше 50 % проживает этнических россиян ( москали - кацапы).
.
Умерщвление украинцев и замена их на русских.
ari.ru›news/7fbb951dd
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Так воно й було. Мої рідні люди пережили цей кошмар і розповідали мені. Не дай Боже, щоб таке повторилося.
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Ну не пишите вы такую дичь!Омичи на Украину.Миллион хохлов на стройках Подмосковья плачет от умиления,прочитав эту новость
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Жители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину - Цензор.НЕТ 4613Так на ленту напиши ватан, че вы все тупые такие? Это же ваш сайт.
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Бо зайву хромосому не приховаєш. В тему про далекий омськ втюхав нєрєзіновую.
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Подмосковье ? скоро в этом ужасном фашистском логове нормального Украинца днём с огнём не сыщиц.!

Кровавая оккупационная война развязана проклятыми кремлёвскими фашистами сильно сказалась на лояльности украинцев к своему соседу - врагу оккупанту которого они стали ненавидеть. С 2014 года количество наших сограждан, которые посещают ставшей вражеской РФ, очень сильно сокращается. В 2013 году более 6 млн украинцев посетили РФ, то в 2015-м - уже 4 млн. в 2016-м только 2,1 млн украинцев. А в 2017 -м по данным Миграционной службы РФ, на территории России ещё очень сильно сократился контингент украинцев трудоспособного возраста. Уже через пару лет днём с огнём будет не найти украинцев посетивших нашего лютого врага оккупанта проклятую вражескую фашистскую Россию.
Эксперты банковского сектора отмечают, что в 2017 году только 20 % денежных переводов из РФ, через платежные системы и карты, направляются в западные и центральные области Украины. Что подсказывает что львиная доля посещающих фашистскую вражескую педерацию паРАШУ это в основном кровавые бандиты сепаратисты - террористы и их семьи, близкие и родственники в основном с оккупированных украинских территорий и из Юго - Востока Украины.
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ладно еще если окраины москвобада... согласен... но оно поехало бы и посмотрело что за мкадом а после ковыряло клаву .. все города сателлиты практически сплошное гетто
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Моя свекровь из омской губернии, внуки сейчас в АТО...
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Грося, давай визы быстрее, говно поперло.
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Скоро рекой потечет, бежать то им больше некуда.
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Бугага. Загитова выиграла Олимпиаду. WADA в шоке.


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Бугага. Где ваш керлингист и коньколыжница?
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Не WADA, а ВАТА в шоке. Оказывается, у них есть кто-то, кто не принимает мельдоний.
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На 17-й день олимпиады какая то оар выиграла первое золото, и вата тащится от этого, что значит показали кацапам стойло. В шоке вообще то все бывшие советские олимпионники, такого позора еще не было.
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Вполне объяснимо негативное отношение к российским эмигрантам. Россия умудрилась жесткой пропагандой изнасиловать мозги практически всем своим гражданам и прочим, живущим на ее территории. В том числе и среди украинцев, давно покинувших родину и обитающих на россии,крайне мало осталось адекватных людей. Увы, таковы реалии и нечего обижаться.
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Эти 696 "человек" потом притворяясь украинцами будут ходить по демонстрациям и орать чтобы им русский язык ввели, или еще какую-то российскую дрянь.
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Они наоборот самые ярые патриоты и националисты. Посмотри на Тымчука, Климкина, Соболева.
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Это везде так. Самыми неадекватными патриотами Америки являются эмигранты. Особенно из Восточной Европы.
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США вся из эмигрантов. Но тебе все равно никогда ничего не дойдет.
Насладись лучше видосиком про российское будущее, для меня вы кстати еще лет за 6-7 до войны такой вот вид приняли :
https://www.youtube.com/watch?v=lm0lmy1uE8A
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Ты такой наивный, если думаешь что я лазаю по чужим ссылкам.)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину
 
 
 
 
 
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