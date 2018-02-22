 Жители Омской области РФ эмигрируют в Казахстан и Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно документам территориального органа Федеральной службы государственной статистики РФ, в прошлом году регион покинули почти 64 тысячи человек. Из них за границу перебрались 7 608 омичей. Большинство переехали в Казахстан (4 721 человек) и Украину (696 человек). 320 жителей Омской области уехали в Германию, 27 человек — в Грузию, 20 человек — в США, 11 — в Канаду.

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В сравнении с 2016 годом миграционная убыль в регионе выросла почти на 66 процентов. Отмечается, что большинство эмигрантов — россияне трудоспособного возраста.

По предварительной оценке, численность населения Омской области на 1 января 2018 года составляла 1 959 600 человек.

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