 Врачи в российском СИЗО не дают принимать лекарства моему сыну, - отец украинского заложника в РФ Гриба

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Игорь Гриб отметил: "Сегодня впервые за 3 месяца украинским консулам удалось посетить Павла.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский консул встретился с удерживаемым в РФ Павлом Грибом, - Беца
Последняя встреча состоялась 20 ноября 2017 в течение 7 минут и была остановлена администрацией СИЗО за общение на украинском языке. Сегодня посещение продолжались полтора часа и разговор происходил на украинском. Маленькая победа. Из положительных новостей все.
Консулы говорят, что Павел очень бледный, продолжает жаловаться на плохое состояние здоровья, сильную боль в желудке, общую слабость, потерю веса (я уже не понимаю куда дальше возможно худеть). Вроде бы, на средства Павла были приобретены лекарства, и ему их не дают принимать, потому что врач СИЗО считает это целесообразным. Всю жизнь Павел принимал комплексы поддерживающих медицинских препаратов, потому что это для него жизненно необходимо! А тюремный врач против! Никакой медицинской помощи.
С ноября 2017 Павел не получил ни одного письма. Держат в полном информационном вакууме.
Очень просил консулов передать привет борцам за свободу и независимость Украины, соболезнования родным Небесной сотни и надеется на поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленников".
Напомним, украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали ". Игорь Гриб сообщил, что его сын Павел Гриб 24 августа выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез. Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях ". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.
30 августа заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что "Беларусь на словах ведет себя как партнер, а на самом деле действует совсем по-другому ". Это заявление прозвучало на фоне скандала вокруг исчезновения украинца Павла Гриба в Беларуси.
7 сентября директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре. 11 сентября российскому адвокату Андрею Сабинину удалось встретиться с Павлом Грибом. Украинец сообщил, что был вывезен из Гомеля неизвестными людьми и передан другим неизвестным, и примерно через пару дней в Смоленской области был оформлен протокол задержания. После этого он доставлен в Краснодар.
12 октября отец П.Гриба И.Гриб сообщил, что российская сторона отказала украинским врачам в допуске к его сыну. "Все попытки попасть в СИЗО-5 г. Краснодар были отклонены, без ответа российской стороны", - рассказал он.
18 октября Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей Павла Гриба до 4 января 2018 года.
В Государственной пограничной службе Украины выразили возмущение таким решением российского суда. В ведомстве напомнили, что ноту протеста выразило Министерство иностранных дел Украины, поскольку "безосновательное содержание Павла Гриба под стражей в СИЗО г.Краснодара по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела".
20 ноября украинский консул посетил Павла Гриба, встреча длилась семь минут. По результатам этой встречи отец парня Игорь Гриб сообщил, что состояние здоровья Павла ухудшается, его тело обсыпано язвами. Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 марта 2018 года.
1 февраля 2018 года И.Гриб сообщил о неудовлетворительном состоянии здоровья сына и отсутствии необходимой медицинской помощи. По его словам, профессиональных медицинских специалистов по болезни Павла в Краснодаре нет и никто не сможет оказать необходимую медицинскую помощь.
Он также сообщил, что 1 февраля состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения, причем адвокат узнала о заседании случайно. "1 февраля, в нарушение всех сроков, состоялось заседание Краснодарского краевого суда по рассмотрению апелляции на меру пресечения удержания Павла. Адвокат о судебном заседании случайно узнала за сутки. Все было сделано так, чтобы родители не успели приехать", - уточнил И.Гриб.
Внимание - статья о руководителе Социологической группы "Рейтинг" Алексее Антиповиче написанная еще в далеком 09.10.2012 году.
http://vgolos.ua/blogs/brudni_reytyngy_hto_komu_antypovych_113213.html?print
'БРУДНІ' РЕЙТИНГИ: ХТО КОМУ АНТИПОВИЧ?
«БРУДНІ» РЕЙТИНГИ: ХТО КОМУ АНТИПОВИЧ І ЯК КУПИТИ "ПРАВИЛЬНІ" ВІДСОТКИ У GFK? === Одна з моїх студенток, батьки якої проживають у Франківському районі м. Львова, поділилася враженнями від роботи виборчих штабів кандидатів та «соціологічних» служб, які працюють на кандидатів по Франківському в.о. №117 («Соціологічна служба «РЕЙТИНГ» та «GFK - Україна»). === Дзвоник у двері: «Ми - проводимо соціологічне дослідження». Намагаються тицьнути у руки анкету від якоїсь «соціологічної групи «Рейтинг». А разом з нею дають і листівку від кандидата у народні депутати І.Васюника... Коли чують у відповідь, що виборці не мають бажання того читати, починають благати: «Ну, можна ми за вас хоч галочку поставимо напроти нашого кандидата?» === Почувши (щоб відчепилися): «Та ставте, що хочете!» - Штабні «соціологи» йдуть геть... Трохи згодом ще один дзвоник у двері: «Ми - з «GFK - Україна». Технологія - та ж сама. На цей раз дають агітку Т.Стецьківа. За ним не забарилися «соціологи» від О.Соскіна... Ви, напевно, вже зрозуміли, що й цифри «об'єктивних рейтингів» від таких проплачених «соціологів» є відповідними. Замовив таку «соціологію» І.Васюник - він №1 у власному рейтингу. Проплатив Т.Стецьків - він «найкращий опозиціонер»... === Але ще брутальніше було навесні. Телефонує мені мій давній львівський приятель, за сумісництвом - професор соціології. І каже: «Я чув, що ти збираєшся балотуватися по Львову. Мій колишній студент Антипович буде проводити соціологічне дослідження по округах. Таке собі «праймеріз». Хочеш, ми поміряємо твій рейтинг?..» Я, звісно, погодився і назвав Франківський та Галицький райони Львова, де тамтешня «Просвіта» запропонувала мені балотуватися до Верховної Ради. Погодився, і чекаю того львівського «праймеріз». === Телефоную і питаю, то що там з рейтингом? - У відповідь чую: «Та замовники сказали тебе у список не включати...» А потім читаю в газеті: «Соціологічна група «Рейтинг» визначила, що по тому округу є «беззаперечним лідером» колишній нафто-газпромівець І.Васюник (брат екс-віце-премєра), який згодом стає «об'єднаним а-пазіціонером»... Така ж само історія з маніпуляторами телерейтингів з "GFK - Україна", які "чомусь" не помічаьб такого кандидата у депутати - Бебика В.М. Решта 14 - є, а проректора Університету "Україна" - немає. - Містика, скажете ви... А я скажу - МАНІПУЛЯЦІЯ! === Отака ось проплачена «соціологія» по Франківському мажоритарному округу №117 м. Львова, яку тиражує бізнес-рух «Чесно» через «неупереджені» ефіри тамтешньої телекомпанії ЗІК. Яка за статутом є «товариством з обмеженою відповідальністю «Західна Інформаційна Корпорація». Вона, звісно ж, не підпадає під юридичне поняття «засіб масової інформації». Але «чомусь» має право зомбувати виборців через свої «чесні» передвиборчі ефіри... === От і думає пересічний львівський громадянин: «То хто ж кому Рабінович в цій ситуації з «об'єднаною (проти виборців) опозицією» ?.. === ПОСТСКРІПТУМ №1 (з Івано-Франківська): «...Олексій Антипович говорив мовою табличок і діаграм. Поважно розповідав про те, що у Франківську найбільше довіряють Віталію Кличку, Арсенію Яценюку, Олегу Тягнибоку, Юлії Тимошенко і т. д. Говорив про довіру та антидовіру. І щоразу наводив все більше і більше різних відсотків, критеріїв, порівнянь... І все би добре, якби раніше Антипович не розповідав нам, хто має перемогти на виборах франківського міського голови. Так, у жовтні 2010 року він напророкував, що впевнено переможе Юрій Соловей, і сказав, що його дослідження - це вирок діючому меру. Натомість, усе відбулося майже навпаки, причому не лише по цих двох кандидатах. Олексій Антипович з його соцгрупою суттєво помилились із іншими. За даними «Репортера», дослідження 2010 року «рейтингівці» робили на замовлення Юрія Солов'я. Певно, тому й вивели його в переможці. Хто замовляв нинішнє, Антипович так і не зізнався...» === «РЕПОРТЕР», Івано-Франківськ, http://www.report.if.ua/lyudyna-tyzhnya/lyudyna-tyzhnya/oleksiy-antypovych=== ПОСТСКРІПТУМ №2 (від УНІАН): Телерейтингами в Україні маніпулюють. Сьогодні директор телеканалу "RU Music" Рудольф Кірнос надав докази того, що до 8% даних про рейтинги телеканалів, які складені соціологічною компанією «GFK-Україна» на підставі вимірювань за допомогою телевізійних панелей, фальсифіковані. "Розслідування встановило, що, як мінімум, два високопоставлені співробітники GFK (українського підрозділу - УНІАН) займалися тим, що продавали, в повному розумінні слова, базу даних домогосподарств. Причому робили це протягом досить тривалого періоду часу і одержували за цю досить велику винагороду, яка обчислюється десятками тисяч доларів", - сказав Р.Кірнос. === УНІАН, Київ, http://economics.unian.net/ukr/detail/130016 === ПОСТФАКТУМ: Соціологічна група «РЕЙТИНГ» (замовник - І.Васюник) і «GFK-Україна» (замовник - Т.Стецьків) поширюють недостовірну інформацію про рейтинги кандидатів, що є свідченням масштабних передвиборних маніпуляцій по Франківському в.о. №117. РОБІТЬ ВИСНОВКИ САМІ, ШАНОВНІ ЛЬВІВ'ЯНИ!
И Беларусь ...мла... Лука - сука и гад...
Что сделал бы Израиль с той страной, где украли бы их Мойшу Израэловича?? Й..о..бнул бы ракетой и ждал бы интересных предложений ...
Позор!