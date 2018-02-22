EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Политика Украины
  9925  93
Все про:Газ (8687) подорожание (96) Розенко (548) отопительный сезон (133)

 Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко заявляет, что "формула является некорректной, она не соответствует реальному образованию цены на газ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: Минэнергоугля не инициирует повышение цены на газ для населения, - Насалик

"Тема повышения цены на газ для населения, безусловно, очень чувствительна и постоянно находится с информационном пространстве, так как это то, что волнует людей. Я просил бы, наверное, всех, не нагнетать ситуацию заявлениями (о планируемом повышении цены на газ для населения. - Ред.)... Все мы, и президент, и правительство, и я лично неоднократно говорили о том, что Украина газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов повышать не будет - нет экономических предпосылок для повышения цены", - сказал П.Розенко.

Вместе с тем, он отметил, что "есть большой вопрос к формуле цены на газ". "Когда министерства, которые инициировали этот процесс, глубже вникли в суть дела, стал вопрос о том, что формула является некорректной, она не соответствует реальному образованию цены на газ", сказал П.Розенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ настаивает на Антикоррупционном суде и рыночных ценах на газ для возобновления финансирования Украины, - постпред Люнгман

По его словам, сейчас не идет речь о том, "на сколько процентов повысить или снизить цену на газ - это будет формировать рынок". "Сейчас вопрос в том, что та формула, которая ранее была утверждена, должна быть изменена - она несправедлива, необъективна... Поэтому сейчас переговоры с МВФ идут только с той точки зрения, какую правильную формулу нам прописать, чтобы ни у кого не было вопросов - ни у МВФ, ни у правительства Украины, и, самое главное, чтобы эта формула была понятна гражданам Украины", - подчеркнул вице-премьер.

П.Розенко добавил, что формула будет представлена до осени текущего года, возможно, ранее.

Источник: https://censor.net.ua/n3052058
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
нет, МВФ хотят обмануть, а точнее нае.... по полной программе.
 показать весь комментарий
 
 
ВОТ АНТИКОРУПЦИОННЫЙ СУД СДЕЛАЕТЕ, ПОТОМ ЗАХОДИ!!!
 показать весь комментарий
 
 
в стилі "зранку щаз нові кредити, вдень після виборів - підвищимо ціну на газ як скажете"
 показать весь комментарий
 
по типу мвф не дают денег потому , что они не согласились на требование мвф поднять цену на газ , беспокоятся за украинцев .А коррупционный суд тут не причем .
 показать весь комментарий
 
 
вспомнили? сами вРоттердам+ нарисовали, а теперь вспомнили, что ху№ню нарисовали?
таких забывчивых нужно в голову бить, для восстановления памяти.
 показать весь комментарий
 
 
ну вы поняли, надеюсь, - они вникли глубже
 показать весь комментарий
 
 
Значит поднимут цену барыги! Видать не хватает карманных денег!
 показать весь комментарий
 
 
Цена должна быть рыночной. В Европу идем, какие могут быть сомнения?
 показать весь комментарий
 
 
Живу в 65км от Энергодарской АЭС, цены дороже польской электроэнергии, поставляемой туда Украиной. Вопрос - насколько моя семья богата?
 показать весь комментарий
 
 
порівнювати оптову ціну з роздрібною дурне діло, ще виявите, що в ЄС остання в рази вища
 показать весь комментарий
 
 
шо ты мелеш???
какой рынок???
посмотри разброс цен по Европе и в том же Казахстане...
и не забудь соевого в тухес чмокнуть!
 показать весь комментарий
 
 
Изменена? Ясен пень, что не в сторону уменьшения. Было бы уменьшение - уже кричали бы по всем каналам.
 показать весь комментарий
 
 
польский или немецкий хаппуга ++++++++ не понимаю причем тут немцы или поляки если с 2019 года Украине будет дешевле покупать газ в России да да как бы не хотелось но газ будет не дороже той бодяги что идет из Европы (по сути тот же российский газ) разбавленный в хранилищах украины украинским газом который увы это надо признать как факт по каллоринйости т.е. времени потраченного за закипание 3 литрового чайника в 2 раза больше чем на российском не разведенном каллорийность украинского газа ниже тому и расход в 2-3 раза больше и когда говоря что нам надо 20 млрд кубов газа считай что на расход это по факту будет 10 млрд кубов российского газа...
 показать весь комментарий
 
 
ща пожорожчає на 20%,а потім на 2% подешевшає
 показать весь комментарий
 
 
вы же сами, суки, придумали эту формулу!
 показать весь комментарий
 
 
Нее, по формулам это к ВОне и Ющу, они на этом собаку Украину съели. Ющенко в 2009 году заявил, что Украина европейское государство и будет россии платить европейскую цену за газ. На тот момент у нас был контракт по 50 долларов за 1000 кубов до 2012 года, но любі друзі создали фирму прокладку РосУкрЭнерго и заключили контракт по 120 долларов. А вот в РосУкрЭнерго вошли и любі друзі, в том числе и брательник президента Петр Ющенко, так и ярые политические противники - регионалы.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
кончита - едь на урал - там газ по пиисят
 показать весь комментарий
 
 
Правильно,газ по-пятьдисят при Ельцине,это была плата кравчукам за добрососедские отношения. Но Ющенко откопал и вспомнил про годовщину Конотопа ,и про то что он справжний козак. А это дорогого стоят. Пришлось платить.
 показать весь комментарий
 
все зашибись в твоем спиче, вот только юля тут при чем?
 показать весь комментарий
 
 
а шо ж не подешевел газ,когда они вышли из прокладки?
 показать весь комментарий
 
"Когда министерства, которые инициировали этот процесс, глубже вникли в суть" - то в чужой карман они "глубже вникли". а хочется еще глубже "вникнуть".
 показать весь комментарий
 
 
Как же этого розенко вешать ,у него же шеи нет Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко - Цензор.НЕТ 1422какие будут на сей счёт соображения ...
 показать весь комментарий
 
 
Там такой зад,что кол ещё надо будет поискать ,хотя как вариант принимается ... Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко - Цензор.НЕТ 9337
 показать весь комментарий
 
 
берете оглоблю, не спеша остругиваете (на глазах выше приглашенного, улыбаясь и подергивая бровями) и попереченку не забудьте... Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко - Цензор.НЕТ 1849
 показать весь комментарий
 
 
Если уж вешать,то за яйца,если они у этого "оно" существуют.
 показать весь комментарий
 
Когда я, слушая деятелей типа Розенко, или скажем Ревы, слышу слова о "некорректности" или "несправедливости" какой-либо формулы и патетические высказывания о защите прав самых незащищенных слоев населения, - я понимаю, что у нас в очередной раз пытаются забрать последнее.
 показать весь комментарий
 
 
Тонкий намек товарищам клептократам - план выполнен! Народ ограбили до копейки, больше нечего грабить, пора намыливаться и прятать награбленное. Ну а у кого еще осталось что-то - платите, ваши кровопийцы скажут вам спасибо большое.... за то, что вы такие лохи....
 показать весь комментарий
 
 
"Когда министерства, которые инициировали этот процесс, глубже вникли в суть дела, стал вопрос о том, что формула является некорректной, она не соответствует реальному образованию цены на газ", сказал П.Розенко.

Та-а-к. И шо? Нам бабло вернут?
 показать весь комментарий
 
 
А ви, виявляється, великий мрійник Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко - Цензор.НЕТ 5369
 показать весь комментарий
 
 
понятно...нашли в формуле ошибку и надо будет доплатить...а цена не повышается
 показать весь комментарий
 
 
, начни изменения с твоего тройного подбородка и пятого живота. Иначе просто не прилично базарить о несправедливости
 показать весь комментарий
 
 
поздно вилять задом, чмо подмальдивское
 показать весь комментарий
 
 
Если бы всё было так просто.Там ещё куча неизвестных взяткоёмкостных величин.
 показать весь комментарий
 
 
MBФ-глубоко насрать на цену газа для населения.МВФ-интересует...а за счет чего барыги будут отдавать кредиты и проценты?..учитывая то,что экономика-полная жопа,одавать,окромья грабежа народа ,больше неоткуда и нечем....при том одавать придется много...
 показать весь комментарий
 
 
вот же мастерство властьимущих: сказать не два, не полтора, чтоб во всех случаях развития событий оказаться правым. Как уже надоели эти ужи под вилами, эти крутилы
 показать весь комментарий
 
 
А формулу эту конечно же изменят в сторону увеличения цены.
Уже чую клев очень потужной 158-й рехформы.
 показать весь комментарий
 
 
"Рыночная цена" по формуле... Ох, уж эти рыночники-базарники...
 показать весь комментарий
 
 
Ну так надо ж все интересы учесть. Причем так, шоб это было понятно населению. А с этим видимо затык - попробуй объяснить населению, что оно должно оплачивать газ Ахметова.
 показать весь комментарий
 
 
А наказать тех, кто составлял эту некорректную формулу слабо? или ее в Африке составляли?
 показать весь комментарий
 
 
розєнка строїть з себе дурочку, всі знають, що газ зараз - це прихований податок, доволі значний
 показать весь комментарий
 
 
Поняли лохи Вас офшорник и его шайка ротэрдамили не коректно Можно сказать несправедливо ротэрдамили Формулу какую то не такую придумали Где всего лишь украинский газ На каких то 120 баксов дороже чем рашенский А вот теперича усьо пойдет по другому Мы вас отротэрдамим по правильной формуле
И это вы увидите уже в апреле
 показать весь комментарий
 
 
Формула изначально воровская, поскольку Яйценюх ее курировал , в воплощал Вовк. Для лишения НФ денег на выборы ее надо привести в порядок - столько лет весь народ финансирует , сам того не зная, какие то очередные острова для Яйценюха. А Пэце Панамскому на очередные Багамы не хватает - не порядок.
 показать весь комментарий
 
 
Пропоную формулу: витрати мінус "на абщак"
 показать весь комментарий
 
 
А вам не кажется, что его стало слишком много! Он и переговоры с поляками, он- и цена на газ. А если вспомнить шо он ещё- то прямо скажу- перебор! А чего так??? Вроде как серая мышка. Правда, жирная, но- таки ничем особенным не примечательна.
 показать весь комментарий
 
Неужели Петручио хочет зделать ход ушами Спрыгнуть как заболевший а взаменсебья поставить агнца на пожертвование Так тоже нет Вроде бы Парубий должен Его даже выгодней Шо с него взять с вылечевшего олегофрению Но то что офшорник пытается сыграть какую то партию используя жиртреста Это очевидно
 показать весь комментарий
 
 
или петро охметов на вьіборьі рьілится ?
 показать весь комментарий
 
Повышать цену перед выборами непрактично с политической точки зору. Тем более Пу может напасть.
 показать весь комментарий
 
 
Да срали они нам на голову.Они на мусоров,прошедших переатестацию,надеются.
И не только.Нац гвардия,по размерам больше чем ВСУ и вооружена на порядок круче.Они нас на кладбище отправят. Если армия не поддержит
 показать весь комментарий
 
 
Вы как истинный пламенный марксист-революционер мыслите категориями кто сколько полков выставит на бой. А есть простое избирательное право.
 показать весь комментарий
 
Какое, какое право?
Через год посмотрим,парень без флага))
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот. Че мближе віборі,тем чаще мі станем слушать о несправедлдивости.
Только толку будет 0,зеро.А хуле.Пиздеть,не мешки ворочать.
Тем более с таким лиТцом и момоном
 показать весь комментарий
 
 
ЧТОБЫ ЦЕНА НА ГАЗ БЫЛА РЫНОЧНОЙ НУЖЕН РЫНОК !!!
Когда я смогу покупать газу ахметки, или коломоя или соседа и напрямую в норвегии, вот тогда можно говрить про формулы мирового рынка !
а пока вы барыжите и прикрываете олигархов хер вам !
 показать весь комментарий
 
 
А если спросить у них Кто вас уполномачевал малевать какие то формулы Вместо того чтобы создать рынок газа Народ Украины? Вы суки аферисты а не власть
 показать весь комментарий
 
 
после судебной реформы этот хер вам стал намного проблематичней - залепят долг, даже не пригласив на суд, и еще вычтут стоимость не только судебных издержек, но и адвокатов истца.
 показать весь комментарий
 
забыл дописать - после ПОТУЖНОЙ судебной реформы
 показать весь комментарий
 
Розенко долго находился в окопе, но надвигающиеся выборы, заставили его вылезти наружу и что нибудь брякнуть во имя спасения человечества. А смысл его обеспокоенности как и всех барыг- очередной Рот++++++ с откатами и повышением цены для украинцев , надо втюхать как великое благо.
 показать весь комментарий
 
 
БОЖЕ, НУ КОГДА УЖЕ ЭТА СРАНЬ ВМЕСТЕ С БАРЫГОЙ УЙДЕТ
 показать весь комментарий
 
 
Хочется услышать дату возврата населению отжатых у него барыгами денег.
 показать весь комментарий
 
Сейчас сделют мрази формулу с привязкой к немецкому хабу, вот только стараются молчать что на 70% это газ добытый в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Помню при Яценюке это существо Розенко пело совсем другие песни,и как раз вот это мордато-пузатое оно и придумало все эти формулы и расчеты,что бы содрать с людей по больше тарифов.Так ты же сука это все придумал и внедрил,а теперь косиш под дурачка "мы ошиблись".Ошибся так верни людям незаконно содранные с них бабки и иди в отставку и в тюрьму.Там тебе мурло пузатое здоровье и фигуру поправят.
 показать весь комментарий
 
 
Розенко почувствовал в своей заднице фонарный столб, вот и запел за газ. Ну чи не падло.
 показать весь комментарий
 
Сидели, сидели на этой формуле и тут - бац!- несправедливая! И чем ближе к выборам- тем больше будет разговоров про эту самую формулу, которая 'юлина '
Имея все шансы все изменить по причине той же самой аннексии Крыма , разорвать все договора с рашкой - обнулиться и начинать все с чистого листа, если была на то необходимость, этого сделано не было - и тут опять начинаются эти предвыборные толчения в ступе.
Соево- морковная банда четыре года потратила на то, чтобы внедрить в нас мысль, что наш газ украинский, собственной добычи- это 'сплошная коррупция' и только команда жити по- новому может взять на себя этот грех его использования. Недавно было очередное расследование журналистов 'Схем' , где они последовательно доказывают захват женой юриста Порошенко некой Наташей маловеркой без всяких конкурсов большого месторождения газа в полтавской области. Вопрос о том, могла ли сама какая- то там Наташа со своим голимым офшором , сама получить согласие всех инстанций, укрнадр плюс полтавского облсовета - просто не обсуждается.
Как и не обсуждается вопрос о справедливой для населения цене на газ, и вытекающие отсюда отопление и горячую воду.
Так что , Розенко , не в формуле тут дело, а в вас. Вернее, кто такой сам Розенко ? Просто исполнитель, на очень высокой зарплате, озвучивающий решения своих боссов.
 показать весь комментарий
 
 
Дерзайте - підіймайте ціни, в бариги-офшорного вже ітак рейтинг нижче 5-7%, його в 2гому турі навіть Тягнибок взує!!! А вибори раптом рівно через рік...
 показать весь комментарий
 
 
це якщо охмандовський не буде керувати ціком, в іншому випадку - петро54!
 показать весь комментарий
 
 
Не достидить шпигун Лола до кінця президентського терміну...

СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ ??? 4-ри роки ці наглі морди убивають Нашу з Вами країну. Тисячі майданівців та ветеранів добробатів і ЗСУ у в'язницях і жодного покараного за розстріл Небесної Сотні.
http://zakarpattya.net.ua/News/178990-U-Tiachevi-holovi-RDA-zhburnuly-nazad-koshyk-kvitiv-prynesenyi-nym-dlia-piaru-do-pamiatnyka-Heroiam-Nebesnoi-Sotni-VIDEO
 показать весь комментарий
 
"нет экономических предпосылок для повышения цены " - тому з квітня піднімемо ціну просто так
 показать весь комментарий
 
Я звертаюсь до агента фсб Розенко: про якій ринок газу ти говориш,якщо на суді якій ще ніяк не може завершитись з 2016року випливає оце:«Постанову про встановлення ціни на газ готувала ціла армія Мінекономрозвитку - а це 1200 осіб, які відповідають за встановлення економічно обґрунтованої ціни. До процесу залучено ще 200-300 осіб секретаріату Кабінету міністрів та 20 членів уряду, плюс приблизно 600 членів НКРЕКП, з яких семеро осіб є членами цієї комісії із заробітною платою 150 тисяч гривень плюс 85% надбавки за виконання особливо важливих», - обурюється Кучеренко, наголошуючи, що представникам позивача уряд і досі не надав розрахунків економічно обґрунтованої ціни на газ.
https://glavcom.ua/publications/-timoshenko-proti-uryadu-chomu-zagloh-tarifniy-tribunal-400542.html
 показать весь комментарий
 
Скоро 2 ветку северного потока построят, будете отапливаться пердячим паром.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФормула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко
 
 
 
 
 
 вверх