 Формула цены на газ должна быть изменена - она несправедлива, необъективна, - Розенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Тема повышения цены на газ для населения, безусловно, очень чувствительна и постоянно находится с информационном пространстве, так как это то, что волнует людей. Я просил бы, наверное, всех, не нагнетать ситуацию заявлениями (о планируемом повышении цены на газ для населения. - Ред.)... Все мы, и президент, и правительство, и я лично неоднократно говорили о том, что Украина газ в отопительном сезоне 2017-2018 годов повышать не будет - нет экономических предпосылок для повышения цены", - сказал П.Розенко.
Вместе с тем, он отметил, что "есть большой вопрос к формуле цены на газ". "Когда министерства, которые инициировали этот процесс, глубже вникли в суть дела, стал вопрос о том, что формула является некорректной, она не соответствует реальному образованию цены на газ", сказал П.Розенко.
По его словам, сейчас не идет речь о том, "на сколько процентов повысить или снизить цену на газ - это будет формировать рынок". "Сейчас вопрос в том, что та формула, которая ранее была утверждена, должна быть изменена - она несправедлива, необъективна... Поэтому сейчас переговоры с МВФ идут только с той точки зрения, какую правильную формулу нам прописать, чтобы ни у кого не было вопросов - ни у МВФ, ни у правительства Украины, и, самое главное, чтобы эта формула была понятна гражданам Украины", - подчеркнул вице-премьер.
П.Розенко добавил, что формула будет представлена до осени текущего года, возможно, ранее.
зранкущаз нові кредити, вденьпісля виборів - підвищимо ціну на газ як скажете"
таких забывчивых нужно в голову бить, для восстановления памяти.
какой рынок???
посмотри разброс цен по Европе и в том же Казахстане...
и не забудь соевого в тухес чмокнуть!
собакуУкраину съели. Ющенко в 2009 году заявил, что Украина европейское государство и будет россии платить европейскую цену за газ. На тот момент у нас был контракт по 50 долларов за 1000 кубов до 2012 года, но любі друзі создали фирму прокладку РосУкрЭнерго и заключили контракт по 120 долларов. А вот в РосУкрЭнерго вошли и любі друзі, в том числе и брательник президента Петр Ющенко, так и ярые политические противники - регионалы.
Та-а-к. И шо? Нам бабло вернут?
Уже чую клев очень потужной 158-й рехформы.
И это вы увидите уже в апреле
И не только.Нац гвардия,по размерам больше чем ВСУ и вооружена на порядок круче.Они нас на кладбище отправят. Если армия не поддержит
Через год посмотрим,парень без флага))
Только толку будет 0,зеро.А хуле.Пиздеть,не мешки ворочать.
Тем более с таким лиТцом и момоном
Когда я смогу покупать газу ахметки, или коломоя или соседа и напрямую в норвегии, вот тогда можно говрить про формулы мирового рынка !
а пока вы барыжите и прикрываете олигархов хер вам !
Имея все шансы все изменить по причине той же самой аннексии Крыма , разорвать все договора с рашкой - обнулиться и начинать все с чистого листа, если была на то необходимость, этого сделано не было - и тут опять начинаются эти предвыборные толчения в ступе.
Соево- морковная банда четыре года потратила на то, чтобы внедрить в нас мысль, что наш газ украинский, собственной добычи- это 'сплошная коррупция' и только команда жити по- новому может взять на себя этот грех его использования. Недавно было очередное расследование журналистов 'Схем' , где они последовательно доказывают захват женой юриста Порошенко некой Наташей маловеркой без всяких конкурсов большого месторождения газа в полтавской области. Вопрос о том, могла ли сама какая- то там Наташа со своим голимым офшором , сама получить согласие всех инстанций, укрнадр плюс полтавского облсовета - просто не обсуждается.
Как и не обсуждается вопрос о справедливой для населения цене на газ, и вытекающие отсюда отопление и горячую воду.
Так что , Розенко , не в формуле тут дело, а в вас. Вернее, кто такой сам Розенко ? Просто исполнитель, на очень высокой зарплате, озвучивающий решения своих боссов.
СКІЛЬКИ МОЖНА ТЕРПІТИ ??? 4-ри роки ці наглі морди убивають Нашу з Вами країну. Тисячі майданівців та ветеранів добробатів і ЗСУ у в'язницях і жодного покараного за розстріл Небесної Сотні.
http://zakarpattya.net.ua/News/178990-U-Tiachevi-holovi-RDA-zhburnuly-nazad-koshyk-kvitiv-prynesenyi-nym-dlia-piaru-do-pamiatnyka-Heroiam-Nebesnoi-Sotni-VIDEO
https://glavcom.ua/publications/-timoshenko-proti-uryadu-chomu-zagloh-tarifniy-tribunal-400542.html