EN|RU|UK
Темы дня: Олимпиада-2018 Расследование преступлений на Майдане Депортация Саакашвили Разгром ЧВК "Вагнера" в Сирии Судебная реформа Санкции против России Арест Шепелева Закон о деоккупации Донбасса Библиотека "Моя война" Репрессии в оккупированном Крыму Убийца Юрий Крысин Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ Обмен пленными
 Общество
  2178  40
Все про:Львовщина (1388) памятник (1733)

 На Львовщине вандалы разбили таблицу на месте будущего памятника королю Речи Посполитой Яну Собескому

В ночь на среду, 21 февраля, в райцентре Яворов на Львовщине неизвестные разбили таблицу на краеугольном камне будущего памятника  королю Речи Посполитой конца XVII века Яну III Собескому.

Как передает Цензор.НЕТ об этом ZAXID.NET сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На таблице была надпись: "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собеского, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые победили турок под Веной". Сама таблица культурно-исторической ценности не имела.

Отметим, решение установить памятник королю Яну III Собеского Яворовский городской совет принял 19 ноября 2013 по обращению Яворивского отдела Общества польской культуры Львовской области.

Также смотрите: Неизвестные повредили бронзовый памятник Тарасу Шевченко во Львовской области. ФОТО

Мотивировали это тем, что Ян III Собеский сначала был старостой города, а после коронации сделал его одной из своих резиденций и праздновал здесь победу в Венской битве с турками в 1683 году.

Осенью 2015 упоминавшийся краеугольный камень памятника в Яворове на ул. Львовская, 12 торжественно освятили представители греко-католического и римо-католического духовенства. Участие в освящении принимали представители местной власти, общества и делегаты из Польши.

Также смотрите: В Харькове разбили памятный знак атаману Ивану Сирко. ФОТО

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052057
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хоть одного из этих провокаторов "вандалов" поймали за все время? Откуда ноги растут?
 показать весь комментарий
 
 
Ни фига себе ,а кому в голову пришла идея поставить этот памятник ??? На Львовщине вандалы разбили таблицу на месте будущего памятника королю Речи Посполитой Яну Собескому - Цензор.НЕТ 2120
 показать весь комментарий
 
 
Польскому королю, я считаю, памятник ставить не стоит, несмотря на то, что он есть один из самых знаменитых королей Европы, её "спаситель", и один из самых известных уроженцев Украины...
 показать весь комментарий
 
оккупант он есть и идет в попу, европу козаки спасли
 показать весь комментарий
 
 
Они нас бандеровцами обзывают, а мы им памятники ставим...дурдом какой-то...
 показать весь комментарий
 
 
Bander_UA 1d21dedd - когда называют Бандеровцами - это честь, но они же разрушили все памятники (или почти все) у себя в Польше связанные с украинством...
 показать весь комментарий
 
 
Поляки многим выдающимся украинцам памятники ставят?
Много улиц польских городов, названы в честь украинских художников, писателей, поэтов, ученных?
Как шавки дрессированные: бульвар Вацлава Гавела, улицы Яноша Корчака, семьи Идзиховских в Киеве, памятник Собескому в Яворове.
Власть лакеев и холуев.
 показать весь комментарий
 
 
Предложите поставить памятник Максиму Кривоносу в Варшаве.
 показать весь комментарий
 
 
Соль в том, что никто нас не просил называть улицы наших городов, именами поляков.
И поляки смотрят на нас как на лакеев, заглядывающих в рот своему господину.
В этом все дело.
 показать весь комментарий
 
 
Краще гайдамакам - Залізняку і Гонті. А ще вимагати їх реабілітацію.
 показать весь комментарий
 
 
Железняк шел на Одессу а вышел к Херсону. Необачный.
 показать весь комментарий
 
Собеский как бьі не совсем поляк, а украинец, как то так
 показать весь комментарий
 
Да ладно, "не поляк". Он был старостой в украинском городе - но это не значит, что он не был при этом поляком.
 показать весь комментарий
 
Прикольно.по-моему Сагайдачный и Ко помогали Собескому под Веной. Наверное во Львове турки в тренде.
 показать весь комментарий
 
Сагайдачный - осада Москвы 1618
Ян Собеский - осада Вены 1683
 показать весь комментарий
 
 
Значит другой гетман там наследил,может и Дорошенко. Я плохо разбираюсь в истории.
 показать весь комментарий
 
Да как-то все равно, у нас свои Герои и пусть ставят нашим на нашей земле.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно, поставим там памятник Бандере.
 показать весь комментарий
 
 
Его разрушили вчера и Розенко об этом уже знал, но по ТВ он говорит совсем обратное...

" в ходе встречи со своим польским коллегой заверил, что в Украине нет антипольских настроений, и не следует "подогревать ситуацию и приводить к конфликту между народами" Источник: https://censor.net.ua/n3052047
 показать весь комментарий
 
Ну с учетом обострения пшекского нацизма нам явно не стоит устанавливать подобные памятники на своей территории, чтобы лишний раз не возбуждать пшекских реваншистов мечтающих об оккупации нашей земли.
 показать весь комментарий
 
 
Отметим, решение установить памятник королю Яну III Собеского Яворовский городской совет принял 19 ноября 2013 по обращению Яворивского отдела Общества польской культуры Львовской области. Львовяне, вы знаете кого пиз..ть!!!! Какого художника у нас в Украине должен стоять памятник королю страны под гнётом которой мы в своё время были?? И не надо мне про дружбу с пшеками лепить.
 показать весь комментарий
 
 
Увы, но ни поляки, ни москали не хотели в те годы Украине добра. Но, у поляков, хотя бы был проект (нереализованный) триединой монархии, включая Великое княжество Русское (Украину), где украинцы (литвины на тот момент) получали равные права. А москали видели здесь лишь Малороссию и рабов.
 показать весь комментарий
 
 
" Но, у поляков, хотя бы был проект (нереализованный) "

Не у поляков.
Было вполне реализованное Великое Княжество Литовское, Руськое и Жамойтское (жамойты позднее взяли себе его название и сейчас литовцами называются).
Поляки всего лишь хотели ВКЛ под себя подмять полностью.

"включая Великое княжество Русское (Украину)"

Не РуССкое, а РуСЬкое - суть принципиальная разница.

"где украинцы (литвины на тот момент)"

Литвины - это современные беларусы, а вовсе не украинцы.
 показать весь комментарий
 
А чому в "заслуги" цьому ляху не дописали, що він як Гітлер в серпні 1939 р., уклав в 1686 р. з москалями "Вічний мир" і віддав їм на потурання Київ?
 показать весь комментарий
 
 
Ян Собецький також був старостою і мого міста Стрия. Хоч приємно що Собецький був старостою, а тим більше згодом і королем, але ніхто тут не збирається ставити памятник ляському королю. Тим більше що у нас вчився і проживав С. Бандера, перший йому памятник в Україні теж поставили навпроти його гімназії.
P.S. Перший офіційний синьо-блакитний прапор теж вперше в Україні підняли над Стрийською радою )) https://www.youtube.com/watch?v=0s6G0K9VOYU
 показать весь комментарий
 
 
Ну нормально так , янам, екатеринам всяким , только лишь бы не своим.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. - в Польше украинские памятники разрушают, а мы все новые польские памятники ставить собираемся? Как-то странно.
 показать весь комментарий
 
 
Андрюша, только баран может праздновать разгром под Нарвой и драп Дыбенко до Самары, а когда праздник Ржевского котла, котла под Вязьмой? Когда там день Цусимы?
 показать весь комментарий
 
 
Ставить памятник не надо.
Если король прикрыл Европу от турок, то в Польше и ставьте.
Прогиб местной власти в этом городке, поляки уже защитали.
В войске прикрывшем Европу, основные боевые силы были украинские.
Памятник почему то пилсудский не ставил в Украине, а продажная власть маленького городка ставит. Предложение к полякам поставить в Польше памятник Богдану Хмельницкому!
 показать весь комментарий
 
А вот это не вандалы, а патриоты, бо на хрен тут польский король.
 показать весь комментарий
 
Опять про-кацапские гастролёры отметились,дебилам неймётся...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНа Львовщине вандалы разбили таблицу на месте будущего памятника королю Речи Посполитой Яну Собескому
 
 
 
 
 
 вверх