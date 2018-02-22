 На Львовщине вандалы разбили таблицу на месте будущего памятника королю Речи Посполитой Яну Собескому

Как передает Цензор.НЕТ об этом ZAXID.NET сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.

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На таблице была надпись: "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собеского, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые победили турок под Веной". Сама таблица культурно-исторической ценности не имела.

Отметим, решение установить памятник королю Яну III Собеского Яворовский городской совет принял 19 ноября 2013 по обращению Яворивского отдела Общества польской культуры Львовской области.

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Мотивировали это тем, что Ян III Собеский сначала был старостой города, а после коронации сделал его одной из своих резиденций и праздновал здесь победу в Венской битве с турками в 1683 году.

Осенью 2015 упоминавшийся краеугольный камень памятника в Яворове на ул. Львовская, 12 торжественно освятили представители греко-католического и римо-католического духовенства. Участие в освящении принимали представители местной власти, общества и делегаты из Польши.

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