 На Львовщине вандалы разбили таблицу на месте будущего памятника королю Речи Посполитой Яну Собескому

Как передает Цензор.НЕТ об этом ZAXID.NET сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.
Правоохранители проводят доследственную проверку инцидента.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Львове разрисовали и повредили Монумент Славы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
На таблице была надпись: "Здесь будет сооружен памятник королю Яну III Собеского, старосте г. Яворов, командующему польско-украинских сил, которые победили турок под Веной". Сама таблица культурно-исторической ценности не имела.
Отметим, решение установить памятник королю Яну III Собеского Яворовский городской совет принял 19 ноября 2013 по обращению Яворивского отдела Общества польской культуры Львовской области.
Мотивировали это тем, что Ян III Собеский сначала был старостой города, а после коронации сделал его одной из своих резиденций и праздновал здесь победу в Венской битве с турками в 1683 году.
Осенью 2015 упоминавшийся краеугольный камень памятника в Яворове на ул. Львовская, 12 торжественно освятили представители греко-католического и римо-католического духовенства. Участие в освящении принимали представители местной власти, общества и делегаты из Польши.
Много улиц польских городов, названы в честь украинских художников, писателей, поэтов, ученных?
Как шавки дрессированные: бульвар Вацлава Гавела, улицы Яноша Корчака, семьи Идзиховских в Киеве, памятник Собескому в Яворове.
Власть лакеев и холуев.
И поляки смотрят на нас как на лакеев, заглядывающих в рот своему господину.
В этом все дело.
Ян Собеский - осада Вены 1683
" в ходе встречи со своим польским коллегой заверил, что в Украине нет антипольских настроений, и не следует "подогревать ситуацию и приводить к конфликту между народами" Источник: https://censor.net.ua/n3052047
Не у поляков.
Было вполне реализованное Великое Княжество Литовское, Руськое и Жамойтское (жамойты позднее взяли себе его название и сейчас литовцами называются).
Поляки всего лишь хотели ВКЛ под себя подмять полностью.
"включая Великое княжество Русское (Украину)"
Не РуССкое, а РуСЬкое - суть принципиальная разница.
"где украинцы (литвины на тот момент)"
Литвины - это современные беларусы, а вовсе не украинцы.
P.S. Перший офіційний синьо-блакитний прапор теж вперше в Україні підняли над Стрийською радою )) https://www.youtube.com/watch?v=0s6G0K9VOYU
https://www.youtube.com/watch?t=19s&v=iEiPjDK-Vzs&app=desktop
Если король прикрыл Европу от турок, то в Польше и ставьте.
Прогиб местной власти в этом городке, поляки уже защитали.
В войске прикрывшем Европу, основные боевые силы были украинские.
Памятник почему то пилсудский не ставил в Украине, а продажная власть маленького городка ставит. Предложение к полякам поставить в Польше памятник Богдану Хмельницкому!