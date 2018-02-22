 Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Clarin.

Как отмечается, аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства по подозрению в незаконном обращении наркотических средств. Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

По сути, это первый потвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотических веществ.

По словам министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич в декабре 2016 года посольство обратилось в правоохранительные органы из-за обнаружения нескольких чемоданов с кокаином в посольской школе.

В ходе совместной спецоперации спецслужб России и Аргентины наркотики заменили на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры"

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