 Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Clarin.
Как отмечается, аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства по подозрению в незаконном обращении наркотических средств. Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.
По сути, это первый потвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотических веществ.
По словам министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич в декабре 2016 года посольство обратилось в правоохранительные органы из-за обнаружения нескольких чемоданов с кокаином в посольской школе.
В ходе совместной спецоперации спецслужб России и Аргентины наркотики заменили на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры"
надо не забыть снова проголосовать
Там мат-перемат через слово.
Мучительно.
Ги-ги-ги....)))
Мы никак не могли понять, зачем Путин лично летал в 2015 году в Аргентину, чтобы встретиться с коррумпированной Кристиной Киршнер (обычно так далеко не ездит, да и товарооборот с Аргентиной мал). Сегодня, когда новые власти накрыли 400 кг кокаина в посольстве РФ, стало понятнее.
.........кокаин в дипломате......400 кг?
а как же импортозамещение?
пора свои маковые поля засевать промеж бирезак.
не, обычные то да,
но кацапомидовские.... - ето что то особенного )))
Геополитические игрища, которыми увлекся Путин, оказались ему не по зубам. Мозгом не вышел. Хитростью и коварством - да, цинизмом и пошлостью - безусловно, а вот с умишком и стратегическим мышлением - увы. Природа подкачала...
від елітного палива для мізків
ресурсы (лес, нефть) меняют на бабло а после инвестируют в оружие и наркотики по всему миру, бизнес порусски....
- Да!
- Это посольство россии?
- Да!
- Кокс есть?
- Вы с ума сошли! Конечно есть!...