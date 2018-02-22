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Все про:Аргентина (36) наркотики (1244)

 Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина. ФОТО

В дипломатической почте посольства России было обнаружено около 400 кг кокаина, который обнаружила полиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  пишет местное издание Clarin.

Как отмечается, аргентинская полиция задержала пять сотрудников посольства по подозрению в незаконном обращении наркотических средств. Груз наркотиков был упакованным в 12 чемоданов и предназначался для перевозки в Россию.

По сути, это первый потвержденный факт участия дипломатов Российской Федерации в обороте такого объема наркотических веществ.

По словам  министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич в декабре 2016 года посольство обратилось в правоохранительные органы из-за обнаружения нескольких чемоданов с кокаином в посольской школе.

В ходе совместной спецоперации спецслужб России и Аргентины наркотики заменили на муку, а в чемоданы поместили GPS-трекеры"

Также читайте: Аргентина запретила трансляцию российского пропагандистского телеканала RT

Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина 01
Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина 02
Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина 03

Источник: https://censor.net.ua/n3052054
 
 
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спасибо за кликабельную ссылку. Посмотрел полную версию в 133-й раз https://www.youtube.com/watch?v=TMZbFGvs7Jo
надо не забыть снова проголосовать
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Не переплутайте, ось назва його нової партії:
Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 4132
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а с кем они будут блокироваться? с рабиновичем?
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если ХС будет финансировать кернес, то это будет полный ПЦ
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Это невозможно смотреть.
Там мат-перемат через слово.
Мучительно.
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Когда самолет со второй попытки не смог взлететь от перегруза, начали проверять багаж...
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раша в очередной раз облажалась...не государство-а "недоразумение"...скандал с допингом на Олимпиаде ни чему не научил...взялись теперь за наркотрафик... Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 9580 Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 2512
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Вот тут то как раз и не облажалась - кацапы сами обнаружили наркотики и оповестили об этом полицию Аргентины. Не стоит выдавать желаемое за действительное.
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та ні якраз аргентинці помітили, сказали кацапам і тим нічого іншого не залишалось.
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Судячи з того що написано у тексті новини, то ситуація прямо протилежна - "По словам министра безопасности Аргентины Патрисию Буллрич в декабре 2016 года посольство обратилось в правоохранительные органы из-за обнаружения нескольких чемоданов с кокаином в посольской школе. Источник: https://censor.net.ua/n3052054".
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- Русофобы чёртовы!, - заявили в МИДе РФ.
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расейским дипломатам - широкую дорогу
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іншими словами, було вилучено 400 кіло агітаційних матеріалів з передвиборчої кампанії путіна
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отличная страна, дипломаты пользуясь своим статусом возят центнерами наркоту Кацапы вы таки особенные Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 7441
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А я сожалею, что провоз не удался. Если бы все прошло гладк еще с пару сотен собак превратились бы в конченых свиней
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Стесняюсь спросить, а почем нынче 1 г кокаина?
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На початку карйери хуйло підводними лодками кокс тарабанив від латиносів, а зараз вааще страх загубив. Він би ще через амазон доставку на дом замовив. Відправник - Пабло Ескабаро, замовник хуйло Вофка кремль. Товар крохмаль з коки.
Ги-ги-ги....)))
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МИД России очень сильно возмутился и послал в Аргентину ноту протеста из за того, что у них забрали 12 чемоданов с кокаином на территории российского посольства в Буэнос-Айресе. Теперь как же они будут трезвыми без наркотиков делать заявления, особенно машка-боярышник.
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Так вот кто поставляет кокс для Михо ! Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 2227
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Ехидные новости‏ @_U_R_I_c

Мы никак не могли понять, зачем Путин лично летал в 2015 году в Аргентину, чтобы встретиться с коррумпированной Кристиной Киршнер (обычно так далеко не ездит, да и товарооборот с Аргентиной мал). Сегодня, когда новые власти накрыли 400 кг кокаина в посольстве РФ, стало понятнее.
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боярышник, мельдоний и кокаин - вот, духовные скрепы ватников
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Это были не наркотики. Это была партийная литература для партии двух Дуп: Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 7088
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редкое фото русского дипломата за работой)))))))))))))0
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))) Ми кАнешна тут всі премся по даному факту, але панове - в США було анонсовано введення нових санкцій проти підоРашки! Там же ща реальна ломка почнеться. Захарова якось уже виступала без дози, реальна наркоша.
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Никуево они день защитника отечества хотели отметить. С размахом! ))))
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Центробанк РФ, в связи с успехами российских военных в Сирии, выпустил новую банкноту номиналом в 200 рублей

Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 7395
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.........дипломаты дебилы.....дипломаты в кокаине.......
.........кокаин в дипломате......400 кг?
Российские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина - Цензор.НЕТ 1996
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Да всем уже ясно шо хуло не только хуло, но и наркобарон. Еше со времен путербурга😀
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нечем закидываться - напряг с мельдонием.
а как же импортозамещение?
пора свои маковые поля засевать промеж бирезак.
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В Аргентине просто еще не в курсе, что такое российские дипломаты.
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аргентинцы просто по наивности не в курсе, что лошади не только по овсу.
не, обычные то да,
но кацапомидовские.... - ето что то особенного )))
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Александр Сотник: Банда раскрыта. Осталось накрыть

Геополитические игрища, которыми увлекся Путин, оказались ему не по зубам. Мозгом не вышел. Хитростью и коварством - да, цинизмом и пошлостью - безусловно, а вот с умишком и стратегическим мышлением - увы. Природа подкачала...
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А чемоданы веселеньких таких расцветок. Видать закупали их изрядно опробовав качество товара перед этим.
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а педерация, все пробивает днище за днищем. когда же она остановится, всему же есть предел.
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Так вот оно что-нажрутся рюськие свиньи наркоты и хочется тварям повоевать. Что б вы суки здохли рашистские убийцы
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Всё что нужно знать о "дипломатах" 3/14дерации...
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Новость должна звучать так " В кокаине обнаружили посольство россии ".
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Кокс, поменять на муку с жучками!нечеловеки!
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от звідки береться хвора фантазія у рузьке дипломатії...
від елітного палива для мізків
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лихо, 400кг...... нюхать неперенюхать....... гэбня не бросает своё изпокон прибыльное дело.....
ресурсы (лес, нефть) меняют на бабло а после инвестируют в оружие и наркотики по всему миру, бизнес порусски....
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да уж... на мальдонии сейчас много не заработаешь... а это просто кландайк ... кацапы да вы заматерели... так глядишь и на стекломой спрос упадет
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коня оставили без корма? русофобы чертовы!
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Это же был подарок избирателям росии перед выборами!
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- Алло, это Аргентина?
- Да!
- Это посольство россии?
- Да!
- Кокс есть?
- Вы с ума сошли! Конечно есть!...
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Laif is Laif кончилась полоса белая не унывай перебесится на чорной
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийские дипломаты пытались вывезти из Аргентины 400 кг кокаина. ФОТО
 
 
 
 
 
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