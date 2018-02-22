 "Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, с учетом первого матча в Афинах (1:1) киевляне вышли в следующий круг соревнований за счет гола, забитого на поле соперника.

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Соперник "Динамо" по 1/8 финала определится в результате жеребьевки 23 февраля.