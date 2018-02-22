 "Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Таким образом, с учетом первого матча в Афинах (1:1) киевляне вышли в следующий круг соревнований за счет гола, забитого на поле соперника.
Соперник "Динамо" по 1/8 финала определится в результате жеребьевки 23 февраля.
Ходили, це правільніше буде...
Але пройшли далі, і це головне!
За проход - молодцы
СССРДинамо Київ перед финалом Евро-1988.
Качество игры?Сезон в Украине в этом году пока ещё практически не начался (товарняки-не та мотивация).
P.S.Очень хотелось бы почитать отзывы тех,которые вчера после 1-го тайма "парашили" Шахтёр.Где вы,"эксперты".
Хотя-да:Рома-это конечно же не АЕК.
И не только-на "арену".
"Шахтер" минимально обыграл итальянскую "Рому"
"Динамо" (минимально) сыграло дома вничью с греческим АЕКом
И нех причитать...
Ничья как Победа. С Победой!