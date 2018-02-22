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Все про:Динамо (653) Киев (15423) Лига Европы (111) футбол (2819)

 "Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы

В Киеве в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА "Динамо" сыграло в нулевую ничью с греческим АЕКом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Таким образом, с учетом первого матча в Афинах (1:1) киевляне вышли в следующий круг соревнований за счет гола, забитого на поле соперника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На фанатов Динамо в центре Афин напали хулиганы московского Спартака. ВИДЕО

Соперник "Динамо" по 1/8 финала определится в результате жеребьевки 23 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3052052
 
 
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Я бы сказал проползли со скрипом (ПРОСКРИПЕЛИ)...
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Еще какой-то одной команде будут мешать играть в футбол...
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давно невидел подобного стыдобища ... даж страшно предс тавить как порвут этот колхоз немцы или испанцы .! "Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы - Цензор.НЕТ 448
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Надо признать ,что уровень Динамо ниже плинтуса ,чем так "играть" лучше вообще на поле не выходить ...
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Динамо вимучило ..........гри зовсім не було зі сторони Динамо.....
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Важен был проход, они прошли. Это тоже результат.
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Поздравы! Я, правда- не смог посмотреть. А кто-то ведь смотрел. Как бегали???
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Бігали?!
Ходили, це правільніше буде...
Але пройшли далі, і це головне!
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Очень слабая игра Динамо..результат есть но за игру стыдно
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Такого жаху під час гри наших футболістів, я, за свої 69 ще не відчував... Йду в маркет за пляшкою.
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Та ладно! А когда Сэнт-Этьену влетели, выиграв дома 2:0... а во Франции... Ото был жах!!!
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Андрей, я говорю о игре, которую игрой назвать трудно. Можно и проиграть играя, но получить ничью не играя, несомненно подвиг, но и ужас тоже несомненно.
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При Лобане ,детская команда Динамо была явно посильней,чем нынешний основной состав ,это ужас ,проиграли всю борьбу ,скорости ноль ,всё на отбой ,точных пасов три за игру ,если доходит до удара,то бьют,как узники концлагеря ,мысли ни тренерской ни игровой нет - короче ужас ужасный !!!
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Ну это не показатель, пусть обыграют достонных соперников
За проход - молодцы
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Андрей.Игра была действительно очень слабая.
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Вот смеху будет,если с такой игрой до финала доползут.
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та главное шо мерсы с поршами их ждут, а вы игра...игра... и так скажите "спасибо"..
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и пусть фаны не возмущаются что содержат своих кумиров! и бьют морды не им а фанам других кумиров
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Сборная СССР Динамо Київ перед финалом Евро-1988.
"Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы - Цензор.НЕТ 5227
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Путин сказал, что они и без них бы выиграли.
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А почему Олег Кузнецов и Балтача филонят?
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Динамо-с проходом!
Качество игры?Сезон в Украине в этом году пока ещё практически не начался (товарняки-не та мотивация).

P.S.Очень хотелось бы почитать отзывы тех,которые вчера после 1-го тайма "парашили" Шахтёр.Где вы,"эксперты".
Хотя-да:Рома-это конечно же не АЕК.
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Шахтер по игре вчера во втором тайме был супер. Не верилось, что это первая игра сезона, но пора возвращаться на "Донбасс Арену".
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Олег,очень давно пора.
И не только-на "арену".
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Ура! Как всегда валидольно, но есть результат.
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ЦензорНет:
"Шахтер" минимально обыграл итальянскую "Рому"
"Динамо" (минимально) сыграло дома вничью с греческим АЕКом
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Таке враження, що Суркіс малєнькій вчора проїхався бідними селами, зібрав там місцевих зірок з числа тих, хто не в запої, та виставив їх на поле. Ганебна гра. Вболівав за греків після першого тайму. Жаль, що не забили, а могли.
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Все проблемы от дурной головы суркиса джуниора. С таки дураком президентом Динамо ничего не светит! Поставь тренером хоть Пепа и купи ему в комманду хоть Месси и Неймара.
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Играли фигово. Спишем на начало сезона и ждём соперника в следующем круге. Нужно срочно улучшать игру в нападении
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когда один игрок Динамо пасует другому игроку, то от того мяч отскакивает, как от бетонной стены. это не выглядит, как игра профессионалов.
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Болелы Спартака убили в Испании местного копа. Кацапам в Европе нужно надевать намордник и наручники!
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Та нормально всё - не х.й ныть нытикам. Греки тоже бились на полную катушки и как они могли нам наклепать, так и мы им, но мяч не лез в ворота ни туда, ни сюда.
Ничья как Победа. С Победой!
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Динамо" сыграло дома вничью с греческим АЕКом и выходит в 1/8 финала Лиги Европы
 
 
 
 
 
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