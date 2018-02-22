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 Бывшему бойцу разведроты Эдуарду Трепильченко нужны средства на операцию по восстановлению зрения, - Тарасова

Для операции, которая поможет вернуть зрение Эдуарду Трепильченко, необходимо собрать 25 тыс. гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления в делах ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Александра Тарасова.

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"Он сам из Луганска. Воевать ушел сразу в 2014 году. Подписал нескончаемый контракт. Уволился только 2017. Всю жизнь не отличался хорошим зрением что не помешало работать в разведроте. А сейчас обследовали и приговор не утешителен....5 % зрения всего осталось. Нужна операция. Со всеми скидками", - написала она.

"25 тыс. грн насчитали. Для него сейчас это нереально большие деньги... Прошу Вас всех поддержать и репостом и денежкой хоть маленькой. И помочь вернуть зрение воину. Трепильченко Эдуард Юрьевич. Карта приват 5168 7572 7573 9615", - сообщила Тарасова.

Бывшему бойцу разведроты Эдуарду Трепильченко нужны средства на операцию по восстановлению зрения, - Тарасова 01

Источник: https://censor.net.ua/n3052051
 
 
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Можно написать полностью реквизиты . Послать хочу с Латвии . Информации написанной - это мало .
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Бешенные деньги для Власти и РадыУкраины! Может Раду сократим за прогулы?
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такие добріе дела ...для кармі и серца - хорошо!
Лучше помогать кому-то ,чем судьба заставит ожидать помощи самому(
знаю,о чем говорю..в моей семье - онкобольной(
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Карта приват 5168 7572 7573 9615

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Это что ? Как послать с европейского банка ?
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по ссылке на ФБ есть у кого спросить полные реквизиты
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Гризодуб вопрос не в этом.Ты переведешь?Хочу ответ.
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Обов'язково підтримаємо, Нехай Воїн швидше одужає.
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Обязательно помогу, но почему в управлении в делах ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики нет 25 тысяч гривен участнику АТО?
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Может и есть, но пока их выцарапаешь, а операция, возможно, нужна срочная. А если нет даже 25 тысяч участнику, то это полный позор власти при их обещаниях "золотых гор".
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Наше государство не охренело? Эти люди должны лечиться в лучших больницах за государственный счёт.
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Ну кто еще поможет, если не народ, да и Воины защищают нас и страну Украину, а не "бедняжек" при власти. + денежку.
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+ кинул, что было на карточке, зарепостил друзьям на ФБ , Твитере и скайпе
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Отправлю 100, Болше не могу, после рака на химии. Завтра утром! Дай ему Бог Здоровья!
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А где МО, где МОЗ, где мордатый потрох, где мордатый гройсман, где сука эта вся жирная свора свиней засевшая у власти, где сука всё государство которое обязано всё сделать, чтоб раненый воин стал здоров? Почему народ до сих пор должен собирать копейки на лечение раненых?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБывшему бойцу разведроты Эдуарду Трепильченко нужны средства на операцию по восстановлению зрения, - Тарасова
 
 
 
 
 
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