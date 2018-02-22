 Бывшему бойцу разведроты Эдуарду Трепильченко нужны средства на операцию по восстановлению зрения, - Тарасова

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала начальник управления в делах ветеранов и участников АТО Министерства социальной политики Александра Тарасова.
"Он сам из Луганска. Воевать ушел сразу в 2014 году. Подписал нескончаемый контракт. Уволился только 2017. Всю жизнь не отличался хорошим зрением что не помешало работать в разведроте. А сейчас обследовали и приговор не утешителен....5 % зрения всего осталось. Нужна операция. Со всеми скидками", - написала она.
"25 тыс. грн насчитали. Для него сейчас это нереально большие деньги... Прошу Вас всех поддержать и репостом и денежкой хоть маленькой. И помочь вернуть зрение воину. Трепильченко Эдуард Юрьевич. Карта приват 5168 7572 7573 9615", - сообщила Тарасова.
Лучше помогать кому-то ,чем судьба заставит ожидать помощи самому(
знаю,о чем говорю..в моей семье - онкобольной(
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Это что ? Как послать с европейского банка ?