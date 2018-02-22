 "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", - сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четверг.

Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия. "Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", - сказал он.

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Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".