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 "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений

Россия испытала в Сирии на эффективность 200 новых видов вооружений, заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений", - сообщил Шаманов на заседании Госдумы в четверг.

Таким образом, подчеркнул депутат, всему миру была продемонстрирована эффективность русского оружия. "Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", - сказал он.

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Шаманов особо отметил вклад работников военно-промышленного комплекса, "благодаря которым солдаты в современных условиях могут выполнить свой патриотический долг".

Источник: https://censor.net.ua/n3052043
 
 
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А в Украине просто утилизировала устаревший боезапас! Генералитет Украины не возражал!
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Да блин... Бочка с хлором на головы городским жителям - это технологический прорыв.
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200 зразків зброї, а скільки кацапів зашкварили Штатівці))?!
більше 200 за раз - гуд! "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений - Цензор.НЕТ 3700 "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений - Цензор.НЕТ 3700 "Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений - Цензор.НЕТ 3700
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Дурак! Просто "не русских" уничтожили! "Русских там нет!" ( В. В Путин).
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"Не случайно сегодня по целому ряду направлений к нам идут с целью закупить наше оружие даже страны, которые не являются нашими союзниками", - сказал он.


Ну да. Вот амеры в Сирии доехали. Наши сегодня на Добассе один БТР у вас купили...
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дааа 200-сотыми они много чего испытали)
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не испытала, а получила 200 сотых ватанов!)
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AC-130 Spectre как-то насрать на эти заявы.😄
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"Оказывая помощь братскому сирийскому народу, мы испытали более 200 новых образцов вооружений"
.. на нём же.
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Международные преступники хвастаются своими злодействами.
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А оказывают помощь сирийскому народу против какого народа?
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у них не гражданская война ни разу гражданская война в понимании россиян это когда россияне нарушают границу другого государства что "спасти" русскоязычное население от государст. языка, культуры этой самой чужой России страны, короче, любая страна в мире под угрозой если там есть ни дай бог(и для него же тоже) хоть один русскоязычный житель, по-этому ему настойчиво рекомендуется ради его же блага какого блага спасения жизни владеть языком родной страны а не только боже збав российским иначе его придут спасать..
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Не важливо проти кого...
Важливо - говорити несінитницю!
Головне для них, щоб рашобидло це "хавало"...
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испытали. молодцы. отрицательный результат - тоже результат
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І це каже депутат!!! ...вони дійсно хворі на всю голову!
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а кстати, сирийцы же разве русскоязычные вообще? что там была придумана за причина чтобы испытать на чужой территории российское оружие?
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испытали более 200 новых образцов вооружений"

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смехдержава прекрати смешить людей "новыми образцами вооружений"
Российский «боевой аватар» которого так пафосно презентовали Путину оказался старым манипулятором, работающим на американской антенне

https://joinfo.ua/sociaty/1066935_Rossiyskiy-boevoy-avatar-Putina-okazalsya-starim.html
"Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений - Цензор.НЕТ 681

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На террористах можно и нужно испытвать оружие
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Кацапы, постарайтесь своё куйло все таки вылечить кремлевской таблеткой, медным браслетом, шаманским бубном или гундяевскими молитвами не важно, главное что бы до Гааги оно шевелящимся дотянуло.
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*
в чужой войне, за доллары чужие
очередной сбит ихтамнетский самолет...
привычным жестом сцарь всея расеи
погибшим летчикам... героев раздает
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"Оказывая помощь братскому сирийскому народу" Россия испытала 200 новых образцов вооружений
 
 
 
 
 
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