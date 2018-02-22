 "Цель России не только Украина, а регион в целом", - Порошенко на встрече с экс-лидерами Балто-Черноморского региона. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Президента.

В сообщении отмечается: "На Форуме, организованном Национальным институтом стратегических отношений, Украину будут представлять Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко, Беларусь - Станислав Шушкевич, Болгарию - Петар Стоянов, Литву - Витаутас Ландсбергис, Латвию - Валдис Затлерс, Молдову - Петру Лучинский, Польшу - Александр Квасьневский. Президентом Форума является Геннадий Бурбулис.

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Глава государства отметил твердую и принципиальную позицию лидеров стран Балтии и Черноморского региона в поддержке территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Президент также особо отметил важность обеспечения солидарности всего мира с Украиной и поддержки нашего государства.

Участники встречи обсудили проблемы региональной и глобальной безопасности и акцентировали внимание на недопустимости нарушения норм международного права.

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Собеседники подчеркнули необходимость повышения эффективности механизмов обеспечения безопасности в мире и в Европе, в том числе, предусмотренных Уставом ООН и программными документами ОБСЕ.

Во время встречи также обсуждались вопросы безопасности в Балтийско-Черноморском регионе, в частности попытки дестабилизации ситуации в странах региона. Глава Украинского государства подчеркнул, что цель России не только Украина, а регион в целом.

Президент также сообщил о ситуации на Донбассе и отметил важность продолжения санкций против России до полного выполнения ею минских договоренностей".

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