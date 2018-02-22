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Все про:ассоциация (883) Нидерланды (741) референдум (1183) Евросоюз (11703)

 Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС

Нижняя палата парламента Нидерландов проголосовала за отмену закона о консультативном референдуме, из-за которого в 2016 году было заблокировано Соглашение об ассоциации Украина – Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

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76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен . Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.

Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

6 апреля, в Нидерландах прошел консультативный референдум по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Согласно официальным результатам, "против" ратификации соглашения Нидерландами проголосовало 61% избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21% избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избирателей). Явка составила 32,28%.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.

На саммите Европейского Совета 15 декабря 2016 года было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.

Источник: https://censor.net.ua/n3052041
 
 
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В российском посольстве в Аргентине обнаружено партию кокаина в 389 кг
ловите наркоманов..
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Это просто праздник кокойты. 12 чемоданов! 400 кило кокаина!! В русском посольстве!!!
Прислали полтора часа назад из Буэнос-Айреса:
Аргентинская полиция нашла в дипломатической почте в русском посольстве 400 кило кокаина,
по всей видимости подгон предназначался своим пацанам для внутреннего употребления на Чемпионате по футболу 2018 в России и на продажу.
Как один их соучастников (как не имеющий дипломатического иммунитета), уже задержан аргентинский полицейский Иван Близнюк, специалист по русскому языку и литературе, учившийся в Московском университете и университете МВД Санкт-Петербурга и подрабатывавщий в службе безопасности русского посольства.
Cae policía de la Ciudad ligado a la mafia rusa y al narcotráfico
En la embajada de ese país había valijas diplomáticas con 400 kilos de cocaína listas para ser trasladadas por el uniformado.Un subinspector de la Policía Metropolitana y un ciudadano de origen ruso fueron detenidos en las últimas horas a raíz del hallazgo de valijas diplomáticas en la Embajada de Rusia en Argentina con casi 400 kilos de cocaína.Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС - Цензор.НЕТ 3976
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Интересно, у других стран полиция тоже шмонает посольства и дипломатическую почту, или это удел вечноопущенных кацапов?
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Я думаю что в данном случае у полицаев была информация, и они добились официального разрешения на досмотр.
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Вероятно, но досмотр дипломатической почты типа "сверхдержавы" , это в принципе покруче люля чем отстранение от олимпиады.
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Я думаю, что разрешение было получено после согласования на ооочень высоком уровне.
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Я даже догадываюсь в какой стране, если перевод правильный то обыск в посольстве это вообще пипец, Союз бы объявил войну, это же как бы территория козлостана, но вата схавает, на крайняк фуйло завалит еще один гражданский борт на россии.
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Опять кацапские деньги на ветер. Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС - Цензор.НЕТ 4659

В ЕС процветает форменное кидалово любителей покупать голоса.
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Теперь заживем
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ох уж эти проститутки любители зелени..
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ну вот, ведь писали - сами разберёмса и уладим не допонимание некоторих из клуба друзей
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС
 
 
 
 
 
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