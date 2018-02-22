 Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NOS, передает Цензор.НЕТ.

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76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен . Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.

Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.

Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.

6 апреля, в Нидерландах прошел консультативный референдум по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Согласно официальным результатам, "против" ратификации соглашения Нидерландами проголосовало 61% избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21% избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избирателей). Явка составила 32,28%.

Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.

На саммите Европейского Совета 15 декабря 2016 года было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов.

30 мая 2017 года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.