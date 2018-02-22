 Нижняя палата парламента Нидерландов отменила закон о консультативном референдуме, блокировавший в 2016 году ассоциацию Украины с ЕС

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание NOS, передает Цензор.НЕТ.
76 депутатов из коалиционных фракций проголосовали за законопроект, который регулирует отмену действующего закона. Законопроект подала министр внутренних дел Кайса Оллонгрен . Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.
В ходе дебатов стало ясно, что ни одна из оппозиционных партий не согласна с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме.
Несколько оппозиционных партий заявили, что сначала хотели увидеть альтернативу, и они не понимают, почему Оллонгрен не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года.
Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в Сенате (верхняя палата парламента). Здесь тоже правительственные партии имеют сильное большинство.
6 апреля, в Нидерландах прошел консультативный референдум по ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Согласно официальным результатам, "против" ратификации соглашения Нидерландами проголосовало 61% избирателей (2 млн 509 тыс. 395 избирателей). "За" проголосовало 38, 21% избирателей (1 млн 571 тыс. 874 избирателей). Явка составила 32,28%.
Несмотря на консультативный статус, правительство не захотело идти против воли избирателей, проголосовавших против ратификации. В итоге в декабре 2016 года было принято дополнительное решение из 6 пунктов, посвященное Соглашению об ассоциации. Они не изменили соглашение, а лишь подтвердили те нормы, которые уже были в ее тексте.
На саммите Европейского Совета 15 декабря 2016 года было согласовано решение по завершению ратификации соглашения об ассоциации Украины и ЕС с учетом условий Нидерландов.
30 мая 2017 года Сенат Нидерландов поддержал ратификацию Соглашения об ассоциации Украина - Европейский Союз.
ловите наркоманов..
Прислали полтора часа назад из Буэнос-Айреса:
Аргентинская полиция нашла в дипломатической почте в русском посольстве 400 кило кокаина,
по всей видимости подгон предназначался своим пацанам для внутреннего употребления на Чемпионате по футболу 2018 в России и на продажу.
Как один их соучастников (как не имеющий дипломатического иммунитета), уже задержан аргентинский полицейский Иван Близнюк, специалист по русскому языку и литературе, учившийся в Московском университете и университете МВД Санкт-Петербурга и подрабатывавщий в службе безопасности русского посольства.
Cae policía de la Ciudad ligado a la mafia rusa y al narcotráfico
En la embajada de ese país había valijas diplomáticas con 400 kilos de cocaína listas para ser trasladadas por el uniformado.Un subinspector de la Policía Metropolitana y un ciudadano de origen ruso fueron detenidos en las últimas horas a raíz del hallazgo de valijas diplomáticas en la Embajada de Rusia en Argentina con casi 400 kilos de cocaína.
В ЕС процветает форменное кидалово любителей покупать голоса.