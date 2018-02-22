 Порошенко вручил президентские премии молодым ученым. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Глава государства вручил премии за 11 работ 23 ученым. Среди отмеченных проекты сотрудников и кандидатов технических наук Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сотрудников Национального авиационного университета, сотрудников, кандидатов технических наук Харьковского государственного университета питания и торговли, сотрудников Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, сотрудников и кандидатов сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

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Указом №458 от 29 декабря 2017 было присуждено 40 премий Президента Украины для молодых ученых.

Глава государства поделился впечатлениями после осмотра выставки, где представлены научные проекты. По его словам, эти разработки свидетельствуют об очень важной вещи - что наши ученые не только овладели современными технологиями, современными приборами, а создают и совершенствуют эти подходы и предлагают новые подходы для решения проблем в различных сферах. Например, в медицине - современные фармакологические препараты для лечения инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца.

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Президент отметил, что на выставке проектов представлены две разработки по работе беспилотных летательных аппаратов.

"Мне приятно, что мы сразу же с господином ректором нашли предложения и я поручу нашей оборонной промышленности (осуществить мероприятия - ред.) для того, чтобы сократить расстояние от вашей разработки, испытаний, постановки на производство и постановки на вооружение. Потому что для меня ваши разработки, в первую очередь могут спасти жизни людей, жизни наших ребят, которые сейчас защищают Украину на фронте", - подчеркнул Президент.

По его словам, сейчас интеллектуальный мир открыт для украинской молодежи. Он отметил, что для этого прилагали усилия и президент, и правительство, и министерство. Кроме того, есть огромные возможности наших высших учебных заведений, высшей школы, которые открылись после принятия в 2014 году Закона "О высшем образовании", который сейчас значительно расширяет возможности учителей и учеников. "Мы сделали огромные шаги в том, чтобы информационные возможности были доступны для наших ученых", - добавил он.

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Президент напомнил, что в частности в 2015 году Украина стала ассоциированным членом Рамочной программы Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

"Мой совет - просто сейчас мир открыт для вас. Конечно, надо знать язык украинский и английский, надо знать языки и национальных меньшинств ", - обратился Петр Порошенко к молодым ученым".





