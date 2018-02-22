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 Общество
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Все про:молодежь (166) Порошенко (14343) премия (256) ученые (232)

 Порошенко вручил президентские премии молодым ученым. ФОТОрепортаж

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" во время встречи с одаренной молодежью и молодыми учеными Президент Петр Порошенко вручил ученым премии Президента Украины для молодых ученых Украины 2017 года, которые были присуждены на основании представления Комитета по Государственным премиям в области науки и техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Глава государства вручил премии за 11 работ 23 ученым. Среди отмеченных проекты сотрудников и кандидатов технических наук Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сотрудников Национального авиационного университета, сотрудников, кандидатов технических наук Харьковского государственного университета питания и торговли, сотрудников Института агроэкологии и природопользования Национальной академии аграрных наук Украины, сотрудников и кандидатов сельскохозяйственных наук Института растениеводства имени Юрьева Национальной академии аграрных наук Украины.

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Указом №458 от 29 декабря 2017 было присуждено 40 премий Президента Украины для молодых ученых.

Глава государства поделился впечатлениями после осмотра выставки, где представлены научные проекты. По его словам, эти разработки свидетельствуют об очень важной вещи - что наши ученые не только овладели современными технологиями, современными приборами, а создают и совершенствуют эти подходы и предлагают новые подходы для решения проблем в различных сферах. Например, в медицине - современные фармакологические препараты для лечения инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца.

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Президент отметил, что на выставке проектов представлены две разработки по работе беспилотных летательных аппаратов.

"Мне приятно, что мы сразу же с господином ректором нашли предложения и я поручу нашей оборонной промышленности (осуществить мероприятия - ред.) для того, чтобы сократить расстояние от вашей разработки, испытаний, постановки на производство и постановки на вооружение. Потому что для меня ваши разработки, в первую очередь могут спасти жизни людей, жизни наших ребят, которые сейчас защищают Украину на фронте", - подчеркнул Президент.

По его словам, сейчас интеллектуальный мир открыт для украинской молодежи. Он отметил, что для этого прилагали усилия и президент, и правительство, и министерство. Кроме того, есть огромные возможности наших высших учебных заведений, высшей школы, которые открылись после принятия в 2014 году Закона "О высшем образовании", который сейчас значительно расширяет возможности учителей и учеников. "Мы сделали огромные шаги в том, чтобы информационные возможности были доступны для наших ученых", - добавил он.

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Президент напомнил, что в частности в 2015 году Украина стала ассоциированным членом Рамочной программы Европейского Союза по исследованиям и инновациям "Горизонт 2020".

"Мой совет - просто сейчас мир открыт для вас. Конечно, надо знать язык украинский и английский, надо знать языки и национальных меньшинств ", - обратился Петр Порошенко к молодым ученым".

Порошенко вручил президентские премии молодым ученым 01
Порошенко вручил президентские премии молодым ученым 02
Порошенко вручил президентские премии молодым ученым 03

Источник: https://censor.net.ua/n3052040
 
 
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Рад за молодых учёных, а тем временем:
Компания SpaceX 22 февраля запустила ракету-носитель Falcon 9 с первыми спутниками для раздачи интернета по всему миру. Об этом сообщил в Твиттере глава SpaceX Илон Маск.

Ракета вывела на орбиту два спутника Microsat 2a и 2b. Они стали первыми из двенадцати тысяч спутников, которые планируется запустить в будущем в рамках программы Starlink. С их помощью на всей территории Земли будет доступен высокоскоростной интернет.
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А вот и стартовый капитал, чтоб свалить в нормалью страну и жить нормально)))
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Порошенко - найкращий президент України! Повага!
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Так весь мир смотрит на кого? Меня, тебя, дядю Васю сантехника? Смотрит на него, шоколадного.
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Не. Я неоднократно уже читал во многих местах, что Запад чётко разграничивает Народ Украины от барыг. И это есть правда. Многие заявления Запада по отношению к власти начинаются со слов типа "Украинский народ на Майдане подтвердил свою приверженность к европейским ценностям и изменениям в стране...." Кроме того, если мне не изменяет память, Запад сам поддержал на през выборах Лолиту. По крайней мере, Обама уж точно. Да и ЕС за него подтявкивал.... Не так давно Тимошенко говорила, что Запад не на того человека поставил на през выборах. А она-то уж точно знает...... Так что, как минимум, половина вопросов- к себе, любимым Порошенко вручил президентские премии молодым ученым - Цензор.НЕТ 190 . И напоследок, почитай вот это. Порошенко вручил президентские премии молодым ученым - Цензор.НЕТ 190
https://twitter.com/JhoneSmith7/status/966665005172187136
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У вас случился прорыв канализации. Из нее прет шоколад
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Прикройте пожалуйста лепетало, из него тоже прет Порошенко вручил президентские премии молодым ученым - Цензор.НЕТ 2612
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У них там, видно, какие-то внутренние соревнования: кто зачётнее лизнёт.
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Янукович вывозил деньги в Россию "КАМАЗами", а Порошенко, судя по всему собирается везти вагонами. Подконтрольная "банкирам президента" ICU Гонтаревой-Пасенюка покупает у россиян железнодорожную компанию ДП «Трансгарант-Украина» Ну, а что? Тёплое место в России надо отрабатывать.
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Надеюсь премии то были не из собственного кармана, а то ведь такими темпами в следующий раз и на мальдивы не хватит Порошенко вручил президентские премии молодым ученым - Цензор.НЕТ 5129
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- ты кто?
- я ученый.
- а , пушкин, и днем и ночью кот ученый... и че президент новую цепь купил?
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Не учи нас жить пархатый.
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А пэця одаренный в плане похавать. Можно премию давать.😊
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Наука, - это не производство "выставочных экспонатов"...
это - процесс производства нового знания...
Но трудно это объяснить торговцам тортами и трусами...
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Вдумайтесь в глубину символизма! Вручил премию студентам университета имени Сикорского. Чтобы они так же как Игорь уехали в США и строили ракеты дяде Илону.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко вручил президентские премии молодым ученым. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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