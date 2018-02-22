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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2170) Госпогранслужба (2670) гражданство (769) депортация (265) Нацполиция (6957) Саакашвили (2600) Госмиграция (174) Чернолуцкий Руслан (17)

 Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии

Адвокаты лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили подали в Национальное антикоррупционное бюро Украины заявление с просьбой открыть уголовные производства в отношении главы Государственной пограничной службы Петра Цигикала, главы Государственной миграционной службы Максима Соколюка и главы Национальной полиции Сергея Князева из-за злоупотребления властью во время выдворения М.Саакашвили 12 февраля.

Соответствующее заявление защита подала в НАБУ в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ.

Читайте: "Этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой, в Украину, уже совсем скоро", - Саакашвили

"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование служебными лицами власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - сказано в заявлении адвокатов.

Ранее в четверг Р.Чернолуцкий сообщил, что Печерский районный суд Киева 22 февраля своим решением обязал полицию начать расследование по заявлению адвокатов М.Саакашвили о его похищении и незаконном выдворении из Украины.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3052035
 
 
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Пусть пишут письма в лигу сексуальных реформ...членом которой является из подзащитный....
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В Нидерландах как раз мощные профсоюзы сексуальных меньшинств. Помогут. Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 9216
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Точно. Наших барыг будут ставить в самые "изощренные" позы........
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Тада. Прям спотыкаются третью неделю - бегут Михо поддерживать. Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 765

Запад лузеров не любит.
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Хорош "лузер"! Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 1781 Грузию поднял на уровень цивилизованного государства, отмыл от коррупции.... Разве что ничего не украл? Так, лолабот? Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 1781 У вас, шоколадных лизунов, свои представления о "победителях"!
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Пока, это твоему хАзяину, шоль? Который 4-й год ипет всю страну?
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Тебя, лолабота, это не касается, ессно. Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 2747
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Судя по воплям, ипет он абсолютно конкретных людей. И ты явно из них.
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Ну да, ну да. Всех, кроме своих холопов и лолаботов, к которым принадлежишь ты. Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 9815 Вам он кость леденец с барского стола бросает.
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И да. Внимательно почитай ветки. Твои коллеХи по "цеху"- не в счет.
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Похоже, что ты в этой лиге - постоянный клиент, со своим хозяином потрохом мальдивским.
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Мене цікавить одне: чому "борець з баригами" (якщо він такий законослухняний) одразу не подав до суду, як було підписано указ про втрату громадянства, а лише через кілька місяців влаштував шоу з перетину кордону?
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Чтобы подать в суд, нужно иметь в руках документ о лишении гражданства, а его не выдали. Идти в суд без документа?
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Стаття 25. Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. (Конституція України)

Це для тих, хто не володіє термінологією.

Щодо ВТРАТИ громадянства:Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України. Для припинення громадянства України внаслідок його втрати органи міграційної служби, дипломатичні представництва або консульські установи України готують і подають:а) подання про втрату громадянства України;б) документ, що підтверджує перебування особи в громадянстві України;в) один із наступних документів (щоб багато на писати, вкажу на той, який використали):документ, який підтверджує, що особа набула громадянство України внаслідок обману, свідомого подання НЕПРАВДИВИХ відомостей або фальшивих документів
Рішення про припинення громадянства ухвалює Президент України, про що видає відповідний Указ. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного Указу.

Всі президентські укази публікуються у відповідних засобах масової інформації. Незнання законів і підзаконних актів не звільняють від відповідальності.
Петя може і "барига", але закон дотримано. Не зрозуміло лише чому борцуни зі зрадою не знають і не хочуть знати законів.
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НАБУ может хоть вагонами завозить доказательства и факты, решать же будет суд. А суд у нас феодальный.
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Суд будет решать только в случае если в него будет соответствующее обращение.....
А письма в НАБу...это письма в НАБУ......это как письма в Спортлото....
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Пока, не переживай. Будет и суд. В том числе Европейский......
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Купи себе ждуна...и жди...в том числе и суда...европейского....
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Самый что ни на есть маленькие. Терпения народного осталось немного.
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А терпение народное ты как определяешь..?? Уже купил песочный трпилометр..??? Или в аренду его в паРаше взял..???
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Пока, зачем мне брать в паРаше, если их в каждом городе Украины на Майданах- валом? Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 7270 Как определяю? Скоро и ты поймешь. ))
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Деньги на ветер, устанешь переворачивать...
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Оооооо, не будь таким уверенным лолабот....... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 1962
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Мальчик никогда не видел песочных часов?
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Левко Дурко, я был "мальчиком", когда тебя, сперматозоида, еще не было в папкином йайце. Даже в проекте. Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 9134
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Нехорошо хамить незнакомым, а тем более старшим людям.
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А вообще то нормальный развод Мишки-карлсона на бабки....
А давайте мы напишем туда...а давайте напишем сюда....и стоить это бьудет вот столько..а если сюда еще написать то вот столько.....
Вот только ни какое из этих писем ничего не меняет..и не может поменять....
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Не прихильник Саакашвілі.. Дуже довго він відверто вилизував петіну сраку .. Але мені дуже не подобається те, як з ним обійшлася влада - за чуприну і в літак , це вже занадто.. Ще не закінчені всі судові розгляди, щодо його громадянства.. Для мене він, на сьогодні - громадянин України , котрого влада тягає за чуприну.. Не можна владі так поводитися з громадянином України.. Кадри його затримання - мені дуже не сподобалися, надто брутально все відбулося.. До речі, владо - а що там з "мінуванням" переходу Шегіні, а що там з зупинкою "Хюндая" на польській території?
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Оно могло генерировать по по сто исков в день...деньги бабушки позволяли....
И ты считаешь что до рассмотрения всех этих исков оно должно быть не прикосаемо..???
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Ну тогда заодно, и водворение, пусть рассмотрят.
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Заявлэний

Дарагой НАБУ, прашю накозат баригу Порошэнка. Эта барига так мэня абыдэл, щто кюшат нэ магу. Атвэчаю.

М. Саакашвили
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а он оказывается комунист и верный членинест - по обещаниям в принцыпе нет разницы, те тоже о мировои леволюции триндели, что уничтожит мировых буржуев и постоянно спешит кого спасать - ну ведь в принцыпе 1:1
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Завтра в Суде Гааги начнется Первое заседание по Иску Республики Ичкерия против РАБссии.Вопрос Один : военные преступления Кремля против Чечни в 1994 году и в 2001 г.
Процесс запущен... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 2132
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Достоевский никак не угомонится , видать с коксом напряженка 😀
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Российский десантник, старшина ВДВ Российской Федерации Асхаб Алибеков обратился к президенту РФ Владимиру Путину с требованием прекратить войну на Донбассе и добровольно "отстать" от России. В Сети появилось видеообращение дагестанского десантника Асхааб Алибекова к президенту РФ Владимиру Путину. Военный требует от Кремля прекратить войны на востоке Украины, Сирии и откровенно рассказать правду о событиях на Донбассе, пишет "Диалог.UA" со ссылкой на "УСН-1492News". "Слушай, Путин, иди домой. Женой занимайся. Оставь Россию. Ты уже почти 20 лет уже во власти, ты никому дышать не даешь… Врешь, что на Украине наших солдат нету… Все кладбища переполнены молодыми парнями! Все знают!" - эмоционально заявил мужчина. По его словам, он ездит по всей России и видит, как с каждым днем становится все больше новых могил молодых людей. "Это ты все сделал! Ты со своей командой сделал!" - говорит Алибеков.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/145053_1519304780?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
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Понятно,что приказы отдавал мальдивский главнокомандующий ,но и холуям-исполнителям тоже отвечать придётся ...
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Бариха абарзель сапсем аднака..Адэссу даль рифармироват мине харёшему Батону,а я обосцальса.... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 8845
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Если НАБУ этим займется - вонища подымется .....
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А ведь странно,.....
Презика, который их и пальцем не тронул (исключая Ефремова), который затягивает все дела против них......
Крысы побежали с тонущего корабля.
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Адэссу даль,паспарт даль,пачиму я не справилься с такой маленьки область Украины сам не знаю,наверна мне памишаль Сергей Киваляв-Пидрафуй Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 6693
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БЯДА 😀 не дали сааку- барыге немножко капусты настрогать !
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ТоваришЧ....а вы с точно уверены что понимаете такое слово как "похищение" в том в смысле в котором его воспринимают все остальные ...нормальные люди..??
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Суда по вашим ляпам, слово нормально - к вам не применимо.
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В отличии от вас...я как и все остальные нормальные люди знаю...что слово "похищение человека " означает...что это ..
противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием помимо его воли в другом месте.
Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий.



а теперь мне бы хотелось услышать вариант ..что означает это слова в вашем...воспаленном воображении.....так сказать что ваш кипящий мозг родил... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 7336
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Один в один - похищение Михо.
И противоправные, и умышленные и захват и перемещение с места жительства, и удержание помимо его воли в другом месте (сегодняшний высер погранцов о 3 годах не допуска в Украину) и 100% из порошенковских корыстных побуждений.
Вот совсем не вижу противоречий.
Думаю ЕСПЧ вам тупому это разъяснит через несколько лет по иску Михо к шоколадному.
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Законные действия..в отношении лица нарушевшего Закон.....
И даже особо сильно оплачиваемые адвокаты Мишки-карлосана..не смогли найти в этом нарушения Закона.....
Но ваш воспаленный мозг разумеется нашел...на то он и воспаленный мозг...
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Я же сказал - ЕСПЧ рассудит.
По мнению юристов международников у Михо ООООЧЕНЬ хорошие шансы .
По вашему мнению - и расстрел Небесной сотни - законно. Ведь приказ отдавал действующий президент и правительство. И законы 16 января - 100% ничего не нарушали.
Я же говорю, что у ВАС ненормальное извращенное урод-е отношение к реальности.
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Засуньте свое ЛИЧНОЕ мнение глубоко себе в ж-у.
Этот бред давно опровергнут ФАКТАМИ.
Если б были хоть маааленькие доказательства- МИХО не похищали б и не вывозили порошенковским (предположительно) чартером.
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Кремлевские сплетники говорят,что Плешивый повторит подвиг Ельцына,я устал ,я ухожу... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 31
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А наши эксперты - только после того, как пристроит свою партию обратно в ВР.
Иначе - стоимость недвижимости в Ростове резко взлетит.
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Ващет Витя Индюкович живёт в Барвихе рядом с братом Йосей Кабздоном... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 8839
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Черт, злой Вы, обломали ростовских риелторов.
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Если начальником РАБссии станет Ксюха Собчуха,вместо папы Пу...,ржать буду до конца жизни... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 4010
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А почему только при одном упоминании о Саакашвили у ботов соевых начинается словесная диарея? Наверняка за каждый дрист идёт двойная оплата от минстеця?
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Михо Сракашвили и его родной дядя генерал-майор ФСБ РАБссии Темур Аласания достойные клоуны Грузии..., Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 1095 один живёт в США,Другой в Голландии и тюльпаны Кокаиновые выращивает...
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Батенька - вам пора бросать принимать наркотики.
Шоколада переели наверно. Много эфедрина, но так вредит талии.....
Советую записаться к троллям Кличко - он расплачивается абонементом в спортзал.
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Ну допустим тогда, что Михо чебуреками платит.

А Юлия Владимировна тем, шо в ломбарды другие "простые украинцы" сдают шоле??? Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 6149
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Где кассовые ордера, чеки, видео, свидетельства?
Бла-бла цирк я от клоуна луцика уже наслушался.
Интересно, он собирается садить погранцов, которые помогли продажному Михо, планировавшему гос переворот в составе преступной организации?
Ну и естественно - Михо в международный розыск, и как свидетеля и как обвиняемого.
ИНТЕРПОЛ наверно от смеха в отпуск уйдет.
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Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 8034 Serg Sergeev

Советую записаться к троллям Кличко - он расплачивается абонементом в спортзал.
Где кассовые ордера, чеки, видео, свидетельства?


Тебе точно нужен опонент или ты в состоянии сам свой бред опровергать?
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Опять детсадовское "сам дурак".
Как меня от вас ватных троллей уже тошнит.
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Дмитре, флудити картинками- великого розуму не треба. Коментуйте, дискутуйте.
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Чукча не писатель, чукча рисовальщик... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 5397
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Саакашвілі просто не знав що не варто какати там де їси.
Дитя гір.
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Кондитер с 5 % рейтинга построил НовоОтссоссию в Дамбассе до Адэссы и Приднестровья, НовоСирию отказался строить...,денех нет,но вы держитесь... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 2096
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Це той що був у ;ЗАЄДУ; Кучми і суддею Конституційного Суду при Янику?
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мне пофигу любой кто будет следующим президентом Украины. я не голосовал никогда ни в ССРе дохлом,ни в Украине.
я гражданин Мира сказал Диоген,а повторил сей афоризм кажется Владимир Набоков... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 801
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Вряд ли агенту Лолита удастся смыться как индюковичу.....
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Шото у вас с отъездом Михеила Алоизовича дефицит креатива случился.
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Амеры решили прищучить Петрушкину камарилью?
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А Чего Саакашвили-Карлсон рвется в Украину? Видно за этим предметом что забыл!
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Дали тебе ОДессу подоить,тебе все мало
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Да, измельчал почитатель секты импичмента... Даже страничку ниасилили, слово барыга забывать стали, оди нраз только тут вспомнили... Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии - Цензор.НЕТ 4504
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))) На каких дебилов ето расчитано? НАБУ не занимается уголовными делами оно борется с корупцией. Я понимаю адвокатов сцикошвиля они деньги получают за то что делают но что говорить о тех кто верит в то орган по борьбе с корупцией будет заниматся уголовнимы делами что не входит в его функции.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии
 
 
 
 
 
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