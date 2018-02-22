 Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии

Соответствующее заявление защита подала в НАБУ в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ.

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"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование служебными лицами власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - сказано в заявлении адвокатов.

Ранее в четверг Р.Чернолуцкий сообщил, что Печерский районный суд Киева 22 февраля своим решением обязал полицию начать расследование по заявлению адвокатов М.Саакашвили о его похищении и незаконном выдворении из Украины.

Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.

Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.

Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.