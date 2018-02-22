 Адвокаты Саакашвили просят НАБУ расследовать действия руководства ГМС, Госпогранслужбы и Нацполиции при выдворении экс-президента Грузии

Соответствующее заявление защита подала в НАБУ в четверг, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий, передает Цензор.НЕТ.
"По нашему мнению, 12 февраля эти лица совершили уголовное преступление, просим внести в ЕРДР сведения о совершении ими такого уголовного преступления, а именно злоупотребление властью, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для себя и других лиц использование служебными лицами власти вопреки интересам службы, которое нанесло существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан. Эти лица приняли и реализовали незаконное решение о переправке через государственную границу Украины Михеила Саакашвили", - сказано в заявлении адвокатов.
Ранее в четверг Р.Чернолуцкий сообщил, что Печерский районный суд Киева 22 февраля своим решением обязал полицию начать расследование по заявлению адвокатов М.Саакашвили о его похищении и незаконном выдворении из Украины.
Напомним, 12 февраля 2018 года политик был задержан людьми в камуфляжной форме в одном из заведений Киева. Позже спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян сообщил, что лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили вернули в страну предыдущего пребывания (в Польшу. – Ред.), во время его задержания в Киеве украинские пограничники были вынуждены защищаться и применить силовую поддержку.
Пограничная служба Польши проинформировала, что М.Саакашвили принят на территории Польши на основании заявления Государственной миграционной службы Украины о реадмиссии.
Саакашвили заявил о намерениях восстанавливать свое украинское гражданство.
Запад лузеров не любит.
костьледенец с барского стола бросает.
Це для тих, хто не володіє термінологією.
Щодо ВТРАТИ громадянства:Припинення громадянства внаслідок його втрати відбувається на підставі подання органів міграційної служби, дипломатичних або консульських установ України. Для припинення громадянства України внаслідок його втрати органи міграційної служби, дипломатичні представництва або консульські установи України готують і подають:а) подання про втрату громадянства України;б) документ, що підтверджує перебування особи в громадянстві України;в) один із наступних документів (щоб багато на писати, вкажу на той, який використали):документ, який підтверджує, що особа набула громадянство України внаслідок обману, свідомого подання НЕПРАВДИВИХ відомостей або фальшивих документів
Рішення про припинення громадянства ухвалює Президент України, про що видає відповідний Указ. Датою припинення громадянства є дата видання відповідного Указу.
Всі президентські укази публікуються у відповідних засобах масової інформації. Незнання законів і підзаконних актів не звільняють від відповідальності.
Петя може і "барига", але закон дотримано. Не зрозуміло лише чому борцуни зі зрадою не знають і не хочуть знати законів.
А письма в НАБу...это письма в НАБУ......это как письма в Спортлото....
А давайте мы напишем туда...а давайте напишем сюда....и стоить это бьудет вот столько..а если сюда еще написать то вот столько.....
Вот только ни какое из этих писем ничего не меняет..и не может поменять....
И ты считаешь что до рассмотрения всех этих исков оно должно быть не прикосаемо..???
Дарагой НАБУ, прашю накозат баригу Порошэнка. Эта барига так мэня абыдэл, щто кюшат нэ магу. Атвэчаю.
М. Саакашвили
Процесс запущен...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/145053_1519304780?utm_campaign=%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3.UA&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
Презика, который их и пальцем не тронул (исключая Ефремова), который затягивает все дела против них......
Крысы побежали с тонущего корабля.
противоправные умышленные действия, направленные на тайный или открытый, либо с помощью обмана, захват человека, изъятие его из естественной микросоциальной среды, перемещение с его места жительства с последующим удержанием помимо его воли в другом месте.
Большей частью совершается из корыстных побуждений и имеет целью получение выкупа от родственников или близких к похищенному лиц, а также принуждение этих лиц к выполнению необходимых для похитителей действий.
а теперь мне бы хотелось услышать вариант ..что означает это слова в вашем...воспаленном воображении.....так сказать что ваш кипящий мозг родил...
И противоправные, и умышленные и захват и перемещение с места жительства, и удержание помимо его воли в другом месте (сегодняшний высер погранцов о 3 годах не допуска в Украину) и 100% из порошенковских корыстных побуждений.
Вот совсем не вижу противоречий.
Думаю ЕСПЧ вам тупому это разъяснит через несколько лет по иску Михо к шоколадному.
И даже особо сильно оплачиваемые адвокаты Мишки-карлосана..не смогли найти в этом нарушения Закона.....
Но ваш воспаленный мозг разумеется нашел...на то он и воспаленный мозг...
По мнению юристов международников у Михо ООООЧЕНЬ хорошие шансы .
По вашему мнению - и расстрел Небесной сотни - законно. Ведь приказ отдавал действующий президент и правительство. И законы 16 января - 100% ничего не нарушали.
Я же говорю, что у ВАС ненормальное извращенное урод-е отношение к реальности.
Этот бред давно опровергнут ФАКТАМИ.
Если б были хоть маааленькие доказательства- МИХО не похищали б и не вывозили порошенковским (предположительно) чартером.
Иначе - стоимость недвижимости в Ростове резко взлетит.
Шоколада переели наверно. Много эфедрина, но так вредит талии.....
Советую записаться к троллям Кличко - он расплачивается абонементом в спортзал.
А Юлия Владимировна тем, шо в ломбарды другие "простые украинцы" сдают шоле???
Бла-бла цирк я от клоуна луцика уже наслушался.
Интересно, он собирается садить погранцов, которые помогли продажному Михо, планировавшему гос переворот в составе преступной организации?
Ну и естественно - Михо в международный розыск, и как свидетеля и как обвиняемого.
ИНТЕРПОЛ наверно от смеха в отпуск уйдет.
Советую записаться к троллям Кличко - он расплачивается абонементом в спортзал.
Где кассовые ордера, чеки, видео, свидетельства?
Тебе точно нужен опонент или ты в состоянии сам свой бред опровергать?
Как меня от вас ватных троллей уже тошнит.
Дитя гір.
я гражданин Мира сказал Диоген,а повторил сей афоризм кажется Владимир Набоков...
их- легион...