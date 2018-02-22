 Налоговой милицией ликвидирован в Киеве конвертцентр с оборотом около 270 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.205 УК Украины установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Для прикрытия своей деятельности злоумышленники зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий, на счета которых предприятия реального сектора экономики преимущественно из г. Киева и г. Одессы перечисляли средства якобы за приобретенные товары (работы, услуги). В дальнейшем деньги снимались наличными и, вместе с поддельными первичными документами, передавались служебным лицам компаний реального сектора экономики (за исключением 10-12%, которые служили "вознаграждением" указанной группе лиц за предоставление незаконных услуг).
Общий оборот конвертационного центра составил около 270 млн грн.
На основании постановлений суда проведено 12 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, по результатам которых изъято наличными доллары США и евро в эквиваленте более 3 млн гривен, банковские карточки, печати фиктивных предприятий, компьютерную технику, мобильные телефоны, электронные носители информации, финансово-бухгалтерскую документацию и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Досудебное расследование продолжается.