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 Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник

Темпы эффективности борьбы с коррупцией в Украине могут вырасти только при условии создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит приговоры и справедливое наказание для топ-коррупционеров.

 Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 21 февраля 2018 в Киеве во время презентации исследования Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НАБУ.

Согласно исследованию, по результатам 2017 Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место в рейтинге (из 180 стран мира), улучшив свою позицию в рейтинге по сравнению с 2016 годом на 1 балл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО

"Антикоррупционное бюро было создано в апреле 2015 года, и уже в декабре того же года, после избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начало свои первые расследование. За два года в судебных инстанциях оказались более 100 дел от НАБУ и САП. Однако, к сожалению, эти дела судами почти не рассматриваются. Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна", - отметил Артем Сытник.

По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году, Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

Также читайте: Или в 2018 году появится Антикоррупционный суд, или Украина подтвердит, что политической воли в борьбе с коррупцией у нас нет: это будет тестом для нашей власти, - Сытник. ВИДЕО

Во время мероприятия были представлены рекомендации Transparency International для усиления борьбы с коррупцией в Украине. В частности, эксперты советуют как можно быстрее запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, а также предоставить право на автономное прослушивания НАБУ".

Справка: Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - исследование антикоррупционной сети Transparency International с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории.

CPI 2017 опирается на 13 источников данных из 12 независимых учреждений, специализирующихся на анализе управления и бизнес-климата.

Также читайте: Для Украины борьба с коррупцией не менее важна, чем противодействие агрессии РФ, - замгоссекретаря США Салливан

Источник: https://censor.net.ua/n3052031
 
 
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Прошу прощения,но по какой темп идёт речь ??? Без создания Антикоррупционного суда роста темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник - Цензор.НЕТ 3544
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Темп роста... Ну, или рост темпа - без разницы... Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник - Цензор.НЕТ 6168
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Я Темп выкинул в 1987 году. Но мой рост почему-то не вырос.
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а ты его пробовал поливать...?)\так от и не бурчи...\
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Я ходил к нему на свиданку, но у него кто-то вытащил медь.
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А остальные суды оставим коррупционными.
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"Остальные суды" станут "антикоррупционными" только после приговоров Антикоррупционного суда. Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник - Цензор.НЕТ 7791
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Рост??? О чем он? Может следует вести речь о начале борьбы как таковой?
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темпы роста можно было бы и не увеличивать, но хотелось бы уже хоть какого то темпа посадок
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Только суд Линча все остальное шоколадная демагогия
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Сытник фантазёр. Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник - Цензор.НЕТ 9841 Какие "ТЕМПЫ РОСТА (!!!) БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (!!!)" ????????

"Темп роста" нуля = нулю! Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник - Цензор.НЕТ 9841
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Блин...Без мата тут и не прокоментируешь...
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Що я думаю про НАБУ…
Наболіло…
Здається, я нарешті зрозумів, нащо той "анти-корупційний суд" для гуртка "анти-корупціонерів", непогана "кормушка", це такий "бізнес-проект ", альтернатива грантам…
Садити тільки тих, хто не зможе "індульгенцію" заплатити, та політичних опонентів. Так, як Міхуйло зробив в Грузії.Чому я прийшов до цього висновку, бо вже зараз вНайєм майже прямим текстом на всю країну оголосив з таким натяком, що поки не буде нашого суду, ніхто з корупціонерів сидіти не буде.
Ну, і ще. Скандал з пані Борщ, за яку рік тому пукан рвали ті самі "анти-корупціонери", а вона зараз… "вільнула хвостом" і попливла на "рибниє мєста", тобто захищать Оніщенка та явно не за безплатно.
Так от. Такі "борщі" саме по їхньому "бізнес-плану" і повинні прикривати їхні оборудки за немаленький "гешефт".
А все почалося 2 роки тому з "сірожиним піроженим".
Ну, і згадайте, хто і чия людина насправді керує НАБУ, і це не Сцитник, бо знаходиться весь час в "сумракє" і на "світло" майже не вилазить .
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А если попробовать подать результаты расследования в обычный суд? Или нужны свои судьи?
Но тогда это будет расцениваться как расправа. В каких еще странах есть специализированный антикоррупционный суд? В США и Канаде, насколько я знаю, нет.
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В Кении и Уганде. Не вижу причин, почему Украина не может последовать за Кенией и Угандой. Такая же ...опа.
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какими темпами вам бы зарплату выдавали... и премии с доплатами...
по результатам - зарплата... сдельщина короче
а нет результата - должен государству, за то что ты в тепле сидел и в чистый туалет ходил...
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т.е. тот отрицательный темп, который он демонстрирует ещё и увеличится от этого?
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какой там рост темпа-при нулевых результатах практически
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НАБУ больше на пошуметь нацелены, как говорится главное красивая игра, а не конечный результат.
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Борьба с коррупцией?Вы предлагаете всю верхушку пересажать?Здрасте!А кто же деньги на Сейшелы и Мальдивы поставлять будет?
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На мій превеликий жаль, Украна майе втратила шанс стати Європейською країною. В президента була дуже сильна підтримка народу після майдану. Якщо б він навів жорсткою рукою порядок серед олігархів та своїх , тепер вже кращих ддрузів корупціонерів - ситуацію можна було зламати. Буваю в багатьох комерційних організаціях и бачу, що пішов відкат - з середини 2017 року почали знову брати донецьких на ключові посади, ура-патріотізм почав вщухати, ті підприємства, які вивели зарплатню зараз втрачають кадри - купівельна спроможність падає а зарплату втримати не можуть. Це, хлопці та дівчата початок кінця, коллапс економіки. Виправити це можуть лише генії! Але де їх взяти, коли в країні залишилися або старухенції, які бивуть за здачу квартир іноземцям-африканцям та китайцям, або ледарі перекупи
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У нас парламентская республика. Власть находится в руках Верховной Рады (не ржать) и кабинета министров утверждённого Радой. Майдан и стоял за ограничение полномочий президента. А президент гарант исполнения конституции.
Завтра, после обеда, Рада приймет закон шо свыше 200 баксов уже не взятка, и после преодоления вето с этим жить будем.

Якщо б він навів жорсткою рукою порядок - это расстрелять Раду из танков?
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Ну так Лола ж пообіцяв, що до осені може бути створений цей суд. Може бути.
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А мне кажется возможно-
3,14здеть судей,прокуроров,чиновников и
все наладится.
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Пока воры будут возглавлять борьбу сами с собой, невозможно ничего. Хрен вам , а не антикоррупционный суд - более гениальной системы расправы с неугодными не придумаешь, поэтому вы о ней и мечтаете. Лучше бы ты рассказал нам сколько в месяц стабильно матиос со товарищами заносит, чтобы народ сразу понял - нельзя такому быдлу давать новые возможности для наживы.
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Нужно отменить для коррупционеров все виды наказаний кроме пожизненного срока с конфискацией ! И тогда у судей не будет выбора либо садить либо сидеть !
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Суды судами, а с некоторыми олигархами у НАБУ не сложилось. Где по Фирташу расследование или хоть упоминание, зато Интер делает пиар НАБУ, настораживает такое.
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Хаха не знала, что вообще существуют какие-то темпы. Простой народ ощутил только повышение цен для содержания этих всех антикор органов
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