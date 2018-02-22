 Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 21 февраля 2018 в Киеве во время презентации исследования Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НАБУ.
Согласно исследованию, по результатам 2017 Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место в рейтинге (из 180 стран мира), улучшив свою позицию в рейтинге по сравнению с 2016 годом на 1 балл.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина заняла 130 позицию из 180 в Индексе восприятия коррупции, - Transparency International. ВИДЕО
По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году, Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге "Индекс восприятия коррупции".
Во время мероприятия были представлены рекомендации Transparency International для усиления борьбы с коррупцией в Украине. В частности, эксперты советуют как можно быстрее запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, а также предоставить право на автономное прослушивания НАБУ".
Справка: Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - исследование антикоррупционной сети Transparency International с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории.
CPI 2017 опирается на 13 источников данных из 12 независимых учреждений, специализирующихся на анализе управления и бизнес-климата.
"Темп роста" нуля = нулю!
Наболіло…
Здається, я нарешті зрозумів, нащо той "анти-корупційний суд" для гуртка "анти-корупціонерів", непогана "кормушка", це такий "бізнес-проект ", альтернатива грантам…
Садити тільки тих, хто не зможе "індульгенцію" заплатити, та політичних опонентів. Так, як Міхуйло зробив в Грузії.Чому я прийшов до цього висновку, бо вже зараз вНайєм майже прямим текстом на всю країну оголосив з таким натяком, що поки не буде нашого суду, ніхто з корупціонерів сидіти не буде.
Ну, і ще. Скандал з пані Борщ, за яку рік тому пукан рвали ті самі "анти-корупціонери", а вона зараз… "вільнула хвостом" і попливла на "рибниє мєста", тобто захищать Оніщенка та явно не за безплатно.
Так от. Такі "борщі" саме по їхньому "бізнес-плану" і повинні прикривати їхні оборудки за немаленький "гешефт".
А все почалося 2 роки тому з "сірожиним піроженим".
Ну, і згадайте, хто і чия людина насправді керує НАБУ, і це не Сцитник, бо знаходиться весь час в "сумракє" і на "світло" майже не вилазить .
Но тогда это будет расцениваться как расправа. В каких еще странах есть специализированный антикоррупционный суд? В США и Канаде, насколько я знаю, нет.
по результатам - зарплата... сдельщина короче
а нет результата - должен государству, за то что ты в тепле сидел и в чистый туалет ходил...
Завтра, после обеда, Рада приймет закон шо свыше 200 баксов уже не взятка, и после преодоления вето с этим жить будем.
Якщо б він навів жорсткою рукою порядок - это расстрелять Раду из танков?
3,14здеть судей,прокуроров,чиновников и
все наладится.