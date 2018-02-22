 Без создания Антикоррупционного суда рост темпа борьбы с коррупцией невозможен, - Сытник

Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник 21 февраля 2018 в Киеве во время презентации исследования Transparency International "Индекс восприятия коррупции" (CPI) за 2017 год, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе НАБУ.

Согласно исследованию, по результатам 2017 Украина получила 30 баллов из 100 возможных и заняла 130 место в рейтинге (из 180 стран мира), улучшив свою позицию в рейтинге по сравнению с 2016 годом на 1 балл.

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"Антикоррупционное бюро было создано в апреле 2015 года, и уже в декабре того же года, после избрания руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, начало свои первые расследование. За два года в судебных инстанциях оказались более 100 дел от НАБУ и САП. Однако, к сожалению, эти дела судами почти не рассматриваются. Убежден, без создания Антикоррупционного суда, который сможет вынести справедливые решения по делам о топ-коррупционеров, дальнейшая борьба с коррупцией невозможна", - отметил Артем Сытник.

По его словам, при условии создания и начала работы Антикоррупционного суда уже в 2018 году, Украина смогла бы значительно улучшить свои позиции в рейтинге "Индекс восприятия коррупции".

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Во время мероприятия были представлены рекомендации Transparency International для усиления борьбы с коррупцией в Украине. В частности, эксперты советуют как можно быстрее запустить Антикоррупционный суд и продолжить судебную реформу, а также предоставить право на автономное прослушивания НАБУ".

Справка: Индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, СРИ) - исследование антикоррупционной сети Transparency International с 1995 года. Индекс представляет собой оценку от 0 (очень высокий уровень коррупции) до 100 (очень низкий уровень коррупции) и указывает на уровень восприятия коррупции в государственном секторе страны или территории.

CPI 2017 опирается на 13 источников данных из 12 независимых учреждений, специализирующихся на анализе управления и бизнес-климата.

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