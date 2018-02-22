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 Политика Украины
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Все про:граница (2969) Евросоюз (11703) ГФС (2453) пункт пропуска (361) Ионова (1)

 Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов

Прекращение финансирования со стороны ЕС проектов по модернизации КПВВ на западной границе Украины произошло по вине ГФС, и служит негативным сигналом для западных партнеров.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала замглавы парламентского Комитета по евроинтеграции Мария Ионова (БПП).

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"Они прекратили данное сотрудничество, потому что ГФС вовремя не предоставила необходимую документацию на те пункты пропуска, которые должны быть переоснащены. Это стандартная практика для всех стран – если дедлайн исчерпан, то по конкретным проектам прекращается помощь. Катастрофы не произошло, но это очередной сигнал нашим европейским партнерам о том, что мы не можем справиться с помощью, которую нам дают. И это эффект домино", - считает она.

По мнению Ионовой, виновником в ситуация является Государственная фискальная служба:

"Это абсолютная халатность со стороны ГФС, потому что необходимая документация не была подготовлена вовремя. Чтобы таких случаев не было в будущем, хотелось бы видеть, кто был ответственным лицом по данному направлению. Он должен нести ответственность. Иначе мы не продвинемся вперед. Возможно, были законодательные преграды для подготовки этой документации. Но мы как Комитет ни разу не получали письма от правительства с инициативой корректирования каких-то законодательных актов по этому поводу

Сфера адаптации украинского законодательства к праву ЕС в части таможенной политики попросту провалена. Мы поднимаем этот вопрос на всех уровнях. Мы ожидаем рассмотрения нашего законопроекта о трансграничном сотрудничестве, и такие новости вовсе не идут на пользу. Мы планировали заседание в рамках Минфин-ГФС, чтобы обсудить обязательства Украины в данной сфере согласно соглашению об ассоциации".

Ионова подчеркнула важность для Украины процесса модернизации пунктов пропуска на западной границе.

"Вопрос пограничных КПВВ очень долго стоит на повестке дня, - отметила политик. - Для нас эти пограничные КПП, их техническое оснащение очень важны. За 3,5 года по нашим обязательствам мы не приняли ни одной директивы в секторе транспорта. Это 8 законопроектов.

Экспорт в ЕС у нас растет, но мы скоро будет не в состоянии этот экспорт перевезти. Очень хотелось бы говорить об увеличении квот. Но, простите, как и через что перевозить? Необходимо много новой техники и функционала".

Также Ионова сообщила, что сейчас между Украиной и ЕС происходят консультации в данном вопросе.

"Насколько я знаю, сейчас происходят совещания между европейской и украинской стороной по этому вопросу", - подытожила она.

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Напомним, 22 февраля Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о том. что Европейский Союз может закрыть проекты по модернизации шести пограничных контрольных пунктов с Украиной из-за того, что Государственная фискальная служба не выполнила взятых на себя обязательств.

Вчера, 21 февраля, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что в реализации проекта ЕС, предусматривающего модернизацию 6 пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности.

Источник: https://censor.net.ua/n3052030
 
 
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нононо!!! не всякому дано побачити у цій хитромудрій схемі одну зі 144 реформ, будьте уважніші.
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Ну что вы! Это по- вашему 'халатность', а по- соевому - Это 185 ая перемога!
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А теперь рассмеши нас- расскажи, КТО И КАК ответит за эту "халатность"???
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Та ей самой смешно, судя по фотографии.
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главу ГФС и так судят по надуманному делу.
Может виноват НАБУ который ставит палки в колеса?
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та не,"пиндосы" с "гейропейцами" виноваты.
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И рептилоиды с Набиру. Но никоим образом не ворье во владе - те уж точно ангелы Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов - Цензор.НЕТ 5233
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ангелов нет. Человек с тех пор как съел яблоко с дерева познания - грешен.
Но грешны все, и ты.
А не так что ты дартаньян, а вокруг ананасы.
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Ты это Пэдре расскажи,про Д'Артаньяна.
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Это ты на петю гонишь а не он на тебя.
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Угу,ведь это не я взял курс на северо-восток. Мне как раз на Западе вполне комфортно.
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нахрена ЕС модернизировать украинские КПП.,если рошен так реформирует Украину по плану куйла.что в скором времени отменят для украинцев и безвиз....?
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Не, они не косорукие. Просто там специфическая заточка..
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тоесть дентги не украли.

Слишком тщательно готовились.

Еще бы, если вместо того чтобы работать ГФС вынуждена отгавкиваться от НАБУ
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А что запоет завтра Мария Ионнова..когда выясчнится что ни какого сворачивания проектов нет...??
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http://www.dw.com/uk/%D1%94%D1%81-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%96%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%96%D0%B2-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96/a-42696830
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DW фрицовская сворачивание тоже ужо подтвердила Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов - Цензор.НЕТ 7584
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И как всегда нет крайнего. Никого даже не накажут!
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У нас наказывают за воровство а не за бездействие
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так если НАБУ засудить пытается Насирова за выполнение должностных инструкций - что по вашему будут делать чиновники?
Правильно, ничего. Перекидывать ответственность и ничего не согласовывать.
Вот так вот у нас НАБУ плодит бюрократию.
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не смеши. Наисрове клейма негде ставить за воровство. За одну не поданную декларацию дома в Лондоне можно давать 10 лет строгого.
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о да.. Страшное преступление..
А сколько ж столетий положено Шабунину за недекларирование земельного участка?
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запугали то ГФС они теперь пукнуть вслух боятся.
Обратная сторона "борьбы с коррупцией"

Не хочешь чтобы набу посадило - просто НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙ
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они кроме как воровать ничего не умеют делать
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Так может тогда НАБУ само и документацию сделают? Они ж все умеют
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у НАБУ другая работа. Сажать таких как ворюга Насиров.
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ну вот имеем результат борьбы с коррупцией. Деньги просрали.
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А це тут яким боком?! Хто всрався? Невістка?
До речі, проект розпочався ще ЗАДОВГО ДО ТОГО, коли те саме НАБУ взагалі виникло.
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Не красти, а грабувати. Чим страшна наша податкова система, так тим, що це система узаконеного рекету і бандитського розбою. І, до речі, сьогодні на керівних посадах в ній багато тих, хто в 90-х займались примітивним бандитським рекетом і розбоєм, або просто катали кульки.
Вони не мають абсолютно ніякої відповідальності ні перед суспільством, ні перед законом. така собі держава в державі. Тому в них таке відношення до всього, навіть до таких міжнародних проектів. Їм просто все то пофіг. В них свої справи.
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Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации Источник: https://censor.net.ua/n3052030
это называется "ничего не делай" Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов - Цензор.НЕТ 9739
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Ні, якщо в податківців сперли? Ну це вже повний пісець...
Самому не смішно від того, що ти тут верзеш?
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ГФС обвиняюти в том что они не подготовили документы к новым деньгам.
А тратят деньги другие
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для особо одарённых выделяю: Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков Источник: https://censor.net.ua/n3052030
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та да, в ЕС под определение "местные чиновники" может и КМУ попасть, может ещё что-то... а может и все сразу - вместе взятые
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Да, да. Для ГФС Насрилова- "Ничего не делай" = "Ничего не воруй"!
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Это не халатность с саботаж и подрыв гос устроя, иными словами вражеские действия против Украины со стороны чиновников ГФС.
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Украина - страна коррупции и воровства .
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какой дурак додумался фискальной службе поручить что-то делать? Он из всех действий арифметики умеют только отнимать и делить.
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Нормально так, за 3 года неудосужились предоставить документацию, за что чинуши получают немаленькую зарплату непонятно.
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Все ясно як Божий день, ГФС справами де нема навару/відкату не займається. Це у них в генотипу прописано. Вони по-іншому фізіологічно не можуть.
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Это представитель коалиции БПП и НФ - можете его даже расстрелять))) Но это оценка эффективности работы КМУ и Президента лично.
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А шо это сегодня только два соебота защищают "честь и достоинство" насралова? Неужели у дрыщатиков сегодня выходной?
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еще один пример безответственности чинушек при нанесении ущерба стране на 30 млн евро
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На всех не хватает... Пока только для себя любимых. Правительство все таки. Сидят на кране. Все на нем и заканчивается. Парадокс Украины- из двух труб вливается , а выливаться не чему. Все в кране.
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Вот интересно - они обеспокоены свёртыванием финансирования, а отсутствием строительства - нет.
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Просто надо было завысить стоимость в несколько раз и предложить откат гфс.
И всё было бы освоено.
А зазря хто ж будет корячиться
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Тупые европейцы. Жалеют народные бабки, как свои. Барыги их не поймут никогда. Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов - Цензор.НЕТ 3321
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов
 
 
 
 
 
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