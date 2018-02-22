 Это абсолютная халатность со стороны ГФС, - Ионова о сворачивании финансирования пограничных проектов

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказала замглавы парламентского Комитета по евроинтеграции Мария Ионова (БПП).

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"Они прекратили данное сотрудничество, потому что ГФС вовремя не предоставила необходимую документацию на те пункты пропуска, которые должны быть переоснащены. Это стандартная практика для всех стран – если дедлайн исчерпан, то по конкретным проектам прекращается помощь. Катастрофы не произошло, но это очередной сигнал нашим европейским партнерам о том, что мы не можем справиться с помощью, которую нам дают. И это эффект домино", - считает она.

По мнению Ионовой, виновником в ситуация является Государственная фискальная служба:

"Это абсолютная халатность со стороны ГФС, потому что необходимая документация не была подготовлена вовремя. Чтобы таких случаев не было в будущем, хотелось бы видеть, кто был ответственным лицом по данному направлению. Он должен нести ответственность. Иначе мы не продвинемся вперед. Возможно, были законодательные преграды для подготовки этой документации. Но мы как Комитет ни разу не получали письма от правительства с инициативой корректирования каких-то законодательных актов по этому поводу

Сфера адаптации украинского законодательства к праву ЕС в части таможенной политики попросту провалена. Мы поднимаем этот вопрос на всех уровнях. Мы ожидаем рассмотрения нашего законопроекта о трансграничном сотрудничестве, и такие новости вовсе не идут на пользу. Мы планировали заседание в рамках Минфин-ГФС, чтобы обсудить обязательства Украины в данной сфере согласно соглашению об ассоциации".

Ионова подчеркнула важность для Украины процесса модернизации пунктов пропуска на западной границе.

"Вопрос пограничных КПВВ очень долго стоит на повестке дня, - отметила политик. - Для нас эти пограничные КПП, их техническое оснащение очень важны. За 3,5 года по нашим обязательствам мы не приняли ни одной директивы в секторе транспорта. Это 8 законопроектов.

Экспорт в ЕС у нас растет, но мы скоро будет не в состоянии этот экспорт перевезти. Очень хотелось бы говорить об увеличении квот. Но, простите, как и через что перевозить? Необходимо много новой техники и функционала".

Также Ионова сообщила, что сейчас между Украиной и ЕС происходят консультации в данном вопросе.

"Насколько я знаю, сейчас происходят совещания между европейской и украинской стороной по этому вопросу", - подытожила она.

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Напомним, 22 февраля Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о том. что Европейский Союз может закрыть проекты по модернизации шести пограничных контрольных пунктов с Украиной из-за того, что Государственная фискальная служба не выполнила взятых на себя обязательств.

Вчера, 21 февраля, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что в реализации проекта ЕС, предусматривающего модернизацию 6 пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности.