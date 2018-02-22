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 Журналист Наталья Нагорная написала книгу "Вернуться с войны". ФОТОрепортаж

Автор отметила, что почти все истории в том или ином виде происходили на самом деле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Я хочу вас начать знакомить с книжкой, которую я - так получилось - написала и нарисовала. Называется - "Вернуться с войны". Она не совсем о войне. Мне хотелось, чтобы она была совсем не про войну, но не получилось. Почти все истории в том или ином виде происходили на самом деле. Там нет пафоса, там нет героизма, но там люди, которые очень сильно любят друг друга. Это история одной украинской семьи – Саши, ее папы, мамы и, конечно же, кота Сопуна.", - сообщила автор книги.

"Спасибо всем тем, кто уже сделал так много, чтобы книга "Вернуться с войны" увидела свет. Спасибо тем, кто предлагал мне помощь, информационную поддержку и хороших издателей! Мы общаемся, мы обязательно ее издадим. я убеждена. Пока же я хочу познакомить вас с главным героем. Его зовут Саша. Он вернулся с войны. И ему, ох, поверьте мне, как нелегко. Я не буду рассказывать вам много. Саша сам вам все расскажет, когда книга выйдет в печать. Вы не думайте, что он какой-то там супергерой. Хотя его дочь Саня со мной бы точно не согласилась", - написала Нагорная.

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Также она опубликовала отрывок текста и иллюстрации из будущей книги:

"Ночі на шахті я згадую найчастіше. Мабуть, тому, що вугляний пил із ніздрів та шкіри відмити найскладніше. Холодно весь час, і з носа течуть чорні шмарклі.
Коли ти смієшся поруч із стовбуром шахти, то твій сміх розлітається луною.
Ми кидали у стовбур камінці і рахували, через скільки секунд ляпне.
Я збирав шматки вугілля і малював.
Я – наче первісна людина, яка малює на стінах.
Далека людино майбутнього, прочитай нашу історію.
Ось наші танки йдуть в бій, ось кулі летять повз нас, ось наші діти ростуть без нас, ось наші дружини кохають інших, ось ми знову живі. Ось мій дім. Ось мій кіт. Ось мій останній друг. Ось мій вчорашній хліб. Ось я. Я був тут. Я воював і малював. І, бачить сліпий бог, я всього цього не хотів."

Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 01
Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 02
Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 03
Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 04
Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 05

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Журналист Наталья Нагорная написала книгу Вернуться с войны 06

Источник: https://censor.net.ua/n3052024
 
 
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Будуть в Україні і книги , і фільми про цю війну України з віроломними кацапами-каїнами, котру чомусь називає влада АТО.. І герої будуть увіковічені, і зрадники та торгівці на крові захисників України - також не будуть забуті..
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Росіяни не визнають війни. А ми не настільки дурні щоб війну їм оголошувати. Так що російські солдатики є терористами.
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Ну,если защищали аєропорт,то о войне. Если не совсем о войне,то автор смягчает краски трагической действительности. Написать книгу о тех событиях может только участник - киборг.в противном случае это будет как минимум недостоверно.
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Страна -террорист кацапстан:сама набирает бандитов из своих граждан сама их финансирует и вооружает и сама от них официально отказывается.Бен -ладен просто святой на фоне кремлевских нквдшников
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Это конечно лирика,правда страшней.
Ну хотя бы один участник опубликовал мемуары.
Ну не напечатают.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЖурналист Наталья Нагорная написала книгу "Вернуться с войны". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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