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 Наемники обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Луганского и Новотроицкого, - штаб АТО

С начала суток зафиксировано 10 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского. 

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.

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На Донецком направлении захватчики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.

Источник: https://censor.net.ua/n3052022
 
 
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Где массовый ответ из всего,что есть под рукой?!
Или опять по партнерам нельзя-с?!
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І жодного слова про вогонь у відповідь.. Не розумію ні штаб АТО, ні службу мінстеця.. На який результат в суспільстві вони очікують, оприлюднюючи такі зведення з фронту?
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очікують припинення спротиву зовнішній агресії та внутрішній окупації..
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Леонид - Цензор это не новостной сайт\как таковой...\, Цензор это площадка для обсуждений новости которую найдёт редактор по своему усмотрению...
есть ресурсы на которых казломордые орут что ВСУ не прекращает обстрелов ни днём ни ночью...\но это третья сила...\
а так наши не стреляют...)
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Ісландія, я не хочу читати ресурси козломордих.. Це все одно, як при бомбардуванні Люфтваффе Лондона не слухати ВВС а слухати пана геббельса.. Я хочу отримувати український інформаційний продукт.. Де він? Недоопрацьовує стець.. Не туди куди треба, направлені ресурси стеця.. Щиро говорю тобі, відверто.. І ти мене знаєш,і я тебе знаю..
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Леонид - я тоже самое хочу что и ты, так что мы понимаем друг друга...
я, как и ты, не понимаю почему нам не дают эту информацию...
только изредка дозированно дают информацию от имформнапалма - и только...
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Ісландія - і я ж про те саме, що й ти.. Може не завжди такими словами як говориш ти, але дуже близько.. Бачиш - і з "зрадофілом та агентом крембля" можна мати спільну думку.. Ми просто українці, як "агенти" так і "свідки перемог".. Це основне, все інше - від лукавого.. Я тебе давно знаю, і поважаю тут на форумі , Ісландія.. Хоч не завжди згоден з твоїми думками.. Радий сьогоднішньому з тобою спілкуванню. Щиро радий..
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спасибо Леонид - я тоже уважаю твои убеждения, и не скажу что я с ними не согласен...
просто мы желаем одного и того же Украине - мира и процветания...
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Дякую за відверту і корисну розмову.. Щиро дякую.. Щасти тобі у всьому !
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спасибо Леонид, тебе тоже всего наилучшего, и Украине, и нам Украинцам...!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Луганского и Новотроицкого, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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