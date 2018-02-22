 Наемники обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Луганского и Новотроицкого, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.

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На Донецком направлении захватчики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.