 Наемники обстреляли из минометов позиции ВСУ возле Луганского и Новотроицкого, - штаб АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Луганского. Несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались в районе Крымского.
Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наши позиции вблизи Зайцево и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов - неподалеку Гладосово и Лозового.
На Донецком направлении захватчики применили 120-ти и 82-мм минометы у Новотроицкого.
Или опять по партнерам нельзя-с?!
есть ресурсы на которых казломордые орут что ВСУ не прекращает обстрелов ни днём ни ночью...\но это третья сила...\
а так наши не стреляют...)
я, как и ты, не понимаю почему нам не дают эту информацию...
только изредка дозированно дают информацию от имформнапалма - и только...
просто мы желаем одного и того же Украине - мира и процветания...