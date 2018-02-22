 Исследование о танкистах доказывает, что "ЧВК Вагнера" финансируется армией России, - группа "InformNapalm"

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире Радио Донбас.Реалии, проекта Радио Свобода, сказал спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук.
"Ни одна частная военная компания в мире не имеет на вооружении танков и высококвалифицированных танкистов. Это нонсенс. Это является прямым доказательством того, что "ЧВК Вагнера" полностью финансируется, экипируется и получает вооружение со складов российской армии", - отметил Макарук.
Исследовательские сообщества InformNapalm, "Ихтамнет_м0209" и Ukrainian Cyber Alliance 22 февраля опубликовали исследование о 26 российских танкистах, служивших в частной военной компании Вагнера.
"У всех наемников были зафиксированы значки Вагнера с надписью "М" и далее 4-значный номер", - сказал Михаил Макарук.
Расследователи отмечают, что пока не удалось установить, кто из них конкретно участвовал в боях под Дейр-эз-Зор (Сирия), но часть этих людей точно была на Донбассе. В профилях танкистов в социальных сетях является геотеги Снежного, Донецкого и Луганского аэропорта, а один с военных, наводчик танковой роте Дмитрий Авдеенко, говорится в исследовании, был награжден медалью "За отвагу" за подписью президента России Владимира Путина.
В своем профиле танкист написал, что это медаль "за аэропорт", а также разместил видео с подписью "Как наш батальон шел брать аэропорт Луганск".
Надпись "М" скорее всего означает "Мудак"...и далее порядковый номер оного....
https://www.youtube.com/watch?v=sCopXHBwwWo
А в принципе зачем..?? Вкус галстука от расстояния от передовой не меняется....
Углеводородину.
Бууза представляет из себя фарш, смешанный с внутренним жиром, уложенный в кусочки теста. Блюдо это очень калорийной, но буряты очень гордятся им и никогда не променяют ни на что другое. Готовиться очень просто - живога бурята помещают в Т-72 ( если нет такового то можно и БТР) и затем танк подбивается и горит. Говорят, что кабздон бааальшой любитель буузы!
в смехдержаве где официально нет ЧВК- ЧВК оказывается все-таки финансируется самой смехдержавой
Гибридная война России: Опыт Украины для стран Балтии.
В ходе «гибридных» конфликтов на территории пост-советского пространства руководство Российской Федерации ставит перед собой ряд целей, в совокупности представляющих собой проект создания так называемого «русского мира»
Проект «русского мира» представляет собой своего рода «матрешку» или «луковицу», центром которой является Кремль, а далее расположен ряд «концентрических кругов», соответствующих разным степеням контроля над ситуацией российским военно-политическим руководством.
В первом круге «матрешки русского мира» располагается сама Российская Федерация, контроль над которой в течение последних 16 лет правления Владимира Путина приобретал все более тотальный и авторитарный характер. Для территории РФ в проекте «русского мира» предусмотрена консервация на неоеделенно длительное время (в идеале - навсегда) прямого «ручного» управления Кремлем (так называемая «вертикаль власти») с полной ликвидациенститутов гражданского общества, независимых медиа, с формальной имитацией выборных процедур при реально авторитарном характере управления и отсутствие альтернатив действующей власти, с постоянным действием аппарата государственной идеологической пропаганды (заменяющим независимые медиа), и сохранение ресурсно-ориентированного характера экономики с полной зависимостью бизнеса от государства. Данная цель уже достигнута Кремлем практически полностью.
Следующий круг «русского мира» представляют собой независимые государства, ранее бывшие союзными республиками СССР. Для них предусмотрено постепенное достижение столь же полного контроля со стороны Кремля, какое уже достигнуто для территории РФ. При формальном сохранении статуса «независимых государств» проект «русского мира» предполагает установление в этих государствах полностью подконтрольных России марионеточных режимов и постепенную утрату этими государствами всех признаков суверенитета, кроме герба, флага и гимна.
Следует понимать, что целью РФ относительно постсоветского пространства является не просто устаное марионеточных пророссийских режимов, содействующих осуществлению внешнеполитического курса Кремля и самостоятельно контролирующих ситуацию внутри своей страны. Такие режимы рассматриваются только как переходный этап, необходимый для установления полноценного контроля РФ над постсоветскими странами. В концепции «русского мира» Кремль не полагается на «союзников», конечной целью является установление полного прямого контроля властей РФ над постсоветскими странами.
Последовательность интеграции ранее независимого государства в «русский мир» предполагает (после установления в стране марионеточного пророссийского режима) целый ряд внутриполитических трансформаций и внешнеполитических шагов, которые в целом должны сделать невозможным выход страны из орбиты влияния «русского мира» независимо от желания местных властей. Таким образом, пророссийский марионеточный режим должен постепенно передать практически все свои функции напрямую Кремлю или контролируемым Кремлем российским корпорациям и институтам и в итоге сохранить за собой только декоративную функцию, подобную функции «властей» автономных образований в составе РФ.
Во внутренней политике от пророссийского режима власти РФ требуют максимального сворачивания всех демократических институтов, установления контроля над медиа, ликвидации антироссийской оппозиции и демонстрации полноты своего контроля над ситуацией в стране. При этом РФ
при публичной поддержке пророссийского режима неофициально максимально способствует его международной изоляции как «диктаторского» и «недемократичного», что делает ориентацию на Кремль практически безальтернативным выбором для данного режима. Успешность такой политики мы можем хорошо видеть на примерах Беларуси и Армении.
Во внешней политике от марионеточного режима будет требоваться подписание с РФ целого ряда военно-политических и торгово-экономических глашений, которые де-факто означают интеграцию страны в состав РФ: создание единой таможенной системы (альтернативной единому рынку ЕС), единой оборонной системы (альтернативы блоку НАТО), базирование в стране российских войск, в перспективе введение единой валюты. Согласно плану «русского мира», такая степень интеграции предусмотрена для всех постсоветских государств без исключения.
Было бы ошибкой считать, что при достижении такой степени интеграции РФ предполагает сохранение первоначальной роли пророссийского марионеточного режима. Напротив, для сохранения стабильности контроля РФ над интегрированной страной предполагается постепенная передача контроля над отдельными сферами жизни интегрированной страны от местного марионеточного режима напрямую в Россию. Принципиальным новшеством проекта «русского мира» в его современном виде по сравнению с рядом предыдущих проектов установления имперского контроля РФ над другими странами является большое внимание уставлению не только «вертикального» контроля, но и контроля «горизонтального», при котором целые сферы жизни страны-сателлита выводятся из-под контроля местного марионеточного режима и напрямую интегрируются с соответствующей отраслью России. В этом смысле проект «русского мира» в большей степени схож не с относительно недавними политическими проектами установления прозападных либо просоветских режимов в постколониальных странах «третьего мира», а с более давней сталинской практикой «советизации» завоеванных государств. Прежде всего, при контроле государства над медиа так называемая «свобода» медиа-пространства имитируется за счет прямого вещания в стране российских медиа (при недопуске в медиапространство оппозиции и западных медиа) и за счет скупки российскими медиа-холдингами медиаактивов в стране-сателлите. Кроме того, в государстве-сателлите осуществляется интегрирование и прямое управление из РФ банковским капиталом и крупной промышленностью, реализуются под видом «развития этнических меньшинств» проекты в сфере образования, предполагающие массовое насаждение русского языка прежде всего как «языка успеха», «языка современного мира» и т. п. в противопоставление местным «провинциальным» и «отсталым», «бытовым» языкам. Под предлогом «европейской практики защиты языков и культуры меньшинств» навязывается установление в государстве-сателлите официального двуязычия, при котором русский язык формально становится вторым государственным, после чего превосходство России в медиа-сфере быстро приводит к фактическому вытеснению местного языка из большинства сфер употребления и замене его русским (примерами успешности такой языковой политики могут служить Республика Беларусь и Автономная Республика Крым в Украине, а также непризнанная «Приднестровская Молдавская Республика»)
Для создания противовеса местному сателлитному правительству формируется еще более зависимая от Москвы оппозиция, которая в любой момент может быть противопоставлена действующему режиму в случае его недостаточной «верности» Москве и «сговорчивости» и которая обеспечивает одновременно две функции - имитацию сохранения демократии и дополнительное средство давления Кремля на местных марионеток. В то же время антироссийская оппозиция максимально элиминируется из политикума страны, вплоть до физического устранения.
Наконец, важной частью «горизонтального» контроля является установление прямого, «через голову» местного марионеточного режима, контроля над армией и спецслужбами государства-сателлита. Для этого осуществляется массовая вербовка офицерского состава армии и служб безопасности в качестве информаторов и агентов влияния российских ФСБ (Федеральн служба безопасности Российской Федерации) и ГРУ. Прежде всего, такая вербовка происходит через их вовлечение в коррупционные схемы с последующим шантажом со стороны спецслужб РФ в сочетании с помощью в продвижении по службе - вплоть до занятия такими агентами влияния всех или большинства ключевых должностей в армиях и спецслужбах стран-сателлитов. Сам по себе такой метод не является новым, он хорошо проверен в течение всего 20 века и намного ранее, однако масштаб его использования в ходе построения «русского мира» превосходит все ранее известное: речь идет не о построении традиционной агентурной сети в чужих армиях или спецслужбах, а о полном замещении позиций в руководстве армии и спецслужб людьми, напрямую зависящими от спецслужб РФ, то есть фактически о переходе контроля над армией и спецслужбами от марионеточного пророссийского правительства напрямую к РФ. Дополнением к указанной схеме является прямое откомандирование в состав руководящих органов спецслужб стран-сателлитов российских офицеров - вначале в статусе советников, с дальнейшей сменой ими гражданства и официальным получением высоких должностей в фактически оккупированных странах. Эффективность такой политики была продемонстрирована в Украине, где контроль н
Та капец...
Вот чем оснащен В-52Н в последней модификации. У него нет оборонительного вооружения, да оно ему и не нужно - он не заходит в зону действия наземного ПВО, а от вражеских истребителей у него есть авиационное прикрытие - 7-го февраля в районе столкновения дежурили два F-22 на всякий случай. Но ни один российский самолет в это время в воздух не поднялся - побоялись. В-52Н оснащен не только управляемыми бомбами, но и огромным арсеналом ракет, как, впрочем и более легкие F-18,радиусом действия до 1000 километров. Это к примеру - JASSM, которых он может нести не менее 20 единиц. Или более дешевые JSOW с дальностью до 560 километров. Этих он может нести до 36.
Теперь объяснить зачем B-52 появился в зоне боестолкновения в Сирии не трудно. Точнее он не появился конкретно в зоне боестолкновения. B-52 находился в воздушном пространстве Сирии под прикрытием истребителей, чтобы в случае обострения конфликта нанести одновременные удары по объектам на военных базах России. Удар должен был парализовать аэродромы в случае, елси бы россияне попытались оказать поддержку своих военных, которых вдребезги разбили на плацдарме, уничтожив 90% всех техники.
Вероятно в какой-то момент это поняли на Хмеймим, поскольку ни один самолет ВКС в это время не поднялся в воздух и не приблизился к зоне конфликта. Дело в том, что вся авиация РФ была бы так же за пару часов уничтожена. В дополнение в течении нескольких часов были бы выведены из строя и наземные базы россиян в Сирии. В общем американцы смогли бы быстро парализовать всю деятельность армии РФ на территории, подконтрольной Кремлю и Ассаду..."
Меня убили под Хишамом
Меня теперь там точно нет
Я не был злым, я не был хамом,
Но выпал мне не тот билет.
Сначала был Донбасс, укропы,
Огонь, атаки, русский мат,
Могли б дойти мы до Европы...
Теперь вот Сирия, Ефрат.
Пустыня, камни. Небо смерти
"Апачами" утюжит нас.
Красиво жить хотел, поверте...
Снаряд. Подлёт. Пробил мой час!
Я жизнь свою развеял с дымом.
Погиб в песках, в рацвете лет.
Меня убили под Хишамом.
Меня в России больше нет.