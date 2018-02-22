 Исследование о танкистах доказывает, что "ЧВК Вагнера" финансируется армией России, - группа "InformNapalm"

Как передает Цензор.НЕТ об этом в эфире Радио Донбас.Реалии, проекта Радио Свобода, сказал спикер сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

"Ни одна частная военная компания в мире не имеет на вооружении танков и высококвалифицированных танкистов. Это нонсенс. Это является прямым доказательством того, что "ЧВК Вагнера" полностью финансируется, экипируется и получает вооружение со складов российской армии", - отметил Макарук.

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Исследовательские сообщества InformNapalm, "Ихтамнет_м0209" и Ukrainian Cyber ​​Alliance 22 февраля опубликовали исследование о 26 российских танкистах, служивших в частной военной компании Вагнера.

"У всех наемников были зафиксированы значки Вагнера с надписью "М" и далее 4-значный номер", - сказал Михаил Макарук.

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Расследователи отмечают, что пока не удалось установить, кто из них конкретно участвовал в боях под Дейр-эз-Зор (Сирия), но часть этих людей точно была на Донбассе. В профилях танкистов в социальных сетях является геотеги Снежного, Донецкого и Луганского аэропорта, а один с военных, наводчик танковой роте Дмитрий Авдеенко, говорится в исследовании, был награжден медалью "За отвагу" за подписью президента России Владимира Путина.

В своем профиле танкист написал, что это медаль "за аэропорт", а также разместил видео с подписью "Как наш батальон шел брать аэропорт Луганск".

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