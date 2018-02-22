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 За систематический сбор "дани" с коммерсанта на Хмельнитчине задержаны командир военной части и его заместитель, - СБУ. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятках командира и заместителя одной из воинских частей на Хмельнитчине.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

За три тысячи гривен в месяц злоумышленники гарантировали не препятствовать ведению бизнеса. Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".

Также смотрите: СБУ предотвратила продажу ребенка на Хмельнитчине. ВИДЕО+ФОТО

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Источник: https://censor.net.ua/n3052016
 
 
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1) Причем командир части к прилегающей территории?
2) У ментов хлеб отбирал, сабака За систематический сбор "дани" с коммерсанта на Хмельнитчине задержаны командир военной части и его заместитель, - СБУ - Цензор.НЕТ 5408
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От бл...дюга "работал "и на об"екте и в окружении.
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Не военной, а войсковой! ГраммАтеИ мля... За систематичний збір "данини" з комерсанта на Хмельниччині затримано командира військової частини і його заступника, - СБУ - Цензор.НЕТ 8580
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Мыши плакали, кололись, но продолжали братьгрызть кактус
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Интересно, чего добился этот коммерс? Работал нелегально, но к себе хотел законного отношения?? В итоге воякам жизнь попортил, но и сам теперь работать не будет 100 пудов, себе же сделал хуже. Я вояк не оправдываю, но и искренне не понимаю мотивов подобных стукачков.
Это всё равно что пойманный на горячем вор или торговец наркотой или грабитель и т.п. который полюбасу заедет на зону, предлагает решить вопрос, люди идут ему на встречу, а он их сдаёт? Мотив в чем?
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а там комерс особо и непричем просто крыша поменялась. любой сержант ментовской мог бы продавашку погнать за торговлю в неположенном месте (в патенте указывается) или штраф впаять по КОАП .. и все.а тут подстава короче вояки против мусорских непляшут
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа систематический сбор "дани" с коммерсанта на Хмельнитчине задержаны командир военной части и его заместитель, - СБУ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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