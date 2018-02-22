 За систематический сбор "дани" с коммерсанта на Хмельнитчине задержаны командир военной части и его заместитель, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.

За три тысячи гривен в месяц злоумышленники гарантировали не препятствовать ведению бизнеса. Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".

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