 За систематический сбор "дани" с коммерсанта на Хмельнитчине задержаны командир военной части и его заместитель, - СБУ. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: " Правоохранители установили, что более полугода должностные лица получали ежемесячную "дань" от коммерсанта за деятельность нелегальных торговых точек на территории, прилегающей к воинской части.
За три тысячи гривен в месяц злоумышленники гарантировали не препятствовать ведению бизнеса. Правоохранители "взяли" командира на территории части во время получения очередной ежемесячной дани, заместителя задержали в Киеве, где он находился в командировке.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении военным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия".
2) У ментов хлеб отбирал, сабака
военной, а войсковой! ГраммАтеИ мля... братьгрызть кактус
Это всё равно что пойманный на горячем вор или торговец наркотой или грабитель и т.п. который полюбасу заедет на зону, предлагает решить вопрос, люди идут ему на встречу, а он их сдаёт? Мотив в чем?