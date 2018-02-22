 Налоговики на Ивано-Франковщине обеспечили возмещение государству 689 тыс. грн неуплаченного НДС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины установлено, что директор предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность, связанную с покупкой у фирм-нерезидентов транспортных средств строительного и специального назначения занизил таможенную стоимость товаров при их ввозе на территорию Украины и осуществил их реализацию по ценам ниже стоимости приобретения. Тем самым он показал доход, полученный от реализации, ниже того, который был на самом деле.

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Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 689 тыс. грн. НДС.

Благодаря принятым налоговой милицией мерам правонарушителем возмещена сумма нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Должностное лицо указанного предприятия судом освобождено от уголовной ответственности по ч.1 ст.212 УК Украины в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству.

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