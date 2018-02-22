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 Экономика
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Все про:налоговая милиция (1150) НДС (278) ГФС (2453) Ивано-Франковская область (257)

 Налоговики на Ивано-Франковщине обеспечили возмещение государству 689 тыс. грн неуплаченного НДС

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области обеспечено возмещение в бюджет почти 689 тыс. грн. неуплаченного НДС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.1 ст.212 УК Украины установлено, что директор предприятия, осуществляющего хозяйственную деятельность, связанную с покупкой у фирм-нерезидентов транспортных средств строительного и специального назначения занизил таможенную стоимость товаров при их ввозе на территорию Украины и осуществил их реализацию по ценам ниже стоимости приобретения. Тем самым он показал доход, полученный от реализации, ниже того, который был на самом деле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили схему уклонения от уплаты НДС и добились возмещения государству 726 тыс. грн ущерба

Такие действия привели к уклонению от уплаты почти 689 тыс. грн. НДС.

Благодаря принятым налоговой милицией мерам правонарушителем возмещена сумма нанесенного государству ущерба в полном объеме.

Должностное лицо указанного предприятия судом освобождено от уголовной ответственности по ч.1 ст.212 УК Украины в связи с уплатой налогов и возмещением вреда, причиненного государству.

Читайте: Налоговики на Сумщине заставили госпредприятие возместить в бюджет 1,3 млн грн долга НДС

Источник: https://censor.net.ua/n3052014
 
 
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Может Вы хотели спросить сколько проели или украли?
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что то вроде того, реально контроля над этим всем нет, творят что хотят
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какая большая пэрэмога. Аж несколько тысяч выбили у предпринимателей. Зато просирают миллиарды...
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Пусть лучше расскажут, как просрали 30 лямов евро на обустройство КПП
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаНалоговики на Ивано-Франковщине обеспечили возмещение государству 689 тыс. грн неуплаченного НДС
 
 
 
 
 
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