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 Политика Украины
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Все про:образование (1728) Порошенко (14343) эмиграция (100) студенты (423)

 Студенты могут выезжать на год-два за границу, но важно, чтобы они возвращались домой, - Порошенко

Украина будет создавать все условия для творчества молодых ученых, чтобы они не уезжали за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Мы все будем делать для того, чтобы молодым ученым, если они имеют талант, если они имеют желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с одаренной молодежью в четверг в Киеве.

По словам президента, в рамках свободного образования украинские студенты на год-два могут выезжать за границу. "Главное, чтобы они гарантированно возвращались домой", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в 2015 году Украина стала ассоциированным членом рамочной программы Европейского Союза по исследованию и инновациям "Горизонт 2020". По словам П.Порошенко, украинские учреждения и организации с каждым годом берут в этой программе более активное с каждым годом участие.

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Президент отметил, что по итогу 446 конкурсов для 117 украинских организаций участников программы "Горизонт 2020" уже было предусмотрено финансирование в сумме более 17 млн евро.

П.Порошенко заверил присутствующих в безусловной поддержке прогрессивных подходов к формированию системы поддержки молодой науки.

Источник: https://censor.net.ua/n3052011
 
 
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Не, погранцы тут не поможуть. Как минимум заградотряды нужны.
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не підказуйте - вони і самі , скоро , до цього додумаються ...
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Бегут все кто имеет возможность-останутся одни люмпены,пенсы кому за 70-т,чиновники ,менты и прочая шваль типа судей да прокуроров.
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мПосле того как зажили по-новому, многие серьезно задумывали о переезде в Польшу. Но удерживают могилы предков.
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Он имел ввиду студентов-детей "ылиты". Чтобы вернулись и становились депутатами, как его сынок...
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Ага, сразу подписку про невыезд берите)
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Если провести перепись населенния то реально с 52 миллионов 1991 года в Украине 26-28 миллионов осталось но если не убрать эту власть воров и барыг то останется совсем да ничего.
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Отопление в ВУЗах надо хотябы обеспечить, услоивя он создаст - смешно ппц
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о каких ученых речь?скоро бомжи от сои убегут из чоколадного королевства
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О сферических ученых в вакууме. Очевидно же.
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вінницьке чудовисько думає,що люди дебіли і особливо молодь? молодь їде туда,здобуває освіту і прибор кладе на твою "жити по-новому" і залишається там.
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США намерены "призвать Россию к ответу" за распространение вируса Petya, - Белый дом Украина с надеждой замерла в ожидании. выезжать или США все таки выполнит свои намерения , .....
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Хули мелочиться.Запретить выезжать.Или мешок на голову и в Украину.Прецедент же есть.Только из
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Пришло время собирать бабки Порошенко, чтобы он покинул Украину и никогда не возвращался. Пусть лучше сидит на вилле в Испании, чем врет через слово в Киеве.
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А в чем стимул к возвращению, если зарплата инженера в Германии (к примеру) начинается от 4000 евро?
Что касается медицины, то немецкие рекрутинговые компании компании ведут настоящую охоту на молодых украинских медиков: зарплаты медсестер от 2500 евро, фармацевтов от 3800 евро, врачей от 5000 евро.
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а на рАшен і ахмєтку хто буде працювати? Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9532
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Думаете, имеет смысл забор поставить на границе? Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6161
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Може нигры с Анголы какой-нибудь согласятся? Тока жадный Педро пожлобится их привезти, а своим ходом они не доедут, бо нема золотого запасу.
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Чернокожие ребята тоже не дураки. Зачем ехать в Украину, если можно осесть в Европе.
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в нигерстані вже з/п перевищують українські,напр.Ангола сер.з/п 300-400 уев, Габон 400ує і т.д.нах ніграм Україна)))
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Доречи, а його син скільки там вже в Лононі дуркує ?
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його сину тут робити нічого.... ще прибють де небудь, ублюдка
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народ , не выдерживает темпа потужных реформ ...уходит жить в другое измерение
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оказывается достаточно оказалось одного барыги со стаей, чтобы сократить численность населения страны, наполовину
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Батраки разбегаются .... Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9273 . Платите за работу как в Европе, меньше выводите бабла в офшоры, делитесь справедливо доходами с прибыли и не будет проблем с оттоком населения.... Так нет же - жаба задушит проклятых топ.барыг.....
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Олексійовичу, Ви збиваєте з темпу всю країну, може вже дось? Покерували та й хватить...
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Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4318.. НАСЛІДКИ 10500 - "реформ" вальцмана-яценюка-гройсмана -...
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не розхитуйте човна... Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2476
пенсія маленька - зате стабільна
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что-то в вашем агит-плакате политруки накосячили - в Греции пенсия в два раза больше чем в Германии??? В Греции базовая ставка пенсии, как и прожиточного минимума, 360 евро. Это не значит, что в Украине все зашибись - совсем наоборот, но цифры, для доказательства, нужно предоставлять правдивые, а не как Мочанов о первом миллиарде Яценюка спиздел "нафантазировал". https://ru.tsn.ua/politika/mochanov-gotov-izvinitsya-pered-yacenyukom-za-pervyy-milliard-726509.html
Кто передергивает - тот лицо не традиционной ориентации
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а от можно есчо и так - разрешать выезжать под залог. по опыту сегодняшней судовой системы.
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Тільки хронічний дурбецело повернеться із цивілізації у твій африканський криваво-корупційний"шоколадний світ"!
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Не только вернется, но еще и премьер-министром станет! Украина - страна возможностей! (для дурбецалов)
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Це засновники нової партії/майдану, чи кривава хунта?
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Угу, прям посмотрят на вас рехворматоров, на мировую статистику где Украина находится на уровне Сомали и Сирии и все примчатся работать на конхветную хвабрику и сахарные заводы которые ты порезал на металолом.
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будувати треба було- житло, підприємства, вкладати в сучасні тенології а не красти! а от коли Україна вийшла на мінародний рівень і посіла серед 5 розвинених країн - тоді можна й на мальдівах відпочити, безмозглі управлінці, які накупляли дипломів , раом з армією таких сами економістів.
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Ни в коем случае не возвращаться, не верить в эти мантры от офшорников про светлое будущее и патриотизм. Как показывает практика, это решение может оказаться не удобным в первое время, но самым выигрышным в долгосрочной перспективе.
Многие, у кого раньше была реальная возможность уехать и жить в странах первого мира не воспользовались этим. Теперь жалеют, живя в стране третьего мира.
Тут нормальная жизнь если и будет когда-то, то ооочень не скоро.
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100% шансь лише зявиться тут тоді коли почнуться реальні смертні вироки корупціонерам,їхнім сімейкам і т.д. тоді ми отримаєм тільки шанс щось збудувати а так вибори-перевибори ніх не змінять!
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Жирний шпигун так і хотів сказати "їдьте, щоб не голосували".
А ми спочатку проголосуємо, оберем нормального презиента, жирного шпигуна посадимо, а потім поїдемо.
______________________________________________
Виходим на щотижневе, загальноукраїнське віче кожну Неділю о 12-00 і голосуємо за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські. Обираємо ЄДИНУ узгоджену кандидатуру від демсил на дострокові президентські(цієї весни). А весь тиждень носимо на собі емблему відставки Порошенка.
Віче у кожному місті одночасно. Голосуємо, рахуємо голоси і скидаємо у мережу разом з фото-фактом. Коли по всій країні одночасно будуть голосувати мільони, то шпигун піде і на дострокових оберем нормального патріота.

Студенти можуть виїжджати на рік-два за кордон, але важливо, щоб вони поверталися додому, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1966
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саме так але вони дауни,причому повні,щомісяця виїздить 100 тис.за кордон ,пройде років 2-3 людей тут не залишиться аби обслуговувати всю цю владну шваль.лише Польща потребує на зараз мінімум 5млн. постійних працівників а ще ж є Чехія,Словаччина,Угорщина, Італія,купа народу рве кігті в Німеччини де вже нім.бюргери закривають очі і беруть наших на роботу і це тільки початок.
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скоро закінчиться -

Штаб блокади торгівлі з окупантами поделился(-ась) прямым эфиром Міши Токара.
Вчера в 5:27 ·

У Тячеві люди вийшли на вулиці. Вимагають від місцевої Ради прийняти звернення про відставку Порошенка
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Сонник:
Если Пыдра во сне, переживает о молодых учёных- усиление эмиграции молодежи из Украины в ЕС.
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Барыга говорит про науку. Ну не смех?

Какие студенты, какое назад? Любой, кто там побывает и поработает в прекрасных условиях и коллективах, прирастет корнями и останется в той доброжелательной атмосфере и беспечной жизни навсегда. Кто будет возвращаться в эту нищету, которая при 3% росте ВВП достигнет только уровня Януковича через 20 лет. Бесперспективно.
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И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину. Поэтому у них надо отобрать паспорта и переломать им ноги.
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Смешно просто, пусть узнает какие зарплаты в немногих оставшихся НИИ, дураков нет.
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Пепа бізнес має за кордоном, гроші тримає за кордоном, діти вчаться за кордоном, віддихає за кордоном, - і він ще буде нам лапшу вішати?
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Гнида соевая только проблемы может создавать.Как раз сейчас один из НИИ заказал миниаудит,для себя.Третий год работают по 3 дня в неделю,за 0,6 ставки.Финансирование-около 30% от нужного.Уволилось больше половины народа и многие уехали за границу.При этом,институт серьезный и очень нужный в нормальной стране,разрабатывает нормальные программы и темы.Читаю их баланс и прозреваю от того,насколько по наплевательскому страна относится к разработкам.Другие страны на технологиях бюджеты поднимают-у нас только Рошен бюджет увеличивает и ларьки как грибы ставит.
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Петро Олексійовичу, а Ви з цих шмаркачів заставу беріть... Скажімо, 3000$ за кожен рік відсутності на "теренах"... Й за 5 років вперед - якщо повернуться раніше, залишок повертається... колись...
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А что их тут держит? Уровень жизни? Светлое будущее? Уверенность в завтрашнем дне? .....? ЧТО? Правильно делают, что уезжают, был бы моложе лет на 20, тоже бы уехал.
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Шоколадные ублюдки ещё не осознают всей серьёзности проблемы. На Львовской железке уже работать некому. Бригады туда уже в командировки отправляют, ибо некому поезда водить. Я, уже не говорю про осмотрщиков, башмачников, весовщиков, и т.д. А как потеплеет, так вообще вся Львовская раком станет и не только она. Смысл вкалывать за 5-6 тыщь на работе с огромной ответственностью, если можно заработать в 3-5 раз больше и не за что не отвечать? Правильно делают, что уезжают!
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А как им не уезжать еслиони там на росхват ИМЕЯ ХОТЬ КАКУЮ ТО СПЕЦИАЛЬНОСТЬ Мой племяшщ уехал в Германию Там уже половина его знакомых и кумовей маляром плиточником и гипсокартонщиком Объязательное условие Права и нужно уметь водить машину 2000 евро с ихним жильем горючее кормежка (раз в день) остальные разы плотишь сам Можно было получать больше Но нужно снимать жилье Пацан откладывает 1500 евро А это 50 тыс грн Что ему здесь предложат 15 тыс без выходных Да и то
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Студенты,да и все остальные могут и должны выезжать чтобы жить как люди,все остальное - это лицемерие людей дети которых рождаются,живут учатся и работают в других странах.
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.логично оставаться там где нет ни чего, кроме родной земли, которую все же продадут
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Ни одной порохоботины. Подтверждение тому, что они все на работе у уполномоченных от пеци, а не идейные, и работа закнчивается в 17 - 18 часов.
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Да, ни одной соевой падлы! Мож минстець распустили иль шоколаду не завезли?
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В моєму будинку живе хлопець якій заходить в запой кожні три дня з десяти і працює і його невигоняють з роботи бо робити нема кому. І так у всьому Львові роботи валом а робити на брехунів і мородерів ніхто не хоче,ну хіба,що на місяць,два і все, ноги врукі і в Польщу.Зато Гройсман і ця Лола цього не бачать взагалі...
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Не понимаю зачем он это ляпнул Ну брешеш со своей шестеркеой Гросей и картавым удодом Ну обещаете то что никогда даже и не подумаете выполнять Ну кто тебя аморала за язык тянет Это и так больная тема для украинцев Уезжают сыновья дочери родственники Часть из них притом большая уже не вернется никогда Родители бадут похоронены чужими людьми Дети выростут без отцов и матерей и так подорваный генофонд Уже я думаю не восстановится никогда А оно падло куражитсяч Скырдуя бабло в слепые и зрячие трасты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСтуденты могут выезжать на год-два за границу, но важно, чтобы они возвращались домой, - Порошенко
 
 
 
 
 
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