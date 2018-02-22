 Студенты могут выезжать на год-два за границу, но важно, чтобы они возвращались домой, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы все будем делать для того, чтобы молодым ученым, если они имеют талант, если они имеют желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с одаренной молодежью в четверг в Киеве.
По словам президента, в рамках свободного образования украинские студенты на год-два могут выезжать за границу. "Главное, чтобы они гарантированно возвращались домой", - подчеркнул глава государства.
Он напомнил, что в 2015 году Украина стала ассоциированным членом рамочной программы Европейского Союза по исследованию и инновациям "Горизонт 2020". По словам П.Порошенко, украинские учреждения и организации с каждым годом берут в этой программе более активное с каждым годом участие.
Президент отметил, что по итогу 446 конкурсов для 117 украинских организаций участников программы "Горизонт 2020" уже было предусмотрено финансирование в сумме более 17 млн евро.
П.Порошенко заверил присутствующих в безусловной поддержке прогрессивных подходов к формированию системы поддержки молодой науки.
Что касается медицины, то немецкие рекрутинговые компании компании ведут настоящую охоту на молодых украинских медиков: зарплаты медсестер от 2500 евро, фармацевтов от 3800 евро, врачей от 5000 евро.
пенсія маленька - зате стабільна
спиздел"нафантазировал". https://ru.tsn.ua/politika/mochanov-gotov-izvinitsya-pered-yacenyukom-za-pervyy-milliard-726509.html
Кто передергивает - тот лицо не традиционной ориентации
Многие, у кого раньше была реальная возможность уехать и жить в странах первого мира не воспользовались этим. Теперь жалеют, живя в стране третьего мира.
Тут нормальная жизнь если и будет когда-то, то ооочень не скоро.
А ми спочатку проголосуємо, оберем нормального презиента, жирного шпигуна посадимо, а потім поїдемо.
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Виходим на щотижневе, загальноукраїнське віче кожну Неділю о 12-00 і голосуємо за негайну відставку шпигуну і дострокові президентські. Обираємо ЄДИНУ узгоджену кандидатуру від демсил на дострокові президентські(цієї весни). А весь тиждень носимо на собі емблему відставки Порошенка.
Віче у кожному місті одночасно. Голосуємо, рахуємо голоси і скидаємо у мережу разом з фото-фактом. Коли по всій країні одночасно будуть голосувати мільони, то шпигун піде і на дострокових оберем нормального патріота.
Штаб блокади торгівлі з окупантами поделился(-ась) прямым эфиром Міши Токара.
Вчера в 5:27 ·
У Тячеві люди вийшли на вулиці. Вимагають від місцевої Ради прийняти звернення про відставку Порошенка
Если Пыдра во сне, переживает о молодых учёных- усиление эмиграции молодежи из Украины в ЕС.
Какие студенты, какое назад? Любой, кто там побывает и поработает в прекрасных условиях и коллективах, прирастет корнями и останется в той доброжелательной атмосфере и беспечной жизни навсегда. Кто будет возвращаться в эту нищету, которая при 3% росте ВВП достигнет только уровня Януковича через 20 лет. Бесперспективно.