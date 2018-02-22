 Студенты могут выезжать на год-два за границу, но важно, чтобы они возвращались домой, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте: В прошлом году Украину покинули более миллиона украинцев. 100 тысяч покидает страну ежемесячно, - Климкин

"Мы все будем делать для того, чтобы молодым ученым, если они имеют талант, если они имеют желание заниматься наукой, создать для этого максимальные условия. И ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые вынуждены были покидать Украину", - заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе встречи с одаренной молодежью в четверг в Киеве.

По словам президента, в рамках свободного образования украинские студенты на год-два могут выезжать за границу. "Главное, чтобы они гарантированно возвращались домой", - подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в 2015 году Украина стала ассоциированным членом рамочной программы Европейского Союза по исследованию и инновациям "Горизонт 2020". По словам П.Порошенко, украинские учреждения и организации с каждым годом берут в этой программе более активное с каждым годом участие.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксперты Всемирного банка помогут Минобразования в создании национальной образовательной платформы

Президент отметил, что по итогу 446 конкурсов для 117 украинских организаций участников программы "Горизонт 2020" уже было предусмотрено финансирование в сумме более 17 млн евро.

П.Порошенко заверил присутствующих в безусловной поддержке прогрессивных подходов к формированию системы поддержки молодой науки.