 Госкомтелерадио запретил ввоз девяти российских книг из-за "географической ошибки"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Госкомтелерадио отказало ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель - ООО "Издательство "Э", Москва)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что соответствующее решение было принято на основе заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Его члены признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

"В частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", - уточняется в сообщении.

Такое же замечание и к книгам психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь".

Ранее Госкомтелерадио внесло 137 книг в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Среди них книги Захара Прилепина, Дмитря Goblin Пучкова, Александра Дугина, Сергея Доренко и Эдуарда Лимонова.