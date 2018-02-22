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 Политика Украины
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Все про:Госкомтелерадио (49) запрет (1205) книги (377) Россия (68141)

 Госкомтелерадио запретил ввоз девяти российских книг из-за "географической ошибки"

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну еще девяти российских изданий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

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"Госкомтелерадио отказало ООО "Форс Украина" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора восьми книг Валерия Синельникова (издательство ООО "Центрполиграф", Москва) и книги "Веселая компания" из серии "Сто точек. Соедини и нарисуй" (издатель - ООО "Издательство "Э", Москва)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что соответствующее решение было принято на основе заключения экспертного совета по вопросам анализа и оценки издательской продукции. Его члены признали несоответствие изданий критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины.

"В частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", - уточняется в сообщении.

Такое же замечание и к книгам психолога Синельникова, который в каждом своем издании просит читателей перечислять ему деньги по адресу: "Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь".

Ранее Госкомтелерадио внесло 137 книг в перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Среди них книги Захара Прилепина, Дмитря Goblin Пучкова, Александра Дугина, Сергея Доренко и Эдуарда Лимонова.

Источник: https://censor.net.ua/n3052010
 
 
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Да вообще все запретить, пока не начнут печатать - Московия.
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Правильно, зачем Украине книги агрессора? Просто удивительно, что творит наша власть, разрешая торговлю с РФ и даже позволяя ей продавать у нас свои книги на 5 году войны.Кому война, а кому мать родна, кто хоронит своих сыновей и дочерей, вчера похоронили девушку -медработника, которая погибла на фронте, а кто на войне бабло рубит.
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начинать не с книг надо, а с товаров оборонной промышленности, двойного назначения, сырья, и т.д. Книгами можно закончить, и то - запрещать книги - последнее дело. Создайте экономику нормальную, где можно будет печатать РАЗНЫЕ книги на украинском - качественные и с хорошим переводом - если автор иностранец. Я, например, дабы расслабиться и отключиться от действительности на недолго - люблю фэнтези почитать. Где ее взять на украинском? запрещать все мастаки...
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Если будет запрет на рос. книги, то будут печатать на украинском и фентези и не фентези. Неужели непонятно? А пока есть рос. книги -ни о каком украинском прорыве в книгопечатанье не будет. Например - пока не было украинских квот на радио и телевидении мы 25 лет слушали сплошную рос. попсу и шансон.Так и с книгами.
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ну, да - запретить книги - это большого ума надо быть! Т.е. газ, е/энергия, уголь, химия, канхфеты и прочее - не так смущает? Главное - книги! Ну, а чего тогда полумерами обходиться? надо запретить есть все, кроме борща и сала - тогда все еще скорее патриотами станут. А то пока негодяи бифштексы с картошкой едят и фэнтези на русском читают - какие они украинцы, вообще - отобрать паспорта и выдать справку негражданина! Пока сало есть не начнет, и похер, что у него там панкреатит, или при какой там болезни сало есть нельзя?
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Вопрос еще и в налогах. У нас долго печатать книги было тупо технически дороже (на любом языке). Запреты - это одно, а запреты + создание выгодных условий здесь - лучше.
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Почему вообще в Украину завозится кацапская макулатура? Хотя,о чём это я? Торговые ж партнёры,епта.
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"В частности, в исходных данных детской книги "Веселая компания" указано: "Отпечатано в России. Республика Крым", что является нарушением государственного суверенитета Украины, ведь Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины, территория которой незаконно оккупирована российскими войсками", - уточняется в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/n3052010

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну еще девяти российских изданий.Источник: https://censor.net.ua/n3052010

запретил ввоз запретил ввоз запретил ввоз !!!

Госкомтелерадио запретил ввоз девяти российских книг из-за "географической ошибки" - Цензор.НЕТ 2760 Gunter Prin

Почему вообще в Украину завозится кацапская макулатура? Хотя,о чём это я? Торговые ж партнёры,епта.
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А можно полюбопытствовать? Какую книгу ты последней прочел, и когда? Абетка не в счет.
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"Собрать бы книжки все (русские),

Да сжечь !!!"
Заметьте, нея, не я сказал, а русский полковник Скалозуб
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ну, и не повторяй за ним глупости - у Грибоедова это не положительный персонаж, даже по кацапским меркам.
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Мокшанское иго на Олимпиаде - № 21 граждане без родины и флага... Госкомтелерадио запретил ввоз девяти российских книг из-за "географической ошибки" - Цензор.НЕТ 3192
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Зачем покупать эти бумажные пылезборники?Все есть в интернете.
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А вы знаете шо Земля плоская?
Это без шуток.
И кто нас обе....т?
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