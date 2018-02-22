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Все про:СБУ (12173) сепаратизм (11074) Чернигов (361) социальные сети (419)

 В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Чернигове администратора антиукраинских групп в российских социальных сетях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что местный житель создал в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществлял администрирования и модерирования антиукраинских сообществ. 

По предварительной информации, в созданных им интернет-объединений входило более двадцати тысяч участников. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник размещал на страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризировал деятельность террористических организаций "ЛНР / ДНР", распространял информацию для дискредитации Вооруженных Сил Украины. 

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Во время обыска по месту жительства администратора сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности. 

Следователями СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о связях агитатора с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР / ДНР". 

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении указанного преступления. Продолжаются неотложные следственные действия". 

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Источник: https://censor.net.ua/n3052008
 
 
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Рисую алгоритм: "Яма - клиент в яме- граната в его руке- рука в ширинке-чека выдернута, ширинка застёгивается... Три часа выдержки - клиент поседевший и готов к "Халявину" (Халявин - оластная "психушка"...).
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Може андрушу смицького злапали? Хоч той , ніби з Сумщини.. СБУ - ви заодно й андруші затисніть скрєпні яйця в дубові двері..
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главное чтобы на нашего агента Фео, ФСБ не вышло...)
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Фео чекає на потепління.. В нього важлива місія в Керченській протоці.. Вибухівка йому вже надана..
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а Андруша ещё жив - уже проклюнулся на теме про студентов...
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Упущен самый главный момент - чувак агитировал за тимошенко и саакашвили....
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Теперь я понимаю как помогает сайт цензор Украине с помощью которого СБУ отслеживают ватников засевших в Украине.
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а шо так быстро мой пост соевая ляшковня подтерла? признавайтесь шыкаладные, кого из ваших повязали.
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один плюс в этом есть . меньше будет вони без него о потужных реформах и мыролюбстве.
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так он недавно тут плакал о погибшем сепаре - лил слёзы кипучие, вот только он жаль не с Чернигова, он с Херсонщины...
тоже ждёт Вону на царство и мечтает что она нас с кацапами помирит, жалеет что поддерживал Майдан...
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вону ждет? кто такой? это какой то мазохист извращенец?
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так патриёт же - один хрен ты его поддержишь...)
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А що це сбушники робили у заборонених російських соціальних мережах?
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И че с этого вчера он рехформированный шоколадный суд отменил приговор троим таким же ублюдкам
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Да, пацан не знал, что СБУшники на вконтакте виснут.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях
 
 
 
 
 
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