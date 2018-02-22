 В Чернигове СБУ пресекла деятельность администратора антиукраинских групп в соцсетях

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что местный житель создал в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществлял администрирования и модерирования антиукраинских сообществ.

По предварительной информации, в созданных им интернет-объединений входило более двадцати тысяч участников. Оперативники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник размещал на страницах материалы с призывами к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризировал деятельность террористических организаций "ЛНР / ДНР", распространял информацию для дискредитации Вооруженных Сил Украины.

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Во время обыска по месту жительства администратора сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления антиукраинской деятельности.

Следователями СБУ в Черниговской области открыто уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о связях агитатора с представителями российских спецслужб и боевиками незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛНР / ДНР".

Решается вопрос об объявлении мужчине подозрения в совершении указанного преступления. Продолжаются неотложные следственные действия".

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