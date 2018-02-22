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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:нарушения (637) отравление (860) еда (122) Госпродпотребслужба (80)

 Госпродпотребслужба после ряда отравлений суши выявила массовые нарушения в столичной "Евразии"

В Киеве при проверке ресторана "Евразия", посетители которого заявили об отравлении после употребления суши в этом заведении, были выявлены многочисленные нарушения действующего законодательства.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужби в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

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"В г. Киеве за период с 15.02.2018 по 19.02.2018 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания "Евразия". Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в вышеуказанном заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 февраля специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве произвели внеплановое мероприятие (обследование) в заведении и выявили многочисленные нарушения действующего законодательства.

По результатам проведенного мероприятия ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве выдало распоряжение о временном прекращении деятельности данного заведения общественного питания с 21 февраля 2018 года до получения результатов лабораторных исследований.

Также направлены письма в Управление защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики, Национальную полицию Украины в г. Киеве, Шевченковское управление Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве относительно принятия мер реагирования по результатам совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Госпотребслужба сообщала, что в Киеве пять человек отравились после употребления суши, однако не называла заведение, в котором они употреблялись.

Источник: https://censor.net.ua/n3052002
 
 
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то шо не фугу була?!
а звичайна б\у) з супермаркету по уцінці?! Госпотребслужба выявила массовые нарушения в столичной "Евразии" после ряда отравлений суши - Цензор.НЕТ 7954
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Госпотребслужба почему -то проводит проверки после массовых отравлений, а не профилактически. Убрали санстанции, так пусть эта госпотребслужба работает как надо ,а не только числится. В каждом магазине продают просроченные продукты и продукты у которых состав не соответствует тому, что написано на упаковке- например сливочное масло написано, а в нем один маргарин. Творог написано, а в нем трансжиры и консерванты. Сколько олигархи -производители продуктов будут нас травить и наживаться на жизнях народа?
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Блин.... Скоро год будет, как в Евразии травиться начали.

Слоупоки сраные.
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Как можно это жрать с чужих рук? У нас и с термообработкой стрёмно. А здесь-небось в очке поковырялся и завернул ролл.И эти посетители,я так понимаю,мнят себя "элитой". Вся "элитность" в куче наворованого бабла в лопатнке. А так-скот.
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Что это за проявление классовой ненависти?
Евразия никогда не была элитным заведением - там достаточно демократические цены - если вы и их не можете осилить, это говорит лишь о вашей бедности, а вовсе не о том, что посетители Евразии кем-то себя мнят.
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рыбу только дома можно есть, приготовленную правильными ручками.
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Само название "Евразия" придумано для подсознательной пропаганды идеологии русского фашиста и шизофреника Дугина. Именно на эту имперскую идеологию опирается полуторометровое х-ло. Куда доходы идут?
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Это всего лишь континент и сцаная забегаловка.
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Называть суши, эту хрень, что продается в этих забегаловках, с традиционным блюдом японской кухни, это все равно, что сравнить болид формулы один с Таврией.
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Ой, да лаадно. А у вас была возможность сравнить?
У меня была многократно. Если рис правильно приготовлен - то в остальном ничем не хуже.
Да, в Японии более свежая рыба, но нет никаких авокадо, филадельфии и тд.
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Если не проверять должным образом предприятия общественного питания, рынки, супермаркеты, как у нас это обычно делают, не налагать на нарушителей большие штрафы, то люди и дальше будут травиться, становиться инвалидами, умирать.
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war3 конечно будут. А государству это и выгодно. Зачем сильные, здоровые люди? Они ведь могут соображать, что-то реально делать, и даже, если захотят бороться, их нельзя будет просто так развести.
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Суші готуються з щойно виловленої риби, а не перемерзшої і списаної по уцінці в зв'язку з закінченням терміну придатності.
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У нас всё так. Проверяется только после того, как произошло ЧП. Какую сферу не возьми. Медицина, армия, сфера обслуживания, дороги, светофоры, темные улицы, обрушившиеся мосты, пьяные водители и неисправные маршрутки. Никакого контроля. После резонанса пошумят, проверят для проформы и всё.
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Почему не пишут в какой именно "Евразии"?
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по ходу мокшанскую Ивразию того...скоро прикроют)))))
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Російська мережа. Бойкотую від початка війни. Не розумію, як там можна харчуватись тим більш, що постійно трують людей
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГоспродпотребслужба после ряда отравлений суши выявила массовые нарушения в столичной "Евразии"
 
 
 
 
 
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