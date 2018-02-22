 Госпродпотребслужба после ряда отравлений суши выявила массовые нарушения в столичной "Евразии"

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужби в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
"В г. Киеве за период с 15.02.2018 по 19.02.2018 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания "Евразия". Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в вышеуказанном заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия"", - говорится в сообщении.
Как отмечается, 20 февраля специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве произвели внеплановое мероприятие (обследование) в заведении и выявили многочисленные нарушения действующего законодательства.
По результатам проведенного мероприятия ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве выдало распоряжение о временном прекращении деятельности данного заведения общественного питания с 21 февраля 2018 года до получения результатов лабораторных исследований.
Также направлены письма в Управление защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики, Национальную полицию Украины в г. Киеве, Шевченковское управление Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве относительно принятия мер реагирования по результатам совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.
Ранее Госпотребслужба сообщала, что в Киеве пять человек отравились после употребления суши, однако не называла заведение, в котором они употреблялись.
а звичайна б\у) з супермаркету по уцінці?!
Слоупоки сраные.
Евразия никогда не была элитным заведением - там достаточно демократические цены - если вы и их не можете осилить, это говорит лишь о вашей бедности, а вовсе не о том, что посетители Евразии кем-то себя мнят.
У меня была многократно. Если рис правильно приготовлен - то в остальном ничем не хуже.
Да, в Японии более свежая рыба, но нет никаких авокадо, филадельфии и тд.