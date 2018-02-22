 Госпродпотребслужба после ряда отравлений суши выявила массовые нарушения в столичной "Евразии"

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужби в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

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"В г. Киеве за период с 15.02.2018 по 19.02.2018 зарегистрировано 5 случаев заболевания острой кишечной инфекцией, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания "Евразия". Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в вышеуказанном заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия"", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 20 февраля специалисты ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве произвели внеплановое мероприятие (обследование) в заведении и выявили многочисленные нарушения действующего законодательства.

По результатам проведенного мероприятия ГУ Госпродпотребслужбы в городе Киеве выдало распоряжение о временном прекращении деятельности данного заведения общественного питания с 21 февраля 2018 года до получения результатов лабораторных исследований.

Также направлены письма в Управление защиты экономики в городе Киеве Департамента защиты экономики, Национальную полицию Украины в г. Киеве, Шевченковское управление Главного управления Национальной полиции Украины в г. Киеве относительно принятия мер реагирования по результатам совершения противоправных деяний, которые содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 325 Уголовного кодекса Украины.

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Ранее Госпотребслужба сообщала, что в Киеве пять человек отравились после употребления суши, однако не называла заведение, в котором они употреблялись.