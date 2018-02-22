 "Мерзавец, фотографии покажи!", - "украинский политолог" Суворов и пропагандист Норкин подрались на росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался после фразы Суворова в адрес еще одного гостя студии: "Мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то показываешь!"

Оппонент Суворова рассказывал о своем визите на оккупированные районы Донбасса и об "обстрелах по людям, по детям".

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