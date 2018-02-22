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 Общество, За рубежом
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 "Мерзавец, фотографии покажи!", - "украинский политолог" Суворов и пропагандист Норкин подрались на росТВ. ВИДЕО

Дмитрий Суворов, которого телеканал "НТВ" называет "украинским политологом", и кремлевский пропагандист Андрей Норкин подрались в прямом эфире российского телеканала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался после фразы Суворова в адрес еще одного гостя студии: "Мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то показываешь!"

Оппонент Суворова рассказывал о своем визите на оккупированные районы Донбасса и об "обстрелах по людям, по детям".

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3052000
 
 
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Ну не совсем яхта, не совсем Рыбка, а в остальном - СКРЕПНО!
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Целый день на основных рашистских каналах этот срач, НТВ, Первый, РоССия 1, ТВЦ,
причем одни и те же лица...
Ах, да, еще Вечера с Соловьевым которые еще потом повторяют на Раша 24.
Не страна а Зомбилэнд.
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Порохоботы с кремлеботами на кацапТВ подрались.)))) А касса-то одна.))))
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Коррурция на РАБссии паБЕДила Навального и сказала : СЯДЕШЬ..и за Рыбку и за Усманова и прочих Дерипасок... "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 1085
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Дерипаска, он же Дерирыбка - хитрый хахол из Кубани. второй хахол СирОжа Приходько угощался также Рыбкой на той же яхте. кацапо-орду имеют все кому не лень.))
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Ну это же надо быть какацапами, что бы при населении в 140 лямов, делить одну телку на троих...
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да и ту выписали из Беларуси. на рассеянских матрёх не заводятся.)

"Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 1361
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Исконно руЗЬГиЯ, мля...



ага, рассея- это же Русь. разве не видно? )
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Не ну,а чё ? Реальные тёлы масковии, вон глазные яблоки вот-вот выпрыгнут из под исконно расейскаго разреза глаз! Этот Трахнирыбку видать побрезгал родным.
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Сегодня на Эхе, Витя Шендерович дал жару и угля Крысам Кремля по самый Мильдоний.Ржунимагу "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 7746
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Как знатно куярятся.. сразу видно, за детей погибших переживают...
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а что спорить ? Пабедив Чечню 2 раза,Грузию,Украину и Сирию РАБссия встала с кален...а ЧВК Вагнеры Разбили ИГиль,Сирию и США...паБЕДА
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новость дня.

Генеральний прокурор Юрій Луценко на одній із зустрічей топ-посадовців із президентом Петром Порошенкомзаявив про прем'єрські амбіції.
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Вот что гундяевская пентаграмма делает!
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Цирк уехал а клоуны остались. Какое отношение к жизни имеет обсуждение сказочных сюжетов на Мордорском ТВ? Да никакого, это ведь сказки🤯
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Чихуа хорошая и умная собачка, не надо её портить
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После 22 июня 1941 года,Джугашвили молчал до 3 июля 1941 года,ему нечего было сказать Народу...,Путлер молчит дольше... после 7 февраля
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После смерти Сталина сняли фильм "Смерть Сталина". После смерти Путина снимут фильм "Импотенция".

Эх, когда рубрику "Анекдоты" отладят? Столько материала пропадает!
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не 200, 215-ть детей.не в Украине ,а в Сирии.Не фотографии а видеосъемки,показали американцы.Вагнеру- вагина
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ватоголовые ублюдки конченные типы. брешет и сам верит в свою же брехню. как такое может быть? я как вспомню лицо той твари которая за распятого мальчика наплела и мне хочется лишь одного, массового мора в тех ватных местах. что бы все их отпрыски подохли в один час, а у ватников отвалились детородные органы, а у ватниц постоянный климакс. и может это к лучшему, пути то Господни неисповедимы...
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Шикарно ! Норкину надо было морду разбить....
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На фига эту мачмалу смотреть? "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 9741 Чтобы лишний раз убедиться что у кацапов поголовно отсутствуют признаки разума?
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Вот нафиг лезть? Во идиоты! Дерутся себе пусть дерутся! Двое в драке-третий в ср...ке...
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Девку жалко. Ее ШНоркин копытом лягнул, аж, бедняга, на жопу села "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 5938
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УКРАИНСКИЙ эксперт из фсб от киселёва?! "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 8429 "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 3590
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Не знаю кого там відмотигували вони втридцятьох, але випадкові свідки розліталися як груші над урвищем. )))
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Странно что Ковтуна в очередной раз не отметелили "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 2757
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впечатление что для роств мордобой это просто способ привлечения зрителей и рекламы.
и пох какой повод - донбас или чего другое, лишь бы страсти и очки в разные стороны разлетались - чем-то другим вату не завлечешь.
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Зачем к ним ездить на такие передачи пусть сами е....ся в собственном соку.
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Ну зачем ездить к руССким фашистам?? Неужели за бабло?? Развлекать ватоГоловую публику?? Туда ездить себя не Уважать. Ведь такое видео уже было несколько раз. "Мерзотнику, фотографії покажи!", - "український політолог" Суворов і пропагандист Норкін побилися на росТВ - Цензор.НЕТ 1613
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А нечего Норкину пидару руки распускать.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Мерзавец, фотографии покажи!", - "украинский политолог" Суворов и пропагандист Норкин подрались на росТВ. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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