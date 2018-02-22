 "Мерзавец, фотографии покажи!", - "украинский политолог" Суворов и пропагандист Норкин подрались на росТВ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, конфликт начался после фразы Суворова в адрес еще одного гостя студии: "Мерзавец, фотографии покажи! Ты фотографии самовара какого-то показываешь!"
Оппонент Суворова рассказывал о своем визите на оккупированные районы Донбасса и об "обстрелах по людям, по детям".
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причем одни и те же лица...
Ах, да, еще Вечера с Соловьевым которые еще потом повторяют на Раша 24.
Не страна а Зомбилэнд.
ага, рассея- это же Русь. разве не видно? )
Генеральний прокурор Юрій Луценко на одній із зустрічей топ-посадовців із президентом Петром Порошенкомзаявив про прем'єрські амбіції.
Эх, когда рубрику "Анекдоты" отладят? Столько материала пропадает!
и пох какой повод - донбас или чего другое, лишь бы страсти и очки в разные стороны разлетались - чем-то другим вату не завлечешь.