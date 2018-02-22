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 Политика Украины
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Все про:граница (2969) Евросоюз (11703) ГФС (2453) пункт пропуска (361)

 По информации ГФС, пограничные проекты не закрыты, - директор департамента Службы Рахуб

На реконструкцию МАПП "Устилуг" предусмотрено 5,4 млн евро, создание функционального модуля "Фильтр пункта пропуска" в МАПП "Рава-Русская", предоставление оборудования и средств ООО "Краковец", "Шегини", "Ягодин" - 2,2 млн , Развитие IT-инфраструктуры - 2,4 илн, реконструкция ООО "Красноильск", "Дьяковцы" - 3,5 млн, реконструкция и модернизация ЧП на словацко-украинской границе (Ужгород) - 4,07 млн, "Эффективная и безопасная граница между Украиной и Венгрией (Лужники) - 3,28 млн.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал директор Департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ДФС Андрей Рахуба.

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"Полученные гранты - 10,46 млн. Израсходовано 2 млн. О каких 29,2 миллиона евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины, идет речь не понятно. По официальной информации, имеющейся в ГФС, проекты не закрыты, соответствующих писем о принятии такого решения в службу не поступало. Нет такой информации и в МЭРТ, как основного координатора проектов. По нашим данным, проекты находятся на стадии анализа финального и финансового отчета, который ГФС предоставила Общему техническому секретариату ЕК в конце 2017 года. Дополнительных вопросов по поводу отчета, его оценки или решений по отчету не поступало. Кроме того, по просьбе СТС отчет готовился по 4 из 6 проектов - Устилуг; Краковец, Ягодин, Шегини, Рава; Красноильск, Дьяковцы; IT", - отметил он.

По словам Рахуба, поскольку ГФС официально не получал письма о прекращении финансирования проектов, то и механизм возврата средств не обсуждался. Также он сообщил, что летом 2017 года в Украине работала оценочная миссия ЕК по проведению аудита состояния выполнения указанных проектов. Негативной оценки ГФС не получала.

"В течение 2017 ГФС направлены письма об инициировании переговорного процесса с ЕК о продлении сроков реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Также 19 октября представители ГФС участвовали в совещании в МЭРТ, где обсуждались вопросы выработки единой позиции по урегулированию вопроса дальнейшего финансирования проектов. Кроме того, ГФС разработала пошаговый План мероприятий по завершению реализации проектов. Одним из возможных источников финансирования завершения проектов развития ЧП ГФС рассматривает средства спецфонда госбюджета по доходам от 10-процентного перевыполнения по таможенным платежам", - добавил Рахуба.

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Напомним, 22 февраля Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о том. что Европейский Союз может закрыть проекты по модернизации шести пограничных контрольных пунктов с Украиной из-за того, что Государственная фискальная служба не выполнила взятых на себя обязательств.

Вчера, 21 февраля, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что в реализации проекта ЕС, предусматривающего модернизацию 6 пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности.

Источник: https://censor.net.ua/n3051998
 
 
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Ну конешно,как можно закрывать такую замечательную кормушку .... По информации ГФС, пограничные проекты не закрыты, - директор департамента Службы Рахуб - Цензор.НЕТ 7915просто теперь там будут воровать не европейские а украинские деньги ...
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26% українців хочуть, щоб їхні діти жили в Україні. Такі результати дослідження, проведеного соціологічною групою Рейтинг. 20% опитаних бачать життя своїх дітей в країнах Євросоюзу, ще 17% респондентів - у США. 2% опитаних хочуть, щоб їхні діти жили в Росії, ще 3% - в інших країнах. Передає Новое время. 13% українців не визначилися з відповіддю. Опитування проводилося з 12 по 28 грудня 2017 року. Було опитано 30 тисяч респондентів у всіх областях України методом формалізованого інтерв'ю. Похибка не перевищує 0,6%.
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Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.
Об этом говорится в официальном разъяснении из Еврокомиссии в ответ на запрос "Европейской правды", также эту информацию подтвердили несколько собеседников ЕвроПравды в структурах ЕС.
В частности, пресс-секретарь ЕС Майя Косьянчич объяснила, что прекращается осуществление проектов, на выполнение которых ЕС должен был перечислить 29,2 млн евро.https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2018/02/22/7077896/
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В Украине будет новая программа обустройства КПП на границе В Украине собираются создать новую программу по модернизации контрольных пунктов пропуска на украинской границе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсмна во время брифинга в Сумах в четверг, 22 февраля. "Будет новая программа обустройства КПП на границе с нашими соседями. Мы ее будем обсуждать с европейскими партнерами. Инфраструктура пересечения границы будет расширяться", - отметил Гройсман.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/groysman-anonsiroval-novuyu-programmu-modernizatsii-1519313022.html
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Беда не в том что пункты не закрыты, а беда в том что финансирование закрыто. 1144 перемога соевых перидастов.
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Украинские мужчины отныне неохотно будут заводить детей

Штабы будут следить за соблюдением государственными исполнителями требований законодательства.

В каждом регионе Украины открыли штабы, которые будут контролировать выполнение органов государственной власти решений о взыскании алиментов.
Об этом заявил заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.
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Что, кроличий загон еще не закончили или еще не начинали? А бабки где, яйцо?
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То есть ЕС "врет" и продолжает "гибридно" спонсировать коррупционеров? По информации ГФС, пограничные проекты не закрыты, - директор департамента Службы Рахуб - Цензор.НЕТ 5766
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Они козлы даже не знали что Европа выделила 29.2 млн из которых уже передала 10млн которые они уже украли. а теперь удивляются откуда взялись 29.2.не могут дупля отбить кто же украл остальные.
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Вірно Москаль сказав про рехформаторів https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fua.censor.net.ua%2Fnews%2F3051973%2Ftse_sho_za_banuta_vybachayite_nu_skilky_my_mojemo_debiliv_v_uryadi_terpity_moskal_pro_zayavu_suprun&h=ATPSMt5P6gQuHCd19prSZCTFp4ELse5IqCpRg21wUio0yI_ubF4wPZA9YTPXd0h68yF1y2mSlLC6vNy5_1-0pIeGFNgRVHEdSJ2zkQQJG6mHID0ypzy2
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поздно пить боржоми, когда бабки вернуть потребовали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПо информации ГФС, пограничные проекты не закрыты, - директор департамента Службы Рахуб
 
 
 
 
 
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