 По информации ГФС, пограничные проекты не закрыты, - директор департамента Службы Рахуб

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сказал директор Департамента материального обеспечения и развития инфраструктуры ДФС Андрей Рахуба.



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"Полученные гранты - 10,46 млн. Израсходовано 2 млн. О каких 29,2 миллиона евро, основным бенефициаром которых была Государственная фискальная службы Украины, идет речь не понятно. По официальной информации, имеющейся в ГФС, проекты не закрыты, соответствующих писем о принятии такого решения в службу не поступало. Нет такой информации и в МЭРТ, как основного координатора проектов. По нашим данным, проекты находятся на стадии анализа финального и финансового отчета, который ГФС предоставила Общему техническому секретариату ЕК в конце 2017 года. Дополнительных вопросов по поводу отчета, его оценки или решений по отчету не поступало. Кроме того, по просьбе СТС отчет готовился по 4 из 6 проектов - Устилуг; Краковец, Ягодин, Шегини, Рава; Красноильск, Дьяковцы; IT", - отметил он.



По словам Рахуба, поскольку ГФС официально не получал письма о прекращении финансирования проектов, то и механизм возврата средств не обсуждался. Также он сообщил, что летом 2017 года в Украине работала оценочная миссия ЕК по проведению аудита состояния выполнения указанных проектов. Негативной оценки ГФС не получала.

"В течение 2017 ГФС направлены письма об инициировании переговорного процесса с ЕК о продлении сроков реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов. Также 19 октября представители ГФС участвовали в совещании в МЭРТ, где обсуждались вопросы выработки единой позиции по урегулированию вопроса дальнейшего финансирования проектов. Кроме того, ГФС разработала пошаговый План мероприятий по завершению реализации проектов. Одним из возможных источников финансирования завершения проектов развития ЧП ГФС рассматривает средства спецфонда госбюджета по доходам от 10-процентного перевыполнения по таможенным платежам", - добавил Рахуба.

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Напомним, 22 февраля Евросоюз официально сообщил, что прекращает финансирование проектов по развитию более 10 КПП на западной границе Украины, причем часть средств Украина будет вынуждена вернуть.

Ранее информационное агентство Reuters опубликовало материал, в котором говорилось о возможном прекращении проекта ЕС по модернизации шести пограничных контрольных пунктов в Украине. Решение было принято после того, как Брюссель выяснил, что сооружение КПП задерживали.

Также ЕС зафиксировал "перерасход" с участием местных чиновников и подрядчиков, говорилось в публикации. Пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил о том. что Европейский Союз может закрыть проекты по модернизации шести пограничных контрольных пунктов с Украиной из-за того, что Государственная фискальная служба не выполнила взятых на себя обязательств.

Вчера, 21 февраля, глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли признал, что в реализации проекта ЕС, предусматривающего модернизацию 6 пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности.