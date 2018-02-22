 Климкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 4 года: "Настоящая синергия в евроинтеграции"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 гг. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия", - написал он.

Климкин отметил, что "это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС".

"Настоящая синергия в евроинтеграции", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года