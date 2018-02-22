 Климкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 4 года: "Настоящая синергия в евроинтеграции"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
"Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 гг. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия", - написал он.
Климкин отметил, что "это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС".
"Настоящая синергия в евроинтеграции", - добавил министр.
Все слышали, что ихтамнетам с 1 марта запретили пользоваться смартфонами?
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Российским офицерам начали выдавать отечественные телефоны за 115 000 рублей
http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A8E5F4625CFD
Офицерам Вооруженных сил России, допущенным к документам особой важности, начали выдавать мобильные телефоны отечественного производства М-663С "Атлас" стоимостью 115 тысяч рублей, пишут"Известия" со ссылкой на Минобороны.
И что же это за зверь такой, российский телефон "Атлас" за 2000 долларов США?!
А вот он: