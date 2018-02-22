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 Политика Украины
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Все про:евроинтеграция (1836) Совет Европы (471) Климкин (1585)

 Климкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 4 года: "Настоящая синергия в евроинтеграции"

Глава МИД Украины Павел Климкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 гг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

"Спасибо Комитету министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 2018-2021 гг. В фокусе: права человека, верховенство права, демократия", - написал он.

Климкин отметил, что "это важный инструмент для поддержки реформ и имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС".

"Настоящая синергия в евроинтеграции", - добавил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти 30 млн евро на реформу судов, защиту прав ВПЛ, децентрализацию и борьбу с коррупцией, - СЕ принял план действий для Украины до 2021 года

Климкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 4 года: Настоящая синергия в евроинтеграции 01

 

Источник: https://censor.net.ua/n3051861
 
 
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От кацапы молодцы!
Все слышали, что ихтамнетам с 1 марта запретили пользоваться смартфонами?
Читаем дальше и наслаждаемся!
Российским офицерам начали выдавать отечественные телефоны за 115 000 рублей

http://www.kasparov.ru/material.php?id=5A8E5F4625CFD

Офицерам Вооруженных сил России, допущенным к документам особой важности, начали выдавать мобильные телефоны отечественного производства М-663С "Атлас" стоимостью 115 тысяч рублей, пишут"Известия" со ссылкой на Минобороны.

И что же это за зверь такой, российский телефон "Атлас" за 2000 долларов США?!
А вот он:




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Из встроенных функций "Скрепомер", список тостов "За ВДВ", приложение "Можемъ повторить 45" и открывашка...
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Скільки вже було цих планів..., але так планами і залишились.
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Чтобы Вагнеры не дошли до Львова,их фюрер кремля пообещал утилизировать по Плану "В",Ликвидация опасных Свидетелей.
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Что то в последнее время этого опухшего за 4 года становится слишком много!. Только 3.14стёшь один кругом........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКлимкин поблагодарил Комитет министров Совета Европы за принятие плана действий для Украины на 4 года: "Настоящая синергия в евроинтеграции"
 
 
 
 
 
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