 Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП по опорным пунктам сил АТО вблизи Троицкого. Из минометов калибром 82-мм оккупанты вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска - из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении враг из минометов калибром 120- и 82 мм и гранатометов вел огонь возле Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции украинских войск в районе Авдеевки.

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"В общем, за минувшие сутки, враг осуществил 20 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.

Напомним, 20 февраля российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ.