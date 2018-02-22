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 Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжили обстрелы позиций украинской армии из вооружения, которое давно должно было быть отведено от линии разграничения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП по опорным пунктам сил АТО вблизи Троицкого. Из минометов калибром 82-мм оккупанты вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска - из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов неподалеку от Зайцево.

На донецком направлении враг из минометов калибром 120- и 82 мм и гранатометов вел огонь возле Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции украинских войск в районе Авдеевки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшие сутки 4 украинских воинов получили ранения и боевые травмы, один боец погиб из-за неосторожного обращения с оружием, - штаб

"В общем, за минувшие сутки, враг осуществил 20 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.

Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб 01

Напомним, 20 февраля российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3051857
 
 
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Ukr_Che‏ @Ukr_Che 8 ч.8 часов назад
Три роки тому... Дебальцево...
Медики розстріляні російськими фашистами...

Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 5625
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Потрібні реформи в ЗСУ, потрібен новий рід військ - війська БПЛА, щоб ударні дрони постійно вели бойове чергування в небі над окупованими територіями. Як тільки ворожа артилерія висувається на позиції - вона має бути знищена ще в дорозі! Подивіться як воюють американці, чому ми не реформуємо свою армію? Немає грошей на дрони? Брехня - 10 млрд грн не витратили в 2017 році з бюджету міноборони, за ці гроші можна було накупити сотні ударних дронів і припинити ворожі обстріли!!! Але є речі які не потребують великих витрат - створення нової інфраструктури для цілодобового застосування дронів - нових підрозділів БПЛА! Навіть ця робота не виконується!!!!!
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Эта фото такой же шедевр,как и выплясывающий престарелый матрос в Крыму. Название-пир во время чумы.
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Нет слов, чтоб ни кратко, ни длинно передать, кто такие пидарассеяне. Для меня назвать кого-то рассеянином - это высшая форма ругательства, унижения и нецензурщины.
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ще одне, і 100% не останнє підтвердження не виконання кацяпами мінських договірників! Ворог здійснив 20 прицільних обстрілів позицій ЗСУ, застосувавши 122-мм артилерію, міномети, ЗУ та озброєння БМП, - штаб - Цензор.НЕТ 2675
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С кацапами давно было понятно пришли что бы убивать украинцев, а как назвать тех кто жил на Украинской территории с паспортом гражданина Украины и тоже убивает украинцев вместе с оккупантом? Это все жители оккупированной территории одни убивают другие поддакивают третьи радуются приходу сатаны на мирную землю.
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Это не жители.Это потомки рабов.Забыл,как руку яныку целовали.Но беда в том,что это плебейское племя не только на Донбассе ,оно расползлось по всей Украине.
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Вам трудно возражать . Вы правы --- но среди этих ПРедателей Украины --есть много хороших людей , которые просто боятся даже косо посмотреть на Представителей Новой власти Донбасса .. Это как матрос Железняков в 1917 году -- как Шариков при НЭПе --- быдло взявшее в руки Калашников и считающий себя вершителем судеб -- а попросту сказать быдло дебильное --которое не хочет работать -- а хочет быть выше всех . Специфика шахтерского края --- шахтеры --это люди которых никуда не взяли -- только в шахту --- нормальные люди в шахту не идут . Главный лозунг этих людей -- Одеться в красивые дорогие шмотки -- нажраться самогона -- и трахнуть подружку как можно паскуднее --а потом о своих подвигах рассказать таким же . И эта вонь впиталась в жителей Донбасса от низа до верху -- Янукович и его окружение этому пример . А хорошие люди тихо молчат и страдают ...
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людей белой расы на планете Земля всего 2 %,60 лет назад было 23 %.Продолжайте утилизацию.
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А Шо там наш Генералитет мудруе,чи щось кумекає??
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Так теперь прекратить воевать за свой дом, свою землю и отдать свою территорию рассеянам, но, главное чтоб сберечь "белую расу"?
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крепко взялись за кацапов.....

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб
 
 
 
 
 
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