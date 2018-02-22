 Враг осуществил 20 прицельных обстрелов позиций ВСУ, применяя 122-мм артиллерию, минометы, ЗУ и вооружение БМП, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.
Так, по данным штаба, на Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП по опорным пунктам сил АТО вблизи Троицкого. Из минометов калибром 82-мм оккупанты вели огонь возле Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска - из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов неподалеку от Зайцево.
На донецком направлении враг из минометов калибром 120- и 82 мм и гранатометов вел огонь возле Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции украинских войск в районе Авдеевки.
"В общем, за минувшие сутки, враг осуществил 20 прицельных обстрелов", - сказано в сообщении.
Напомним, 20 февраля российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Три роки тому... Дебальцево...
Медики розстріляні російськими фашистами...
США создали специальную «группу реагирования» чтобы предотвратить возможное вмешательство России в выборы
Соединенные Штаты создали специальную «группу реагирования» чтобы предотвратить возможное вмешательство России в выборы. Белый дом опасается, что Москва может повлиять на избрание конгрессменов, которое пройдет в США в ноябре.
Демократическая партия предлагает увеличить бюджет спецслужб, чтобы защититься от возможного вмешательства России в американские выборы. В частности дополнительные средства на эти цели может получить ФБР и Министерство внутренней безопасности. Пока сенат рассматривает эту инициативу, уже создана некая «рабочая группа», которая должна принять меры в том случае, если на предстоящих промежуточных выборах в конгресс вдруг появится «рука Кремля».
По словам высокопоставленного представителя американской администрации, на которого ссылается интерфакс, одновременно с этим могут быть введены и новые санкции. Их объектами, однако, станет не Россия, а страны, сотрудничающие с ней в сфере военно-промышленного комплекса. Например, Турция, которая планирует закупить зенитно-ракетные системы С-400, уже предупреждена о том, что может попасть под ограничительные меры Вашингтона.