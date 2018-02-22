 Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на встрече с группой школьников, выживших после недавней трагедии со стрельбой в школе штата Флорида, когда погибли 17 человек.

"Если у нас будут преподаватели, умеющие обращаться с огнестрельным оружием, будет проще быстро справляться с атаками", - сказал Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард

Президент США добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия "для маньяков, которые все являются трусами".

Он обещал, что будет ужесточена система проверок на входах в учебные заведения.