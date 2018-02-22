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Все про:стрельба (2215) США (13312) школа (1600) Трамп (1674)

 Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах

Во избежание стрельбы и жертв в американских школах президент США Дональд Трамп предложил обеспечивать огнестрельным оружием школьных преподавателей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на встрече с группой школьников, выживших после недавней трагедии со стрельбой в школе штата Флорида, когда погибли 17 человек.

"Если у нас будут преподаватели, умеющие обращаться с огнестрельным оружием, будет проще быстро справляться с атаками", - сказал Трамп. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бывший ученик устроил стрельбу в школе США: 17 человек погибли, - шериф округа Броуард

Президент США добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия "для маньяков, которые все являются трусами".

Он обещал, что будет ужесточена система проверок на входах в учебные заведения.

Источник: https://censor.net.ua/n3051855
 
 
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краще кулеметом, щоби перевага була!
адже вчитель один, а учнів) скільки - і відповідно стволів)) може бути?! Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах - Цензор.НЕТ 991
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"Дики запад" тем и знаменит, что, когда государство не смогло справиться с преступностью, с ней справились вооруженные граждане самостоятельно.
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Давно уже были забыты времена, когда о приходе нового дня человечество узнавало от петухов. На чердаках и на свалках ржавели останки будильников. Граждане теперь подымались с первыми выстрелами. Сначала за окнами пощелкивало редко и одиночно. Потом начинали трещать автоматные очереди. В ответ какой-нибудь умник палил ракетным снарядом. Ухал глухой взрыв, вздрагивали стены зданий, лопались стекла - очередной день приходил бесповоротно.
(Лев Лук"янов) Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах - Цензор.НЕТ 9485
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После того, как в Джорджии сняли ограничения на владение и скрытое ношение оружия, уличная преступность, связанная с насилием, снизилась более, чем на 80%.
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При такой постановке вопроса, ребенок трижды подумает, прежде чем не выучить домашнее задание или нарушать дисциплину.
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При такой постановке вопроса маньяки-стрелки потеряют интерес к этим объектам, как они не интересуются ни одним местом, где можно словить пулю в ответ.
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А если учитель тоже чокнутый попадется? У них работа нервная...
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а не кАлішет..
у нас только чекнутіе с оружием и попадаються...
не считая АТО,там "чекнутость" челу жизнь спасает
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а за це має відповідати school district який взяв неадекватну людину на роботу.
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Всі вже побачили що мєнти не здатні ні на що хороше.Тому необхідно легалізувати короткоствол а захист і правопорядок передати в руки громадян. А міліцію, прокуратуру, суди та тому подібні структури просто розпустити в зв'язку з неефективністю та як ті що принижують, що порушують Права та Свободи громадян.Тому я за те що б в примусовому порядку заставляти всіх ходити з пістолетами. Особливо- дітей. Адже здорові мужики, які стяться на вулицю без пістолета вийти, забувають про саму беззахистну частину нашого суспільства- ДІТЕЙ, в той час як навкруги маньяки та педофіли.Хоча щодо щодо зброї у дітей- ніхто не заставляє. Можеш ходити з сином в дитсадок і охороняти. Але діти мають значно більше право на безпеку ніж дорослі. Я вважаю що якщо прививати культуру зброї від народження, уже до дитячого садка дитина буде здатна не тільки себе захистити, але і не наробити дурниць.
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В первый же год снятия ограничений на скрытое ношение и применение оружия в Джорджии, законопослушные граждане отстреляли в ТРИ раза больше преступников, чем полиция.
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в Украине, для быстрого реформирования власти, я бы выдал бесплатно автоматическое оружие населению.
исключая саму власть.
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Для этого в США приняли Вторую поправку. А именно раздать оружие - это идиотизм.
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потому как вы выражаетесь, "идиотам" удается борьба с коррупцией и поднять США до уровня США.......
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В США не раздают оружие. В США его продают гражданам в законном порядке. Бесплатно и бесконтрольно полученное оружие - это безответственное владение, что как раз и приводит к криминалу.
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чомусь..не чутно писку тих,хто нещодавно волав про дайте народу вАзможность защитить себья"..осьо ,дочекались!)
вчитель опасен и вооружен..! "И и только пикни ті,Петров ,там, за последней партой!")))
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Аби у всіх школярів були короткостволи, подій із масовими розстрілами не було б. Учні самі б убили стрільця, ледь він встиг би дістати пістолет.
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точна..прямо с шести лет,каждая потасовка из-за "стирачки"...и пара трупов
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В российской империи школьник старших классов мог спокойно и легально иметь на кармане нарезной короткоствол. Можешь привести примеры массовых перестрелок школьников старших классов в российской империи?
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Вы даже не осознаете, какой бред пишите? Может, вам к врачу сходить?
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Ты не обосновал ни одного своего слова. При этом верещишь, что бред пишешь не ты Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 2313
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Кому обосновывать? Тебе? Срочно к врачу!
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Хе-хе. истерический хоплофоб только и способен, что сливаться жиденьким поносом Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 7458
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поднимает ставки, хочет равносильного "махачя"......как представлю - училка математики в платьеце в очёчьках интелегентный вид, а за плечём весит 8-ми зарядный "Мавэрик" .... Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах - Цензор.НЕТ 6943
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Нигде в мире, включая Украину и США, легально приобретенное и зарегистрированное оружие практически не участвует в криминале.
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" Во избежание стрельбы и жертв в американских школах президент США Дональд Трамп предложил обеспечивать огнестрельным оружием школьных преподавателей "

Да , можно . Но при условии , шо учителя будут получать доплату . Хотя в США , это не проблема . А в Украине чинуши учителям шо дают ? Куда сбежала лучший учитель Украины 2016 года Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 9313
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"... шо учителя будут получать доплату..." а жопа у учителей не слипнется?
ваще оборзела срань - "работа" - повторить то что в учебнике написано - фиг втолпиться могут на место учителя и ещё и плати им как космонавтам...
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О том, что в школах нужно иметь оружие, в Штатах говорят уже много лет. Трамп лишь выполняет пожелания американцев, которые луче других знают, как защитить своих детей.
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иметь оружие в школах должны учителя?! Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 3036
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Не важно, кто именно. Может и охранник. Главное, что бы преступник четко знал, что словить пулю в ответ он может в школе практически гарантированно. Статистика показывает, что ганфри-зоны - это приоритетные места для совершения массовых расстрелов и, естественно, что школы должны выйти из этого статуса.
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Вот именно что очень важно!

Одно дело, - специально обученный охранник, который сможет его применить, и совсем другое бабушка божий одуванчик, у которой потенциальный убийца отберет пистолет и пустит его в дело.
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Иная бабушка может так настрелять, что опытный охранник обзавидуется. Но это лирика. Еще раз повторяю - важен именно статус школы, как НЕ ганфри-зоны.
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Вот сразу видно отличие мышления человека свободного мира от гребанного совка - у нас бы после теракта в школе предложили бы изъять оружие даже у охотников.....
Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 3087
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В Киеве на Майдане, когда стало известно о готовящемся ментовском штурме, ментам объявили, что в Киеве же у законопослушных граждан находится около 400 000 официально зарегистрированных стволов, включая нарезные карабины с хорошей оптикой, и что этот арсенал может быть применен для защиты граждан... Штурм так и не состоялся, более того, менты отступили...
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А при чем тут это? Ты вот не имеешь оружия - небось зажил уже?
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С вами заживешь. Вечно каких-то дебилов к власти приводите.
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Т.е. наличие или отсутствие официально приобретенного и зарегистрированного оружия не влияет на описываемую тобой ситуацию? Так чего ты тут ноешь?
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Я не ною, а констатирую факты. Вам хоть что дай, то будет только хуже.
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Не не констатировал ни одного факта. Зато домыслов накидал уже маленькую тележку.
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Мне же не платят, как тебе. Я человек свободный, могу написать и больше.
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Ты раб, при чем, раб на психологическом уровне - именно потому из тебя и льётся это дерьмецо хоплофобское Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 2027
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В "гребаном совке" не было терактов в школах, даже охраны не было. Уборщица вполне справлялась с функцией охранника порядка (С)
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Ни один теракт не совершается официально приобретенным и зарегистрированным оружием. На па-рашке гражданам запрещено иметь короткостволы, а охрана в школах есть. В Украине более миллиона официально приобретенных и зарегистрированных стволов, включая гражданские версии автомата Калашникова, а о расстрелах в школах, да и вообще, криминальных действиях с этим оружием нет ни слова...
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20 и 21 февраля над Новосибирском,Новокузнецком,Кемеровым и Хакассией в 16-53 по местному времени прогремели серии мощных взрывов.А город подумал учения идут.
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Вместо того, чтобы ввести ограничения и усилить проверку тех, кто покупает оружие, "Трампушка наш", любитель Хуйла, доводит дело до маразма - вооружать учителей. А потом - персонал в домах престарелых, позже - воспитателей в дошкольных учреждениях.
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Официально приобретенное и зарегистрированное оружие практически не участвует в криминале. Ни в США, ни в Украине, ни где бы то ни было.
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Не звезди. Стреляют из зарегистрированного как раз в США постоянно. Ты мне это не втюхивай. рассказывай это овцам, будто сразу станет безопасно, если все будут с оружием. На фронте сколько не боевых потерь? А там все с оружием. Недавно убитые 4 морпеха не наводят ни на какую мысль?
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Официально приобретенное гражданскими лицами оружие криминально не стреляет ни в США ни в Украине. Так что утрись, хоплофоб
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Теперь на задней парте не покуришь, препод пристрелит с психу...
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В вашей кацапской козлосрани так и было бы. А у людей иначе.
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а не будуть потім учілки карати недбалих учнів пострілами по ногам ?
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А с чего бы это им делать? Или ты сам бы так делал? Тогда ты идиот, т.к. оставить пулю из зарегистрированного ствола в криминальной перестрелке - это тоже самое, что оставить свой паспорт для того, чтоб полиция не парилась с поисками тебя, а сразу ехала вязать.
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"Сразу после этих трагических событий Алекс и четверо его друзей основали кампанию под названием "Никогда больше". И теперь несколько десятков подростков ведут неустанную кампанию, в том числе на американских кабельных телеканалах, заявляя, что они не сдадутся и будут до конца требовать запрета на торговлю оружием.
"Это полное безумие, когда 19-летний человек не имеет права покупать спиртное в магазине, но может с легкостью приобрести автоматическую винтовку АР-15, боевое оружие", - говорит Алекс.
"Такая винтовка не нужна, абсурдно продавать ее как средство самозащиты" - добавляет он.
Участники движения объявили о намерении провести 24 марта марш "За нашу жизнь" в сотрудничестве с другими организациями, выступающими за введение мер контроля по торговле оружием."
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В Украине любой законопослушный гражданин, после не сложных оформлений, может легко приобрести и AR-15, АК, СКС и много чего еще... С оптикой и всеми другими снайперскими пасочками. И таки покупают. И накупили уже больше миллиона (примерно половина этого количества в Киеве). При этом, по официальной статистике, даже не криминальных, а вообще происшествий, происходит лишь несколько (не десятков, а единиц) в год и в основном это "неосторожное обращение".
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Я не против охотничьего оружия, я против короткостволов. Кроме того, по волительским правам у нас нельзя купить короткоствол.
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Приметил давно на форуме , если в нике есть "влад ", то автор обычно или запоребрик или дебил ,или 2в1!
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Вылезли проплаченые пропагандисты оружейного лобби. Уйдите, от вас смертью воняет.
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Хе-хе. инфантильный хоплофоб выставил последний "аргумент" - начал поплёвывать дерьмецом Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 9030
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Много платят, трупоед? Деньги не воняют смертью? Или ты привык уже?
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Ты воняешь своими портками, хоплофоб Трамп запропонував озброїти вчителів, щоб уникнути стрілянини та жертв в американських школах - Цензор.НЕТ 5571
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От вас дерьмом тащит запоребриковым, лаптями и совком
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А от тебя, быдлан, массовыми расстрелами и трупами.
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Что, говнюк, перешел на традиционные оскорбления? Фантазии не хватает?
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У нас в Украине запрещают даже рабочим на предприятиях иметь своё личное оружие,так как знают что у раба если ничего нет за душой то он может потребовать с оружием и больше положенного.
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Криминалитет в абсолютно подавляющем большинстве случаев пользуется нелегально приобретённым оружием. Они чхали на все законы, их не остановят никакие запреты.
Запрет законопослушному населению владеть оружием для самообороны является карт-бланшем на вседозволенность для криминального мира .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах
 
 
 
 
 
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