 Трамп предложил вооружить учителей во избежание стрельбы и жертв в американских школах

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил на встрече с группой школьников, выживших после недавней трагедии со стрельбой в школе штата Флорида, когда погибли 17 человек.
"Если у нас будут преподаватели, умеющие обращаться с огнестрельным оружием, будет проще быстро справляться с атаками", - сказал Трамп.
Президент США добавил, что следует создать зоны, свободные от оружия "для маньяков, которые все являются трусами".
Он обещал, что будет ужесточена система проверок на входах в учебные заведения.
адже вчитель один, а учнів) скільки - і відповідно стволів)) може бути?!
(Лев Лук"янов)
у нас только чекнутіе с оружием и попадаються...
не считая АТО,там "чекнутость" челу жизнь спасает
исключая саму власть.
вчитель опасен и вооружен..! "И и только пикни ті,Петров ,там, за последней партой!")))
Да , можно . Но при условии , шо учителя будут получать доплату . Хотя в США , это не проблема . А в Украине чинуши учителям шо дают ? Куда сбежала лучший учитель Украины 2016 года
ваще оборзела срань - "работа" - повторить то что в учебнике написано - фиг втолпиться могут на место учителя и ещё и плати им как космонавтам...
Одно дело, - специально обученный охранник, который сможет его применить, и совсем другое бабушка божий одуванчик, у которой потенциальный убийца отберет пистолет и пустит его в дело.
"Это полное безумие, когда 19-летний человек не имеет права покупать спиртное в магазине, но может с легкостью приобрести автоматическую винтовку АР-15, боевое оружие", - говорит Алекс.
"Такая винтовка не нужна, абсурдно продавать ее как средство самозащиты" - добавляет он.
Участники движения объявили о намерении провести 24 марта марш "За нашу жизнь" в сотрудничестве с другими организациями, выступающими за введение мер контроля по торговле оружием."
Запрет законопослушному населению владеть оружием для самообороны является карт-бланшем на вседозволенность для криминального мира .